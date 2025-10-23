  • Cotizaciones
    jueves 23 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El Frente Amplio siguió con preocupación la decisión de la Corte Electoral sobre Besozzi

    En una reunión política organizada por Fernando Pereira se analizaron los posibles escenarios y primó la visión de que debía pesar más lo político que lo jurídico, en línea con el voto de Wilfredo Penco, que dio la mayoría a la oposición.

    Fernando Pereira durante la asunción de Francisco Legnani como intendente de Canelones.

    Fernando Pereira durante la asunción de Francisco Legnani como intendente de Canelones.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Santiago Sánchez
    Por Santiago Sánchez

    El derrotero del intendente de Soriano, el nacionalista Guillermo Besozzi, trascendió fronteras partidarias y motivó reuniones políticas internas en el Frente Amplio. El hecho de que fuera la Corte Electoral el organismo que debía resolver una eventual suspensión de su ciudadanía —porque el jerarca está imputado por siete delitos de corrupción— puso a los partidos en una situación inusualmente incómoda, con ministros que en última instancia son políticos definiendo una situación jurídica.

    El desenlace causó preocupación en el oficialismo, y también posturas contrarias entre parte de la dirigencia y los ministros de la Corte Electoral que responden a la fuerza política de izquierda. Que el intendente de Soriano fuera recibido por el presidente Yamandú Orsi en la residencia de Suárez y Reyes el 17 de setiembre, apenas nueve días después de que la Justicia comunicara a la Corte Electoral la formalización de Besozzi, no pasó desapercibido entre dirigentes del Frente, que vieron un mensaje de apoyo al jerarca. Desde Presidencia aseguraron que el encuentro ya estaba pactado desde antes y tenía como objetivo hablar de la posibilidad de instalar dos terminales portuarias en el departamento. Viejo conocido de Orsi de su época como intendente de Canelones, Besozzi también fue una de las figuras nacionalistas más cercanas al expresidente José Mujica.

    Leé además

    Patricia González
    Entrevista

    Patricia González: la idea de que el feminismo “se pasó de rosca” está “en todos lados”, y también en el Frente Amplio

    Por Victoria Fernández
    Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara de Representantes.
    Parlamento

    “Desinteligencia” de bancada frentista opacó el “golazo” de aprobar el Presupuesto

    Por Nicolás Delgado

    Esa situación contrastaba con la postura que pensaban tomar cuatro de los cinco ministros frenteamplistas en la Corte Electoral, exceptuando al presidente. Los días previos a que el organismo tomara la resolución final sobre si correspondía suspenderle la ciudadanía a Besozzi, los principales dirigentes del Frente Amplio sabían que los ministros José Korzeniak, Alberto Castelar, Pablo Klappenbach y Cristina Arena votarían a favor de retirarle la ciudadanía al intendente.

    En miras de analizar la posible resolución de la situación, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, convocó a una reunión en su casa para el sábado 4 de octubre, dos días antes de que la Corte se expidiera en contra de quitarle la ciudadanía a Besozzi, en una decisión que fue apoyada por los ministros blancos y colorados, y también por el presidente de la corte, Wilfredo Penco, de filiación frenteamplista. La reunión fue confirmada a Búsqueda por varios de sus participantes.

    El encuentro tuvo una cantidad limitada de asistentes: además de Pereira, estuvieron su secretario político, Daniel Mariño, y los dirigentes Heber Bousses por el Movimiento de Participación Popular, Ana Olivera por el Partido Comunista, Marcelo Melo por la Vertiente Artiguista y Juan Andrés Roballo por Seregnistas, en reemplazo de la senadora Liliam Kechichian, quien no podía asistir.

    El posible desenlace tenía divididas las aguas en el oficialismo, en un escenario que dependía de lo que haría Penco. Si bien muchos dirigentes frenteamplistas consideraban que correspondía retirarle la ciudadanía al intendente —lo que implicaba que debía dejar su cargo de intendente—, otros, entre ellos el propio Pereira, sostenían que esa situación, por más fundamento jurídico que tuviera, era inaceptable por tratarse de una persona electa para un cargo público y además sin una condena firme. Nuevamente, se daba un enfrentamiento de lo político contra lo jurídico. O al menos así lo leyeron varios dirigentes.

