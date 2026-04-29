Alfombra roja y guiños a la película en el preestreno de ‘El diablo viste a la moda 2’

Invitados del mundo de la moda y creadores de contenido participaron de una función especial con ambientación inspirada en la historia de Miranda Priestly y Andy Sachs

De Movie: director ejecutivo Francisco Armas, jefe comercial y de Experiencias Felipe Chetrit, gerenta de Marketing María José Scremini y jefe de Ventas Nicolás Albarracín.

De RBS Entertainment: de Prensa Marina Núñez, director Carlos Scheck, de Marketing Josefina Rachetti y de Diseño Mariana Vallarino.

En Punta Carretas Shopping, entre copas y saludos, se fue armando el clima de la avant premiere de El diablo viste a la moda 2, una de las secuelas más esperadas por el público fashionista. Desde la entrada, una alfombra roja marcaba el recorrido y anticipaba el tono de la noche. Más tarde, la sala de Movie recibió a los invitados para una función especial atravesada por el estilo y la expectativa.

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La convocatoria reunió a figuras del espectáculo y creadores de contenido que llegaron con looks pensados para la ocasión. El dress code —rojo y negro— se repitió en distintas versiones: desde siluetas más clásicas hasta apuestas más jugadas, con referencias al universo de la película. La alfombra roja concentró la atención, con flashes constantes y un ir y venir de invitados que se detenían a posar.

Ya dentro, distintos espacios invitaban a detenerse y participar. Uno de los más comentados fue la recreación del escritorio de Miranda Priestly, donde varios aprovecharon para sacarse fotos y recrear escenas de la película. Entre risas, poses y celulares en mano, ese rincón se transformó en uno de los puntos más concurridos de la noche.

Organizada por RBS Entertainment, junto con Movie y Punta Carretas Shopping, la función acompañó el interés que viene causando el regreso del film. En los días previos, la preventa ya había dado señales: más de 10.000 entradas vendidas en complejos Movie, una cifra que anticipaba salas con alta ocupación.

Este furor se apoya en nombres importantes: Meryl Streep vuelve a ponerse en la piel de Miranda, acompañada por Anne Hathaway como Andy Sachs. También regresan Emily Blunt y Stanley Tucci, mientras que la dirección vuelve a estar a cargo de David Frankel, responsable de la primera entrega.