Alfredo Zitarrosa vuelve a sonar a 90 años de su nacimiento

A 90 años del nacimiento de Alfredo Zitarrosa, la Sala Zitarrosa anunció una serie de actividades para homenajear a una de las figuras más emblemáticas de la música popular uruguaya. La presentación se realizó el viernes 6 de marzo en la propia sala con una conferencia de prensa que reunió a autoridades de la Intendencia de Montevideo, representantes culturales y artistas que formarán parte de las celebraciones.
El ciclo propone dos encuentros abiertos al público que buscan recordar la obra y el legado del cantor, cuya voz marcó varias generaciones y dejó una huella profunda en el cancionero nacional. Con su estilo inconfundible y su compromiso con la identidad rioplatense, Zitarrosa se convirtió en uno de los referentes indiscutidos de la música popular del país.
La primera actividad tendrá lugar el martes 10 de marzo, día en que se conmemora su nacimiento. El encuentro se realizará en la Sala Zitarrosa y contará con la participación del Archivo Zitarrosa, institución dedicada a preservar y difundir la obra del artista. La jornada propone acercarse a su figura desde la música, la memoria y el trabajo de archivo que mantiene vivo su legado.
El segundo homenaje será el viernes 10 de abril en la plaza Fabini, en pleno Centro de Montevideo. Allí, junto con el Instituto Nacional de Música y el Archivo Zitarrosa, se desarrollará una actividad al aire libre pensada como un encuentro ciudadano desarrollado alrededor de sus canciones. Ambas instancias serán de entrada libre y gratuita.
A 90 años de su nacimiento, las canciones de Alfredo Zitarrosa siguen formando parte de la memoria musical del país: milongas, zambas y estilos que atravesaron generaciones y que todavía hoy vuelven a escucharse en escenarios, discos y encuentros populares. Estos homenajes buscan, justamente, volver a poner esa voz en el centro.