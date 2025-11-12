¡Hola !

ADA apoya la labor solidaria de la Fundación Manos de Héroes con una nueva donación

En esta oportunidad, la colaboración consistió en la entrega de una computadora, herramienta que permitirá fortalecer el trabajo diario de la organización

Andrea Cukerman de Fundación Manos de Héroes y Maureen Albertini de ADA.

Andrea Cukerman de Fundación Manos de Héroes y Maureen Albertini de ADA.

De ADA: Rosina Zimbaro, Vida Vahdat y Andrea Beltrán.

De ADA: Rosina Zimbaro, Vida Vahdat y Andrea Beltrán.

Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La Asociación Diplomática de Ayuda (ADA) realizó una donación a la Fundación Manos de Héroes y reafirmó su compromiso con proyectos sociales que generan un impacto real en la comunidad.

En esta oportunidad, la colaboración consistió en la entrega de una computadora, herramienta que permitirá fortalecer el trabajo diario de la organización.

La Fundación Manos de Héroes fue creada en 2020 por la ingeniera Andrea Cukerman, con el objetivo de fabricar prótesis de manos y brazos mediante impresión 3D. El proyecto nació con una misión clara: brindar, de forma totalmente gratuita, dispositivos a niños que nacieron sin sus extremidades o parte de ellas, así como a adultos que han sufrido amputaciones o accidentes.

Desde su creación, la fundación ha entregado más de 200 prótesis en todo el país, gracias al trabajo voluntario de su equipo y al apoyo de instituciones colaboradoras como ADA, que ha acompañado a Manos de Héroes desde sus inicios.

Para Cukerman, la iniciativa combina su formación técnica con una profunda vocación humana. “Empecé interesándome por la parte más técnica —cómo lograr que la mano se mueva, pueda sostener objetos o permitir que alguien ande en bicicleta—, pero con el tiempo entendí que el verdadero impacto era emocional”, explicó. “Lo más importante no es solo devolver una funcionalidad, sino también autoestima, confianza y esperanza”.

El aporte de ADA contribuye a que la fundación continúe expandiendo su alcance y desarrollando soluciones innovadoras que cambian vidas, uniendo tecnología, empatía y solidaridad.

