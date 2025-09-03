2.000 mujeres fueron alcanzadas por el programa Mujeres Líderes de Empresas de Omeu

El estudio, financiado por Inefop, halló que 88% de las emprendedoras amplió sus redes de contacto

De Inefop: director Juan Andrés Roballo, gerenta de empresas y organizaciones Andrea Píriz, directora Abigail Puig Díaz, especialista en género Mariana González y técnico de empresas y otras organizaciones Santiago Hermida.

La Organización de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Emprendedoras del Uruguay (Omeu), con el financiamiento del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), estudió el impacto del programa Mujeres Líderes de Empresas, una iniciativa nacional orientada a promover la autonomía económica de las mujeres. Las mediciones indican que se llegó a más de 2.000 personas con el programa. Además, se combinaron datos cuantitativos y cualitativos que permiten mostrar no solo logros medibles, sino también transformaciones profundas que reflejan, por ejemplo, la confianza, las redes ampliadas, la formalización y el liderazgo con propósito.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Se halló que 88% de las emprendedoras amplió sus redes de contacto estratégicas, 85% aumentó su autonomía económica y se duplicó la cantidad de mujeres que se sienten seguras al negociar salarios y presupuestos.

A través de otro de los programas llevados adelante por la Omeu, llamado Más Emprendedoras, se multiplicó en 2,5 la profesionalización de los negocios y el 71% de las emprendedoras formalizaron su negocio.

Durante los 24 meses en los que se realizó el estudio se dedicaron 1.529 horas de formación, se realizaron 30 reuniones presenciales en distintos departamentos, se hicieron dos campañas de visibilización y dos ediciones de Mujeres Líderes de Empresas, que alcanzaron los 1.300 asistentes. Fueron 702 las mujeres que accedieron a oportunidades concretas de crecimiento personal y profesional a través de los programas Más Emprendedoras y Entre Todas. El objetivo de estas acciones es que más mujeres accedan a la autonomía económica, desarrollen modelos de negocio sostenibles, consoliden su marca personal y se conviertan en protagonistas de sus vidas.