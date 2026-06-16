"A Gonzalo le debemos una": la industria publicitaria se unió por una campaña en apoyo a Gonzalo Moratorio

El Círculo Uruguayo de la Publicidad presentó una iniciativa que busca colaborar con el tratamiento médico del reconocido científico uruguayo, movilizando a toda la industria de la comunicación para alcanzar la meta de recaudación

El Círculo Uruguayo de la Publicidad (CUP) realizó una conferencia de prensa para presentar oficialmente la campaña solidaria A Gonzalo Le Debemos Una, una iniciativa impulsada por referentes de la industria publicitaria con el objetivo de colaborar en la recaudación de fondos destinados al tratamiento médico de alto costo que necesita el científico uruguayo Gonzalo Moratorio.

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La actividad se llevó a cabo el viernes 12 y reunió a representantes del sector de la comunicación, agencias, medios y profesionales que decidieron poner sus conocimientos y herramientas al servicio de una causa que busca devolver parte de lo que Moratorio aportó al país durante uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.

El origen de la campaña se remonta a la más reciente edición de Desachate, el tradicional encuentro de la industria publicitaria uruguaya que se realiza desde 1989 y que este año celebró su edición número 36. Bajo el concepto “Round 36”, el encuentro tomó como eje narrativo la idea de las peleas cotidianas que enfrentan los publicistas en su trabajo: desde encontrar una gran idea creativa hasta superar las limitaciones presupuestales o concretar proyectos complejos. En ese contexto, uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la aparición de un “invitado secreto”, cuyo nombre permaneció oculto hasta el momento de subir al escenario. Ese invitado era Gonzalo Moratorio.

El científico brindó una charla emotiva ante los asistentes y fue entonces cuando surgió una iniciativa que rápidamente movilizó a toda la industria. El presidente del CUP, Martín Belasques, y el presidente de Desachate, Aldo Alfaro, le manifestaron allí su intención de apoyarlo en el desafío personal que enfrenta actualmente.

A partir de ese momento se conformó una comisión integrada por profesionales del sector publicitario que, de manera honoraria y voluntaria, comenzaron a trabajar en el desarrollo de la campaña. El equipo es liderado por Emir Cámara y cuenta con la participación de referentes de la industria como Esteban Barreiro, Amanda Brito del Pino y numerosos profesionales que se sumaron al proyecto.