120 años de historia se viven en la Rural del Prado

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, destacó la importancia de “mantener vivo el desarrollo rural en clave de tradición”

Cada setiembre, el Prado se convierte en un punto de encuentro en el que conviven aromas de campo, maquinaria reluciente y pasarelas de campeones de pista. Del 5 al 14 de ese mes, la Rural del Prado abrirá sus puertas para la 120ª Exposición Internacional de Ganadería, Muestra Agroindustrial y Comercial, organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU). Empresas, productores y organizaciones de todo el país se darán cita en una muestra que combina historia, negocios y tecnología.

La presentación, realizada el lunes 11 en el salón Multiespacio del predio ferial, fue conducida por Juan Carlos Lopecito López, voz habitual de los actos oficiales de la ARU. Allí tomaron la palabra el presidente de la institución, Rafael Ferber; el director de Exposiciones, Rodrigo Granja, y el intendente de Montevideo, Mario Bergara. Ferber agradeció a Granja, que este año debuta en el cargo, y a Bergara, a quien definió como un “viejo amigo de la casa” en un nuevo rol. También invitó a la intendencia a sumarse al plan de renovación del predio, que incluye la remodelación integral de sus tres históricos galpones, con una inversión estimada en cinco millones de dólares.

En su intervención, Bergara destacó la importancia de “mantener vivo el desarrollo rural en clave de tradición” y señaló que el éxito de los productos agropecuarios uruguayos en el mundo se logra gracias a la suma de trabajo local, tecnología e innovación. Granja, por su parte, anunció un plan piloto para ordenar el estacionamiento en los alrededores mediante una aplicación que indicará en tiempo real los lugares disponibles.