ADA organizó su cena anual a beneficio de Ceprodih

La solidaridad volvió a reunir a mujeres de distintas culturas en una noche en la que el encuentro tuvo un propósito concreto: colaborar con quienes más lo necesitan. La Asociación Diplomática de Ayuda (ADA) realizó su tradicional cena anual a beneficio del Centro de Promoción por la Dignidad Humana (Ceprodih), en una velada que convocó a diplomáticos, colaboradores y a la directiva de la asociación.
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La actividad tuvo lugar en el Club Uruguay, donde los invitados compartieron una cena y acompañaron una nueva edición de esta iniciativa solidaria. Desde hace años, ADA mantiene un vínculo de apoyo con distintas causas sociales y, en esta oportunidad, lo recaudado fue destinado a Ceprodih, una asociación civil sin fines de lucro fundada en Montevideo en 1998, que trabaja con familias en situación de vulnerabilidad, especialmente con mujeres con niños que atraviesan contextos de alto riesgo social.
La presidenta de ADA, Maureen Albertini, agradeció al equipo del Club Uruguay por recibir la celebración y destacó el espíritu de la asociación, integrada por mujeres de diferentes países y culturas. “Podemos poner nuestras capacidades, tiempo y corazón al servicio de quienes más lo necesitan”, señaló, y definió esa posibilidad como una de las formas más hermosas de ejercer la vocación de servicio.