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Emmanuel Carrère presentó su nuevo libro, ‘Koljós’, en un Teatro Solís lleno

El escritor, guionista y realizador francés llegó a Montevideo en el marco de su gira por la región para conversar sobre su nueva obra, en un encuentro presentado por Gabriel Peveroni

Gabriel Peveroni y Emmanuel Carrère.

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Embajadora de Francia Virginie Bioteau y Emmanuel Carrère.

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Andrea Mesa y Sabrina Peregalli.

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Lucila Castillo
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Una sala llena y una larga ovación recibieron a Emmanuel Carrère en su primera visita a Uruguay. El escritor francés llegó a Montevideo en el marco de su gira por algunos países de la región para presentar Koljós, su último libro, reconocido con los premios Médicis y Grand Continent.

El encuentro tuvo lugar el 29 de setiembre en la sala principal del Teatro Solís, donde el autor dialogó con el periodista uruguayo Gabriel Peveroni. El escenario recreaba el interior de una casa, que creaba un ambiente cercano para una conversación centrada en la literatura y en la nueva obra.

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Cuando el autor, nacido en París, fue anunciado para ingresar a la sala, el público lo recibió con una ovación que se extendió hasta que tomó asiento para comenzar el diálogo. Koljós ha sido señalado como uno de los relatos recientes más destacados sobre la figura de una madre y profundiza en la mirada personal que caracteriza la obra de Carrère. Sobre esto hizo referencia al comienzo de la entrevista: “Mi madre maltrató a mi padre. Y eso era difícil de contar, pero no quería evitarlo”, expresó. “Es quizás el aspecto más delicado y, sin duda, el más triste de este libro: contar ciertos aspectos de la vida conyugal de mis padres, que fue realmente desdichada”, concluyó.

Al finalizar la charla, el autor fue distinguido como Visitante Ilustre de Montevideo por la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Débora Quiring, en reconocimiento a su trayectoria y a su primera visita a la ciudad.

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