    Otras fuentes políticas argumentaron que el tema podía crear un precedente complejo y que incluso podía volverse un boomerang que en el futuro golpeara a intendentes u otros cargos políticos de la izquierda. Esa posición, además, era compartida en líneas generales por senadores e incluso por integrantes del equipo de Presidencia, según reconstruyó Búsqueda. El mayor temor: que la mayoría frenteamplista actuara en bloque ante la Corte Electoral y retirara a Besozzi del cargo, lo que ponía a la izquierda en una posición abiertamente incómoda y como blanco de suspicacias.

    La discusión interna, relataron desde la fuerza política, implicaba alinear a dirigentes de los principales sectores detrás de una lectura común sobre el tema y discernir cómo actuar ante los posibles escenarios. Penco, según pudo saber Búsqueda, había transmitido a algunos allegados que era partidario de no suspenderle la ciudadanía a Besozzi, aunque muchos dirigentes no conocían su posicionamiento. Finalmente, en el oficialismo primó la visión de que la eventual pérdida de ciudadanía de Besozzi podía generar una situación complicada y por eso desde el partido no plantearon reparos a Penco por despegarse del resto de los ministros en su votación.

    En tanto, mientras algunos ministros de la Corte Electoral designados por la fuerza política dijeron que no conversaron del tema con integrantes del Frente Amplio, otros se limitaron a decir que no responderían sobre eso.

    Tras la resolución de la Corte Electoral, Besozzi celebró la decisión del organismo, aunque dijo que le “preocupa” que, “según de qué partido sean, hay cuatro que votan para un lado y cuatro que votan para el otro”. También dijo que había recibido saludos de personas de varios partidos, inclusive del Frente Amplio, y recordó que durante su reunión con Orsi el mandatario le había deseado “la mayor suerte” en el tema.

    Pereira, por su parte, prefirió no hacer comentarios sobre la reunión en su hogar y se limitó a declarar a Búsqueda que él ya había insistido en que “no era conveniente que Besozzi se presentara” a la elección, dada la complejidad de su situación. El exsindicalista aseguró que la Corte Electoral “actuó con libertad” y “laudó, sin orden a sus ministros”, y que él personalmente compartía la fundamentación de voto que hizo Korzeniak. La situación, sostuvo, implica tomar cartas en el asunto a futuro, para “definir claramente cuándo una persona pierde su ciudadanía”.

    Selección semanal
    Defensoría Pública

    Defensa Pública nació con una “espada de Damocles” por “amenazas” de la Suprema Corte

    Por Redacción Búsqueda
    Tecnología

    Servicio Civil evalúa usar IA para mejorar elección de funcionarios, pero sin plan ni presupuesto definidos

    Por José Frugoni
    Medioambiente

    “Las reglas deben ser justas y claras para todos”, advirtió Alliance ante la prórroga solicitada por Efice

    Por Lucía Cuberos
    Ley de Presupuesto

    Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Orsi, Sánchez y Díaz en la conferencia de prensa de ayer en la que se anunció la rescisión del contrato con Cardama.
    Video

    El gobierno denuncia irregularidades de gestión anterior y blancos prevén una “cacería”

    Por Redacción Búsqueda
    El perfil del Parlamento: la mayoría de los legisladores no son religiosos, acudieron a educación pública y se atienden en mutualistas

    El perfil del Parlamento: la mayoría de los legisladores no son religiosos, acudieron a educación pública y se atienden en mutualistas

    Por  Victoria Fernández,  Santiago Sánchez  y Federica Ham
    Fernando Pereira durante la asunción de Francisco Legnani como intendente de Canelones.

    El Frente Amplio siguió con preocupación la decisión de la Corte Electoral sobre Besozzi

    Por Santiago Sánchez
    Ómnibus de Cutcsa que chocó en la rambla de Pocitos en octubre de 2024

    A un año del siniestro de Cutcsa: el chofer libre y jubilado, pasajeros con secuelas y el reclamo de nuevas pericias

    Por Federico Castillo