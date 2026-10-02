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Hay un murciélago en casa, ¿qué hago?

Algunas recomendaciones del Departamento de Zoonosis y Vectores del MSP en caso de estar en contacto con un murciélago, y formas de sacarlo de casa sin tocarlo

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Empiezan los días en que las temperaturas suben y las ventanas, que hasta ahora apenas se entornaban para ventilar, se abren por fin. El problema es que con estos primeros aires cálidos pueden entrar también, si no se toman precauciones, murciélagos.

Al caer el sol, desde las alturas de un piso siete esta periodista los ve pasar volando o escucha el particular sonido con el que suplen su falta de visión. Si dejara las ventanas abiertas y las luces apagadas, probablemente se colara alguno (ya le pasó y no fue solo uno, fueron dos).

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Hace unos días, otra periodista de la redacción encontró un murciélago moribundo en su patio. Sabiendo que pueden estar infectados de rabia y pueden contagiar a humanos y mascotas a través de mordeduras o arañazos, hizo lo que tenía que hacer: llamó al Ministerio de Salud Pública y siguió las indicaciones que le dieron.

  • Lo primero a saber es que el virus de la rabia (género Lyssavirus) es un virus neurotrópico que afecta al sistema nervioso central de los mamíferos. El virus se encuentra en la saliva de animales infectados, por lo que es transmitido a través de mordeduras y arañazos, y tiene un período de incubación promedio de 2 a 3 meses.
  • La rabia puede prevenirse mediante vacunación, pero una vez que aparecen los síntomas clínicos es prácticamente siempre mortal. Motivo por el cual, ante una posible exposición al virus, es importante actuar rápidamente.
  • Por eso, no se debe bajo ninguna circunstancia manipular un murciélago sin protección en las manos.
  • Ante el simple contacto directo con la piel (no hace falta llegar a la mordedura) se debe consultar de inmediato al prestador de salud. En caso de una mordedura o contacto de saliva con una herida o mucosas, la primera medida es lavar inmediatamente la zona con abundante agua y jabón, y consultar lo antes posible a un servicio de salud.

  • La consulta es necesaria para que el equipo de salud evalúe las características del contacto y determine si es necesario iniciar profilaxis posexposición (que puede incluir vacunación e inmunoglobulina antirrábica).

  • La rabia se puede prevenir evitando la manipulación de murciélagos y a través de la vacunación a perros y gatos cada año.
  • Si una mascota pudo haber estado en contacto con un murciélago, es necesario consultar al veterinario. Si la vacuna antirrábica no está vigente, corresponde aplicar dos dosis con 20 días de diferencia. Si está vigente, aplicar un refuerzo.

Pautas para sacar al murciélago sin tocarlo

Los murciélagos forman parte de nuestra fauna autóctona y cumplen un rol fundamental en el ecosistema. Ante su presencia en viviendas, se deben seguir algunas recomendaciones para excluirlos de manera segura.

  • Lo primero es mantener la calma y alejar a los niños y las mascotas.
  • Cerrar las puertas interiores de la casa.
  • Apagar las luces interiores para facilitar su salida al exterior (la iluminación artificial los desorienta y afecta su vuelo, complicando su salida).
  • Abrir puertas y ventanas hacia el exterior.
  • Si el murciélago no sale por sí mismo, esperar a que se pose en un sitio para intentar atraparlo de manera segura (nunca con guantes de látex o trapos). Colocar un balde encima y deslizar un pedazo de cartón debajo de la abertura del balde para atraparlo. Si no hubo contacto del murciélago con personas o animales, se lo puede liberar fuera de la casa.
  • Si hubo contacto, comunicarse con el Departamento de Vigilancia en Salud (1934 int. 4010) o con el Departamento de Zoonosis y Vectores (1934 int. 4052).
  • Si el murciélago está muerto, se puede levantar con guantes y una pala y enterrar, o disponer en la basura en doble bolsa.

Como medida preventiva, para evitar futuras visitas, se recomienda colocar tela de mosquitero en las ventanas que se abran en verano.

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