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    Damnificados de Conexión Ganadera empezaron a cobrar; otros negocian un segundo acuerdo

    Un convenio que recogió una adhesión superior al 90% de los estafados hizo posible que la gente “empezara a recuperar primariamente algo” de lo invertido

    Vacas en campo de Canelones.&nbsp;

    Vacas en campo de Canelones. 

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    Javier Calvelo/adhocFotos
    Búsqueda | Ana Morales
    Por Ana Morales

    Los acreedores que adhirieron al acuerdo promovido por el síndico de Conexión Ganadera (CG), junto con varios estudios jurídicos, comenzaron hace unos 10 días a recuperar parte de su inversión. Mientras, otro grupo de damnificados por la estafa cometida por esa empresa se encuentran gestando un segundo convenio con el mismo fin, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al caso.

    Explicaron que hay acreedores que están impulsando la generación de un segundo acuerdo, por distintas razones: no se habían enterado del primero —que ahora se está ejecutando—, no confiaban en que saliera aprobado o simplemente se arrepintieron de no haber adherido en su momento por distintas circunstancias.

    Las fuentes alegaron que ya hay un texto redactado que se está ajustando en diálogo con la sindicatura y que prevé, en principio, el pago de un porcentaje “un poquito más bajo” de lo establecido en el primer convenio.

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    El acuerdo que fue homologado en junio por el juez de Concurso de 1er turno, Leonardo Méndez, y que ahora se está haciendo efectivo a través del pago a los firmantes, propuso la distribución de US$ 35 millones entre los más de 4.000 damnificados por la estafa en torno a CG.

    El convenio estableció para aquellos acreedores con ganado a su nombre que podrían cobrar un 33,3% del precio de venta de los animales que la sindicatura obtuvo en los remates y comercializaciones realizadas para liquidar los activos vivos que recuperó. En el caso de aquellos con contratos de inversión en engorde de ganado, sin existencias reales de animales, los firmantes están percibiendo un porcentaje fijo del 5% de lo que les hubiera correspondido recibir por concepto de capital e intereses. La adhesión alcanzó al 90% en el primer tipo de acreedores y el 86% en el segundo caso.

    Los informantes destacaron que el acuerdo evitó discusiones jurídicas sobre la propiedad del ganado que podrían haber llegado a ser “interminables” y limitó la cantidad de impugnaciones o recursos relacionados con ello, si bien hay casos en los que la controversia permanece.

    Señalaron que el acuerdo hizo posible que la gente “empezara a recuperar primariamente algo” de lo invertido.

    Hace unos diez días el estudio de la sindicatura está entregando los cheques correspondientes de acuerdo al tipo de acreedor y en función del crédito y a la venta de ganado asociada, comentaron. Indicaron que los pagos se van realizando de a poco, ya que son muchos los acreedores, previa comunicación por correo electrónico.

    CG entró en concurso de acreedores a principios de 2025 y entró en liquidación en marzo de ese año. Era la empresa de mayor trayectoria y la que tenía la cartera más grande del negocio de captación de inversiones en engorde de ganado.

    A mediados del año pasado la Justicia imputó por estafa y lavado de activos, como los principales responsables de la megaestafa, a Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, otro de los fundadores de CG.

    El mes pasado, la Justicia declaró el concurso de Rodrigo Silveira, Silveira Haciendas S.R.L., Silveira Administraciones S.A.S., InverAgro S.A.S. y Oscar Daniel Silveira Celhay, sociedades vinculadas también al negocio de inversiones ganaderas. Fue a pedido de un grupo de inversores tras meses de incumplimientos en el pago de capital e intereses, informó El Observador.

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