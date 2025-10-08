Alcance se suma al Mes Rosa con un desafío colectivo de un millón de kilómetros
Al llegar a la meta se realizará una donación de equipamiento al Área de Oncogenética del Hospital de Clínicas para fortalecer su trabajo de diagnóstico e investigación
Alcaldesa del Municipio B Patricia Soria, secretaria general de la Intendencia de Montevideo Viviana Repetto y gerenta general de Alcance María Inés García.
Directora de Fundación Hilo Rosa Claudia Ferme y responsable de RSE de Alcance Jackeline Buceta.
Representantes del Paseo Cultural de Ciudad Vieja y Distrito Ciudadela: Lana Risso, Bruno Tripodi y Carola Muniz.
Presidenta de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer Lucía Delgado, jefa de Marketing y Comunicación de Alcance Natalia Brogliatti y directora de Fundación Clarita Berenbau Cristina Giuria.
Octubre volvió a teñirse de rosa con una iniciativa que invita a reflexionar sobre la importancia de la prevención y el cuidado de la salud. Alcance Servicio de Compañía acompañó una nueva edición de la propuesta organizada por el Paseo Cultural Ciudad Vieja, lo que consolida su compromiso de más de una década con la concientización sobre el cáncer de mama.
La presentación fue el miércoles 1º en el Museo Torres García, donde se dio a conocer la meta de este 2025: alcanzar 1 millón de kilómetros entre caminatas, corridas, pedaladas y otras actividades deportivas, el equivalente a dar 25 vueltas al mundo. Cada kilómetro registrado en la plataforma de la campaña se transformará en un aporte concreto, ya que al llegar a la meta se realizará una donación de equipamiento al Área de Oncogenética del Hospital de Clínicas para fortalecer su trabajo de diagnóstico e investigación.
La responsable de RSE (responsabilidad social-empresarial) de Alcance, Jackeline Buceta, destacó: “Gestos como este mantienen viva la importancia de los controles preventivos realizados a tiempo. Desde hace más de una década impulsamos el Mes Rosa y en los últimos años invitamos a toda la sociedad a sumarse a través del movimiento y la actividad física como herramientas de prevención”.
Este año la propuesta cuenta, además, con el respaldo de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública y del propio Hospital de Clínicas, un aval institucional que refuerza su legitimidad y trascendencia.
Por su parte, la gerenta general de Alcance, María Inés García, expresó: “Confiamos en el compromiso de los uruguayos, que año a año han demostrado su apoyo a esta causa. Cada paso cuenta y cada kilómetro sumado se convierte en un aporte directo a la salud de todos”.
La iniciativa se enmarca en un esfuerzo colectivo que trasciende la acción simbólica y busca impactar en la comunidad. Alcance reafirma así su convicción de que la prevención, la concientización y el cuidado son pilares fundamentales para marcar una diferencia duradera. De esta manera, octubre se convierte nuevamente en un recordatorio de que cada acción cuenta y de que juntos es posible transformar la sensibilización en resultados tangibles para la salud.