Los secretos de España se descubren para todos este Día del Patrimonio

La Embajada de España, inaugurada en 1948 y proyectada por el arquitecto español José Cavestany, constituye uno de los edificios más reconocibles del barrio Pocitos, en la esquina de avenida Brasil y Libertad. El edificio reúne la cancillería y la residencia privada del embajador, que conserva en sus salones un destacado patrimonio artístico, con obras cedidas por el Museo del Prado, tapices flamencos del siglo XVII, piezas de las Reales Fábricas de Tapices y de Cristales de La Granja, mobiliario histórico y un pianoforte del siglo XVIII fabricado en Madrid.

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En un avance de lo que será la apertura del sábado 3 por el Día del Patrimonio, Galería recorrió de la mano del consejero Juan Manuel López Urdiales la planta baja de la casa con sus majestuosos salones protocolares, el comedor y el jardín. En ese momento, el actual embajador, Javier Salido Ortiz, se encontraba trabajando en su despacho, un espacio impregnado de memoria y vinculado a pasajes decisivos de la historia uruguaya reciente.

Inaugurado en 1948, este edificio —obra del arquitecto José Cavestany— fue concebido para integrar armoniosamente dos áreas principales: la sección administrativa conocida como cancillería en España y la residencia privada del embajador. El despacho oficial se proyecta de manera estratégica como el elemento articulador entre ambos sectores. Esta disposición funciona como un filtro espacial que conecta la actividad pública e institucional con el ámbito personal, sin comprometer la independencia de ninguna de las áreas. El arquitecto español, que también trabajó en el estudio de Alejandro Christophersen, autor de edificios emblemáticos en Buenos Aires como el Palacio San Martín y el Café Tortoni, se encargó de gran parte del amoblamiento.

El jardín delantero cuenta con una réplica de la puerta de la Ciudadela realizada por artesanos uruguayos miembros del programa de Fortalecimiento de las Artes, Artesanías y Oficios en Uruguay, financiado por la Unión Europea.

Espacios principales de la residencia

El interior alberga un patrimonio artístico excepcional, en el que sobresalen de manera particular sus tapices, pinturas y alfombras, y transportan al visitante a un ambiente museístico. En la planta baja se encuentran el distribuidor, la sala del Piano, sala de la Chimenea, un vestíbulo, un comedor principal y otro más pequeño de uso diario para la familia. Mientras, el piso superior se destina al ala privada residencial, reservada exclusivamente para los dormitorios, por lo que se excluye de las visitas en el Día del Patrimonio.

Mauricio Rodríguez

Por su tamaño y calidad, impresionan las alfombras y numerosos tapices, algunos de la Real Fábrica de Tapices y otros de colecciones flamencas en lana y seda (identificados con el anagrama BB, Bruselas-Brabante, que certifican los más altos estándares de calidad), que relatan temas mitológicos. La Real Fábrica de Tapices de Madrid, creada en 1721 por el rey Felipe V, es un taller artesanal activo que combina la tradición de los telares manuales con la restauración y el diseño contemporáneo.

Mobiliario y decoración

La residencia fue amueblada en su mayor parte entre finales de los años 40 y principios de los 50, y la decoración se conserva prácticamente intacta. El mobiliario es mayormente de estilo clásico, con algunas antigüedades notables. En el distribuidor de ingreso, el tapiz flamenco del siglo XVII dedicado a Sansón preside el espacio junto a varias cerámicas y azulejos de Talavera de la Reina, tradición centenaria declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2019.

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Se destacan dos sillas de coro renacentistas de iglesia o claustro, cuyo origen exacto se desconoce, pero, según información que comparte el consejero López Urdiales, llegaron a la residencia con el amoblamiento inicial. Los espejos tipo cornucopia con acabados en pan de oro visten los muros de los salones en armoniosa pareja. Todas las arañas de cristal fueron realizadas en la Real Fábrica de Cristales de La Granja, empresa manufacturera de alta calidad impulsada por los Borbones en el siglo XVIII, que continúa en actividad.

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En la sala del Piano se destaca un piano de viaje del siglo XVIII construido en Madrid por Hosseschrueders y Sobrinos, una empresa que aún hoy continúa fabricando instrumentos. “Los numerosos cuadros de escuela flamenca reflejan el gusto de los decoradores originales y la conexión histórica de Flandes con la Corona española”, explica el consejero López Urdiales. “Hay 11 cuadros del Museo del Prado cedidos de forma indefinida a la residencia, por lo que se realizan controles periódicos de su estado”, agrega.

En la sala de la Chimenea, donde se disponen livings para recibir visitas, se destaca un espacio dedicado al arte uruguayo. Se exhiben dos cuadros que fueron el resultado de un concurso de la embajada en 1988 que pedía reinterpretar o inspirarse en el Guernica de Pablo Picasso. El primer premio lo obtuvo Ely Albernaz y el segundo puesto fue para Gustavo Vázquez.

