Alemania celebró en Montevideo los 36 años de la caída del Muro de Berlín

El 9 de noviembre de 1989 cayó el Muro de Berlín, que separaba a Alemania en dos: la occidental y la oriental. La construcción, además de dividir, era el símbolo de la Guerra Fría que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial (1939 y 1945), mantenía en tensión a Estados Unidos con la Unión Soviética. Las reformas políticas impulsadas por el presidente soviético Mijaíl Gorbachov en Europa del Este favorecieron la apertura de las fronteras alemanas.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
En Montevideo, 36 años después de la caída del Muro, el embajador alemán, Stefan Duppel, organizó una recepción en su residencia para celebrar la reunificación. Antes del discurso, el coro de la Facultad de Artes entonó los himnos de Alemania y Uruguay en una carpa decorada con los colores de la bandera alemana, en los jardines de la residencia.
Duppel dijo que la clave de los logros en cultura y tecnología son producto de la cooperación: “La capacidad del ser humano para cooperar en la sociedad, o entre los Estados, es lo que ha hecho posible este desarrollo. Lamentablemente, en los últimos tiempos todo lo contrario protagoniza los titulares mundiales: guerras, conflictos económicos, nacionalismos y polarización social”, afirmó.
El diplomático se preguntó qué ha sido de las ideas de la Ilustración, y citó al filósofo Immanuel Kant (1724-1804), quien “nos mostraba un camino hacia el orden mundial basado en el respeto mutuo y la razón”.
Duppel comentó que su país está comprometido con la paz, la solidaridad y la acción conjunta frente a los “retos globales”. “Nadie puede hacernos creer seriamente que el camino hacia un futuro mejor pasa por levantar nuevos muros”, señaló.
El alemán contó que el presidente de su país, Frank-Walter Steinmeier, en ocasión de su visita a Uruguay por la asunción de Yamandú Orsi, le dijo que se había “enamorado” de Uruguay, algo que “no es típico de los alemanes: dejarnos llevar por nuestros sentimientos”, subrayó, provocando la risa de los presentes.
Sobre las relaciones bilaterales, expresó que “nos une el compromiso por la libertad y la democracia. Defendemos el multilateralismo y una acción conjunta para la protección del planeta”, concluyó.