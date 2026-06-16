"A Gonzalo le debemos una": la industria publicitaria se unió por una campaña en apoyo a Gonzalo Moratorio
El Círculo Uruguayo de la Publicidad presentó una iniciativa que busca colaborar con el tratamiento médico del reconocido científico uruguayo, movilizando a toda la industria de la comunicación para alcanzar la meta de recaudación
Presidente del CUP Martín Belasques y presidente de Desachate Aldo Alfaro.
FOTO
Valentina Weikert
Coordinadoras de la campaña: Amanda Brito del Pino y Agustina Notaro.
El Círculo Uruguayo de la Publicidad (CUP) realizó una conferencia de prensa para presentar oficialmente la campaña solidaria A Gonzalo Le Debemos Una, una iniciativa impulsada por referentes de la industria publicitaria con el objetivo de colaborar en la recaudación de fondos destinados al tratamiento médico de alto costo que necesita el científico uruguayo Gonzalo Moratorio.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La actividad se llevó a cabo el viernes 12 y reunió a representantes del sector de la comunicación, agencias, medios y profesionales que decidieron poner sus conocimientos y herramientas al servicio de una causa que busca devolver parte de lo que Moratorio aportó al país durante uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.
El origen de la campaña se remonta a la más reciente edición de Desachate, el tradicional encuentro de la industria publicitaria uruguaya que se realiza desde 1989 y que este año celebró su edición número 36. Bajo el concepto “Round 36”, el encuentro tomó como eje narrativo la idea de las peleas cotidianas que enfrentan los publicistas en su trabajo: desde encontrar una gran idea creativa hasta superar las limitaciones presupuestales o concretar proyectos complejos. En ese contexto, uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la aparición de un “invitado secreto”, cuyo nombre permaneció oculto hasta el momento de subir al escenario. Ese invitado era Gonzalo Moratorio.
El científico brindó una charla emotiva ante los asistentes y fue entonces cuando surgió una iniciativa que rápidamente movilizó a toda la industria. El presidente del CUP, Martín Belasques, y el presidente de Desachate, Aldo Alfaro, le manifestaron allí su intención de apoyarlo en el desafío personal que enfrenta actualmente.
A partir de ese momento se conformó una comisión integrada por profesionales del sector publicitario que, de manera honoraria y voluntaria, comenzaron a trabajar en el desarrollo de la campaña. El equipo es liderado por Emir Cámara y cuenta con la participación de referentes de la industria como Esteban Barreiro, Amanda Brito del Pino y numerosos profesionales que se sumaron al proyecto.
Durante la presentación, Aldo Alfaro destacó que el aporte de la industria no será solo económico, sino que también se producirá visibilidad y movilización social. “Como publicistas tenemos la facilidad de manejar una herramienta muy poderosa como es la comunicación. Podemos generar impacto real, conseguir espacios en los medios y ayudar a que esta campaña llegue a muchísima más gente”, expresó.
La iniciativa busca acompañar a Moratorio en un momento particularmente complejo de su vida, ya que atraviesa un cáncer de alta agresividad. Durante la pandemia, el investigador se convirtió en una de las figuras científicas más reconocidas del país gracias a su trabajo en el desarrollo del primer test PCR nacional y su aporte al fortalecimiento de la capacidad diagnóstica de Uruguay. Su labor permitió ampliar de manera significativa el acceso a los testeos cuando el mundo enfrentaba una situación crítica y contribuyó a posicionar a Uruguay como un referente regional en materia de respuesta científica frente a la pandemia. “Cuando los uruguayos más necesitaban a Gonzalo, él estuvo presente”, señalaron los impulsores de la campaña.
Se puede colaborar a través del número 0900 9200 desde teléfonos fijos. Próximamente, también se habilitará una modalidad de donación mediante SMS para celulares.