Ana Ribeiro revisó el lugar de las mujeres en la historia

En el marco del ciclo Charlas de Bolsillo, organizado por Da Vinci Libros junto con Da Vinci Ediciones, el jueves 5, la historiadora Ana Ribeiro ofreció una conferencia titulada “Mujeres que vi en la historia”, una reflexión sobre el lugar que han ocupado —y muchas veces no han ocupado— las mujeres en los relatos históricos.
El encuentro formó parte de una serie de charlas que la librería desarrolla a lo largo del año y que, durante marzo, adopta un enfoque especial vinculado al mes de la mujer. Con entrada libre y un formato cercano, el ciclo propone conversaciones breves entre autores y público, pensadas para compartir ideas fuera del ámbito académico.
Durante su exposición, Ribeiro planteó que la supuesta “invisibilidad” de las mujeres en la historia no siempre responde a la falta de presencia en las fuentes, sino más bien a la forma en que se construyó el relato historiográfico tradicional. Durante mucho tiempo —explicó— la historia se organizó en torno a grandes hombres, batallas y hechos políticos, lo que dejó en segundo plano otras dimensiones de la vida social.
Sin embargo, cuando se revisan documentos como testamentos, registros de nacimientos, casamientos o correspondencias personales, las mujeres aparecen con frecuencia en escenas de la vida cotidiana. En esos materiales, señaló la historiadora, se revelan historias vinculadas a la familia, la economía doméstica, el cuidado de los hijos o la administración de bienes en tiempos de guerra.
La conferencia también repasó algunos casos concretos que ilustran distintos modos de presencia femenina en el pasado: desde mujeres que sostuvieron hogares en contextos de conflicto hasta aquellas que participaron de acciones políticas, escribieron cartas o impulsaron iniciativas colectivas. En muchos casos, explicó Ribeiro, esas intervenciones fueron registradas de forma fragmentaria o indirecta, lo que contribuyó a que su protagonismo quedara diluido en los relatos posteriores.
Otro aspecto abordado fue la forma en que viajeros, cronistas y militares describieron a las mujeres en el Río de la Plata, muchas veces desde miradas masculinas que privilegiaban lo social o lo anecdótico antes que su papel en los procesos históricos.
Hacia el final, Ribeiro subrayó la importancia de leer las fuentes desde nuevas preguntas y sensibilidades. “Los historiadores vemos desde nuestra propia experiencia vital”, señaló, y recordó cómo las historias de mujeres de su propia familia influyeron en su manera de mirar el pasado.
El ciclo Charlas de Bolsillo continuará durante el año con nuevos encuentros dedicados a distintos autores y temas, manteniendo el espíritu de diálogo cercano entre libros, historia y lectores.