Interacción con la comunidad española

La residencia juega un papel activo en la relación con la numerosa colectividad española en Uruguay, que actualmente asciende a 80.000 personas, con un alto porcentaje de ciudadanos con doble nacionalidad. En la sala de la Chimenea se organizan las reuniones del Consejo de Residentes Españoles, un órgano consultivo del Consulado, se invita a directivos de diversas asociaciones regionales españolas (canarias, vascas, gallegas, asturianas, etcétera) a actividades especiales y a menudo se realiza la ceremonia de entrega del Premio Colón, otorgado por la Federación de Instituciones Españolas del Uruguay. “El 1 de marzo de 2025, su majestad el rey Felipe VI visitó la residencia con motivo de la asunción del presidente Yamandú Orsi, y se realizó un desayuno sencillo con la colectividad española en la terraza. Pocos días después, el buque escuela Juan Sebastián de Elcano recaló en Montevideo, que traía entre sus tripulantes a la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, heredera de la Corona de España, entonces guardiamarina, y también estuvo aquí en una recepción en la residencia”, recuerda el diplomático.

La gran mesa del comedor para más de 30 invitados se reserva para ocasiones especiales. En el momento de la recorrida la mesa estaba tendida para 24 comensales con cristalería, vajilla y servilletas con el escudo real. Actualmente, las servilletas se confeccionan localmente reproduciendo un patrón específico de bordado. En cenas protocolares el menú lo define el embajador a partir de propuestas del chef. Con el propósito de difundir ambas culturas culinarias, se ofrece gastronomía típica uruguaya a los visitantes españoles y productos de la península a los locales. Si bien los vinos suelen ser de origen español, en ocasiones también se ofrecen opciones nacionales.

Mauricio Rodríguez

Antes de ingresar en el despacho del embajador, se exhibe una colección de constituciones, que comienza con la Constitución de 1812 (la primera promulgada en España, el 19 de marzo de ese año por las Cortes de Cádiz), y se acompaña con un cuadro que representa su aprobación. “La plaza Matriz de Montevideo fue originalmente nombrada plaza de la Constitución debido a esta Constitución española de 1812, la primera en la historia de España que reconocía la igualdad de derechos de españoles de ambos hemisferios, aunque tuvo una vigencia muy breve. Posteriormente, tras el proceso constitutivo de Uruguay, la plaza fue renombrada y luego, después de 1830, volvió a llamarse plaza de la Constitución, esta vez por la Constitución uruguaya de 1830”, cuenta el consejero.

Frente a la puerta del despacho del embajador puede verse una fotografía de un momento histórico. En 1983, en plena dictadura, los reyes de España Juan Carlos I y Sofía llegaron al país en visita oficial. En los discursos públicos, el rey elogió al escritor Juan Carlos Onetti, entonces exiliado en España y aludió a las virtudes civiles y morales de los sistemas democráticos. Sin embargo, el acto políticamente más importante se produjo fuera de agenda cuando, el 22 de mayo en la oficina del embajador, su majestad recibió a 12 representantes de distintas corrientes políticas, algunos proscriptos por la dictadura cívico-militar. Mientras una multitud se concentraba en las puertas de la embajada sobre avenida Brasil, llegaron Julio María Sanguinetti, Enrique Tarigo, Jorge Batlle, Juan Pivel Devoto, Carlos Julio Pereyra, Dardo Ortiz, Humberto Ciganda, Juan Vicente Chiarino, José Pedro Cardoso, Germán D’Elía, Juan Pablo Terra y Daniel Sosa Díaz, líderes que tendrían un papel clave en el proceso de restauración institucional y posterior vida en democracia. Durante el encuentro, el rey compartió la experiencia española de la transición y les trasladó su apoyo al restablecimiento de la democracia en Uruguay.

Mauricio Rodríguez

La imagen que registra ese encuentro se expone como símbolo de apoyo a la transición a la democracia en el Cono Sur. Para los uruguayos, la presencia de los reyes representaba un respaldo a sus aspiraciones democráticas y una esperanza de normalización política.

Oportunidad de visita

La residencia abrirá al público el sábado 3 para el Día del Patrimonio en el horario de 10 a 16 horas. Los visitantes podrán recorrer libremente las instalaciones y el jardín, mientras el personal de la embajada estará disponible para responder inquietudes. Se espera superar las 1.300 personas que recibieron el año pasado en una jornada de cuatro horas.

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“Esta es la segunda vez que se abre al público en años recientes. El objetivo de esta instancia es permitir que los uruguayos conozcan el interior de la residencia/embajada, un edificio que usualmente genera intriga”, concluye.