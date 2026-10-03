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ADA organizó su cena anual a beneficio de Ceprodih

Diplomáticos, colaboradores y mujeres de distintas culturas compartieron una noche de encuentro y solidaridad en el Club Uruguay

Directiva de ADA: Jacqueline Campomar, Rosina Zimbaro, Maureen Albertini, Silvana Bertocchi y Mariam Gevorgyan.

Directiva de ADA: Jacqueline Campomar, Rosina Zimbaro, Maureen Albertini, Silvana Bertocchi y Mariam Gevorgyan.

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Mauricio Rodríguez
Director del MAPI Facundo de Almeida, Jack Zhang, director general de Asuntos Culturales de Cancilleria Fernando Lugris y Antonio Otavio Sá Ricarte.

Director del MAPI Facundo de Almeida, Jack Zhang, director general de Asuntos Culturales de Cancilleria Fernando Lugris y Antonio Otavio Sá Ricarte.

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Mauricio Rodríguez
Directiva de ADA: Betina Etchegaray, María José Albarracín, Kawthar Al-Kubaisi, Maureen&nbsp;Albertini, Beatriz Methol y Milka Krsul.

Directiva de ADA: Betina Etchegaray, María José Albarracín, Kawthar Al-Kubaisi, Maureen Albertini, Beatriz Methol y Milka Krsul.

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Mauricio Rodríguez
Nias, Naghmeh, Vida y Nasim&nbsp;Vahdat.

Nias, Naghmeh, Vida y Nasim Vahdat.

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Mauricio Rodríguez
Lana Rosso, Viviana Álvez, Alejandra Frutos e Ivana Azcué.

Lana Rosso, Viviana Álvez, Alejandra Frutos e Ivana Azcué.

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Mauricio Rodríguez
Lilian Piñón, Jezabel Franzini y Roxana Corbran.

Lilian Piñón, Jezabel Franzini y Roxana Corbran.

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Mauricio Rodríguez
Carolina Oehler, Soledad Benítez y María José Amestoy.

Carolina Oehler, Soledad Benítez y María José Amestoy.

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Mauricio Rodríguez
María Cristina Boldorini y Janette Silvera.

María Cristina Boldorini y Janette Silvera.

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Mauricio Rodríguez
Embajadora de Ecuador Isabel Wagner Areco y embajadora de Panamá María Gabriela Méndez.

Embajadora de Ecuador Isabel Wagner Areco y embajadora de Panamá María Gabriela Méndez.

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Mauricio Rodríguez
Beatriz Raposo y embajador de Paraguay Didier César Olmedo Adorno.&nbsp;

Beatriz Raposo y embajador de Paraguay Didier César Olmedo Adorno. 

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Mauricio Rodríguez
Victoria Carballo y Mariela Diez.

Victoria Carballo y Mariela Diez.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La solidaridad volvió a reunir a mujeres de distintas culturas en una noche en la que el encuentro tuvo un propósito concreto: colaborar con quienes más lo necesitan. La Asociación Diplomática de Ayuda (ADA) realizó su tradicional cena anual a beneficio del Centro de Promoción por la Dignidad Humana (Ceprodih), en una velada que convocó a diplomáticos, colaboradores y a la directiva de la asociación.

La actividad tuvo lugar en el Club Uruguay, donde los invitados compartieron una cena y acompañaron una nueva edición de esta iniciativa solidaria. Desde hace años, ADA mantiene un vínculo de apoyo con distintas causas sociales y, en esta oportunidad, lo recaudado fue destinado a Ceprodih, una asociación civil sin fines de lucro fundada en Montevideo en 1998, que trabaja con familias en situación de vulnerabilidad, especialmente con mujeres con niños que atraviesan contextos de alto riesgo social.

La presidenta de ADA, Maureen Albertini, agradeció al equipo del Club Uruguay por recibir la celebración y destacó el espíritu de la asociación, integrada por mujeres de diferentes países y culturas. “Podemos poner nuestras capacidades, tiempo y corazón al servicio de quienes más lo necesitan”, señaló, y definió esa posibilidad como una de las formas más hermosas de ejercer la vocación de servicio.

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