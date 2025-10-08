Alcance se suma al Mes Rosa con un desafío colectivo de un millón de kilómetros

Al llegar a la meta se realizará una donación de equipamiento al Área de Oncogenética del Hospital de Clínicas para fortalecer su trabajo de diagnóstico e investigación

Presidenta de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer Lucía Delgado, jefa de Marketing y Comunicación de Alcance Natalia Brogliatti y directora de Fundación Clarita Berenbau Cristina Giuria.

Alcaldesa del Municipio B Patricia Soria, secretaria general de la Intendencia de Montevideo Viviana Repetto y gerenta general de Alcance María Inés García.

Octubre volvió a teñirse de rosa con una iniciativa que invita a reflexionar sobre la importancia de la prevención y el cuidado de la salud. Alcance Servicio de Compañía acompañó una nueva edición de la propuesta organizada por el Paseo Cultural Ciudad Vieja, lo que consolida su compromiso de más de una década con la concientización sobre el cáncer de mama.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La presentación fue el miércoles 1º en el Museo Torres García, donde se dio a conocer la meta de este 2025: alcanzar 1 millón de kilómetros entre caminatas, corridas, pedaladas y otras actividades deportivas, el equivalente a dar 25 vueltas al mundo. Cada kilómetro registrado en la plataforma de la campaña se transformará en un aporte concreto, ya que al llegar a la meta se realizará una donación de equipamiento al Área de Oncogenética del Hospital de Clínicas para fortalecer su trabajo de diagnóstico e investigación.

La responsable de RSE (responsabilidad social-empresarial) de Alcance, Jackeline Buceta, destacó: “Gestos como este mantienen viva la importancia de los controles preventivos realizados a tiempo. Desde hace más de una década impulsamos el Mes Rosa y en los últimos años invitamos a toda la sociedad a sumarse a través del movimiento y la actividad física como herramientas de prevención”.

Este año la propuesta cuenta, además, con el respaldo de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública y del propio Hospital de Clínicas, un aval institucional que refuerza su legitimidad y trascendencia.

Por su parte, la gerenta general de Alcance, María Inés García, expresó: “Confiamos en el compromiso de los uruguayos, que año a año han demostrado su apoyo a esta causa. Cada paso cuenta y cada kilómetro sumado se convierte en un aporte directo a la salud de todos”.