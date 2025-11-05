¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Alemania celebró en Montevideo los 36 años de la caída del Muro de Berlín

El embajador, Stefan Duppel, organizó una reunión en su residencia

Embajador de Alemania Stefan Duppel, Elena Alonso, consejera Verena Frick, Federico Campana y agregado militar Peter Christian Semrau.

Embajador de Alemania Stefan Duppel, Elena Alonso, consejera Verena Frick, Federico Campana y agregado militar Peter Christian Semrau.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Samantha Persad, embajador de España Javier Salido Ortiz y Beatriz Raposo.

Samantha Persad, embajador de España Javier Salido Ortiz y Beatriz Raposo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Soledad Acerenza, Juan Palacios y Beatriz Bezón.

Soledad Acerenza, Juan Palacios y Beatriz Bezón.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Carolina Goncalves, Rui Baceira, embajador de Italia Fabrizio Petri y monseñor Gianfranco Gallone.

Carolina Goncalves, Rui Baceira, embajador de Italia Fabrizio Petri y monseñor Gianfranco Gallone.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Kasia Spyridakis, Jan Mikolaj Dzieciolowski, Gloria y Rudolf Uhrin.

Kasia Spyridakis, Jan Mikolaj Dzieciolowski, Gloria y Rudolf Uhrin.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Dorte Bosse, Angélica Calderon y Benjamín Cavenago.

Dorte Bosse, Angélica Calderon y Benjamín Cavenago.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Álvaro Risso y Andrea Mendoza.

Álvaro Risso y Andrea Mendoza.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El 9 de noviembre de 1989 cayó el Muro de Berlín, que separaba a Alemania en dos: la occidental y la oriental. La construcción, además de dividir, era el símbolo de la Guerra Fría que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial (1939 y 1945), mantenía en tensión a Estados Unidos con la Unión Soviética. Las reformas políticas impulsadas por el presidente soviético Mijaíl Gorbachov en Europa­ del Este favorecieron la apertura de las fronteras alemanas.

En Montevideo, 36 años después de la caída del Muro, el embajador alemán, Stefan Duppel, organizó una recepción en su residencia para celebrar la reunificación. Antes del discurso, el coro de la Facultad de Artes entonó los himnos de Alemania y Uruguay en una carpa decorada con los colores de la bandera alemana, en los jardines de la residencia.

Duppel dijo que la clave de los logros en cultura y tecnología son producto de la cooperación: “La capacidad del ser humano para cooperar en la sociedad, o entre los Estados, es lo que ha hecho posible este desarrollo. Lamentablemente, en los últimos tiempos todo lo contrario protagoniza los titulares mundiales: guerras, conflictos económicos, nacionalismos y polarización social”, afirmó.

El diplomático se preguntó qué ha sido de las ideas de la Ilustración, y citó al filósofo Immanuel Kant (1724-1804), quien “nos mostraba un camino hacia el orden mundial basado en el respeto mutuo y la razón”.

Duppel comentó que su país está comprometido con la paz, la solidaridad y la acción conjunta frente a los “retos globales”. “Nadie puede hacernos creer seriamente que el camino hacia un futuro mejor pasa por levantar nuevos muros”, señaló.

El alemán contó que el presidente de su país, Frank-Walter Steinmeier, en ocasión de su visita a Uruguay por la asunción de Yamandú Orsi, le dijo que se había “enamorado” de Uruguay, algo que “no es típico de los alemanes: dejarnos llevar por nuestros sentimientos”, subrayó, provocando la risa de los presentes.

Sobre las relaciones bilaterales, expresó que “nos une el compromiso por la libertad y la democracia. Defendemos el multilateralismo y una acción conjunta para la protección del planeta”, concluyó.

Selección semanal
Conexión Ganadera

Conexión Ganadera: imputan por lavado a Ana Iewdiukow; fiscalía dice que “falta” para avanzar sobre mandos medios

Por Macarena Saavedra
Caso Cardama

El conflicto con Cardama vuelve a encender la mayor alerta de la Armada: quedarse sin flotilla para custodiar el mar

Por Redacción Búsqueda
Fútbol Uruguayo

Competir en la licitación o asociarse con otra empresa: Antel define cómo transmitir el fútbol uruguayo

Por Juan Francisco Pittaluga
Ministerio de Ambiente

Ambiente defiende impuesto a plaguicidas de alta peligrosidad ante cuestionamientos de la oposición y productores

Por Lucía Cuberos

TE PUEDE INTERESAR

Un aliado para la nutrición y cocina saludable, ¿por qué se recomienda el consumo de dátiles?

Un aliado para la nutrición y cocina saludable, ¿por qué se recomienda el consumo de dátiles?

Studio Tres
19 Fotos

Lo clásico y lo inesperado en la pasarela de la moda uruguaya

Por Redacción Galería
Isabel Preysler sobre Vargas Llosa: “Pude conocer su verdadera personalidad, con aspectos que mucha gente ignora, porque conseguía ocultarlos”

Isabel Preysler sobre Vargas Llosa: “Pude conocer su verdadera personalidad, con aspectos que mucha gente ignora, porque conseguía ocultarlos”

Por Redacción Galería
David Beckham se arrodilló ante el rey Carlos III para ser distinguido como caballero en Inglaterra

David Beckham se arrodilló ante el rey Carlos III para ser distinguido como caballero en Inglaterra

Por Redacción Galería