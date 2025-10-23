El Frente Amplio siguió con preocupación la decisión de la Corte Electoral sobre Besozzi

El derrotero del intendente de Soriano, el nacionalista Guillermo Besozzi, trascendió fronteras partidarias y motivó reuniones políticas internas en el Frente Amplio. El hecho de que fuera la Corte Electoral el organismo que debía resolver una eventual suspensión de su ciudadanía —porque el jerarca está imputado por siete delitos de corrupción— puso a los partidos en una situación inusualmente incómoda, con ministros que en última instancia son políticos definiendo una situación jurídica.

El desenlace causó preocupación en el oficialismo, y también posturas contrarias entre parte de la dirigencia y los ministros de la Corte Electoral que responden a la fuerza política de izquierda. Que el intendente de Soriano fuera recibido por el presidente Yamandú Orsi en la residencia de Suárez y Reyes el 17 de setiembre, apenas nueve días después de que la Justicia comunicara a la Corte Electoral la formalización de Besozzi, no pasó desapercibido entre dirigentes del Frente, que vieron un mensaje de apoyo al jerarca. Desde Presidencia aseguraron que el encuentro ya estaba pactado desde antes y tenía como objetivo hablar de la posibilidad de instalar dos terminales portuarias en el departamento. Viejo conocido de Orsi de su época como intendente de Canelones, Besozzi también fue una de las figuras nacionalistas más cercanas al expresidente José Mujica.

Esa situación contrastaba con la postura que pensaban tomar cuatro de los cinco ministros frenteamplistas en la Corte Electoral, exceptuando al presidente. Los días previos a que el organismo tomara la resolución final sobre si correspondía suspenderle la ciudadanía a Besozzi, los principales dirigentes del Frente Amplio sabían que los ministros José Korzeniak, Alberto Castelar, Pablo Klappenbach y Cristina Arena votarían a favor de retirarle la ciudadanía al intendente.

En miras de analizar la posible resolución de la situación, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, convocó a una reunión en su casa para el sábado 4 de octubre, dos días antes de que la Corte se expidiera en contra de quitarle la ciudadanía a Besozzi, en una decisión que fue apoyada por los ministros blancos y colorados, y también por el presidente de la corte, Wilfredo Penco, de filiación frenteamplista. La reunión fue confirmada a Búsqueda por varios de sus participantes.

El encuentro tuvo una cantidad limitada de asistentes: además de Pereira, estuvieron su secretario político, Daniel Mariño, y los dirigentes Heber Bousses por el Movimiento de Participación Popular, Ana Olivera por el Partido Comunista, Marcelo Melo por la Vertiente Artiguista y Juan Andrés Roballo por Seregnistas, en reemplazo de la senadora Liliam Kechichian, quien no podía asistir.

El posible desenlace tenía divididas las aguas en el oficialismo, en un escenario que dependía de lo que haría Penco. Si bien muchos dirigentes frenteamplistas consideraban que correspondía retirarle la ciudadanía al intendente —lo que implicaba que debía dejar su cargo de intendente—, otros, entre ellos el propio Pereira, sostenían que esa situación, por más fundamento jurídico que tuviera, era inaceptable por tratarse de una persona electa para un cargo público y además sin una condena firme. Nuevamente, se daba un enfrentamiento de lo político contra lo jurídico. O al menos así lo leyeron varios dirigentes.

Otras fuentes políticas argumentaron que el tema podía crear un precedente complejo y que incluso podía volverse un boomerang que en el futuro golpeara a intendentes u otros cargos políticos de la izquierda. Esa posición, además, era compartida en líneas generales por senadores e incluso por integrantes del equipo de Presidencia, según reconstruyó Búsqueda. El mayor temor: que la mayoría frenteamplista actuara en bloque ante la Corte Electoral y retirara a Besozzi del cargo, lo que ponía a la izquierda en una posición abiertamente incómoda y como blanco de suspicacias.

La discusión interna, relataron desde la fuerza política, implicaba alinear a dirigentes de los principales sectores detrás de una lectura común sobre el tema y discernir cómo actuar ante los posibles escenarios. Penco, según pudo saber Búsqueda, había transmitido a algunos allegados que era partidario de no suspenderle la ciudadanía a Besozzi, aunque muchos dirigentes no conocían su posicionamiento. Finalmente, en el oficialismo primó la visión de que la eventual pérdida de ciudadanía de Besozzi podía generar una situación complicada y por eso desde el partido no plantearon reparos a Penco por despegarse del resto de los ministros en su votación.

En tanto, mientras algunos ministros de la Corte Electoral designados por la fuerza política dijeron que no conversaron del tema con integrantes del Frente Amplio, otros se limitaron a decir que no responderían sobre eso.

Tras la resolución de la Corte Electoral, Besozzi celebró la decisión del organismo, aunque dijo que le “preocupa” que, “según de qué partido sean, hay cuatro que votan para un lado y cuatro que votan para el otro”. También dijo que había recibido saludos de personas de varios partidos, inclusive del Frente Amplio, y recordó que durante su reunión con Orsi el mandatario le había deseado “la mayor suerte” en el tema.

Pereira, por su parte, prefirió no hacer comentarios sobre la reunión en su hogar y se limitó a declarar a Búsqueda que él ya había insistido en que “no era conveniente que Besozzi se presentara” a la elección, dada la complejidad de su situación. El exsindicalista aseguró que la Corte Electoral “actuó con libertad” y “laudó, sin orden a sus ministros”, y que él personalmente compartía la fundamentación de voto que hizo Korzeniak. La situación, sostuvo, implica tomar cartas en el asunto a futuro, para “definir claramente cuándo una persona pierde su ciudadanía”.