2.000 mujeres fueron alcanzadas por el programa Mujeres Líderes de Empresas de Omeu

El estudio, financiado por Inefop, halló que 88% de las emprendedoras amplió sus redes de contacto

De Omeu: vicepresidenta Carina Silva, directora ejecutiva Fernanda Castellanos, tesorera Alicia Besnati, expresidenta Anabela Aldaz y presidenta Florencia Herrera.

FOTO

Valentina Weikert
De Inefop: director Juan Andrés Roballo, gerenta de empresas y organizaciones Andrea Píriz, directora Abigail Puig Díaz, especialista en género Mariana González y técnico de empresas y otras organizaciones Santiago Hermida.

FOTO

Valentina Weikert
 Virginia Martín y Natalia Aviaga.

FOTO

Valentina Weikert
María José Barac y Carolina Ramonde.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

La Organización de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Emprendedoras del Uruguay (Omeu), con el financiamiento del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), estudió el impacto del programa Mujeres Líderes de Empresas, una iniciativa nacional orientada a promover la autonomía económica de las mujeres. Las mediciones indican que se llegó a más de 2.000 personas con el programa. Además, se combinaron datos cuantitativos y cualitativos que permiten mostrar no solo logros medibles, sino también transformaciones profundas que reflejan, por ejemplo, la confianza, las redes ampliadas, la formalización y el liderazgo con propósito.

Se halló que 88% de las emprendedoras amplió sus redes de contacto estratégicas, 85% aumentó su autonomía económica y se duplicó la cantidad de mujeres que se sienten seguras al negociar salarios y presupuestos.

A través de otro de los programas llevados adelante por la Omeu, llamado Más Emprendedoras, se multiplicó en 2,5 la profesionalización de los negocios y el 71% de las emprendedoras formalizaron su negocio.

Durante los 24 meses en los que se realizó el estudio se dedicaron 1.529 horas de formación, se realizaron 30 reuniones presenciales en distintos departamentos, se hicieron dos campañas de visibilización y dos ediciones de Mujeres Líderes de Empresas, que alcanzaron los 1.300 asistentes. Fueron 702 las mujeres que accedieron a oportunidades concretas de crecimiento personal y profesional a través de los programas Más Emprendedoras y Entre Todas. El objetivo de estas acciones es que más mujeres accedan a la autonomía económica, desarrollen modelos de negocio sostenibles, consoliden su marca personal y se conviertan en protagonistas de sus vidas.

Desde la Omeu impulsan el desarrollo de proyectos a través de mentorías, talleres y espacios de formación y generan oportunidades de intercambio, colaboración y negocios. Su compromiso es fortalecer el rol de la mujer en el ámbito laboral mediante programas que promuevan su independencia económica en articulación con aliados estratégicos nacionales e internacionales.

