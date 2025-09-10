¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Anahí Lange presentó su libro 'Parir(me)', una guía actualizada sobre maternidad

El texto está dirigido a madres y padres y habla sobre embarazos y partos

Las presentadoras Noelia Etcheverry y Manuela da Silveira rodean a la autora Anahí Lange.

Las presentadoras Noelia Etcheverry y Manuela da Silveira rodean a la autora Anahí Lange.

FOTO

Valentina Weikert
De Fin de Siglo: encargada de comunicación Julia Spagni, directora Estefanía Canalda y colaboradora Silvia Pérez.

De Fin de Siglo: encargada de comunicación Julia Spagni, directora Estefanía Canalda y colaboradora Silvia Pérez.

FOTO

Valentina Weikert
María del Cármen Estévez y Florencia Prats.

María del Cármen Estévez y Florencia Prats.

FOTO

Valentina Weikert
Victoria Vázquez, Rossina Portillo y Stefanía Caredio.

Victoria Vázquez, Rossina Portillo y Stefanía Caredio.

FOTO

Valentina Weikert
Bruna, Sebastián y Ciro Rebollo junto a Ernesto Lange.

Bruna, Sebastián y Ciro Rebollo junto a Ernesto Lange.

FOTO

Valentina Weikert
Fito Galli y Lucía Giménez.

Fito Galli y Lucía Giménez.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Anahí Lange presentó su libro Parir(me): nace un bebé, nace una familia, un texto destinado a madres y padres que habla sobre embarazos y partos. En las 190 páginas Lange expone lo que considera una de las experiencias más transformadoras, como lo es tener un hijo. No se trata de un manual ni de un compendio de buenas prácticas de crianza, es una guía actualizada de testimonios expertos con información científica y experiencias reales, incluyendo la de la autora.

Lange dijo a Galería que escribir el libro fue una experiencia enriquecedora. Lo escribió estando embarazada de su segunda hija. “Ser mamás y papás es un viaje de ida. Y como es un viaje, todos precisamos una hoja de ruta, un bolso con el equipaje necesario, contactos para llamar cuando estamos en apuros y un montón de recomendaciones que podemos o no seguir, pero que las vamos a necesitar”, dice la contratapa del libro.

Leé además

esclavitud y venta de ninos: lo que esconde la maternidad subrogada
Derechos Humanos

Esclavitud y venta de niños: lo que esconde la maternidad subrogada

Por Magdalena Cabrera

La autora nació en 1988 en Alemania, pero se mudó a Uruguay de muy chica, por lo que toda su vida transcurrió en Montevideo. En su juventud tomó clases de muchos tipos de danza, fue profesora y formó parte del cuerpo de baile Kiné, que recibió un premio Florencio Sánchez.

Es licenciada en Comunicación Social, se volcó al marketing y participó en programas televisivos como Periplo, Día a día, Acá te quiero ver y, en la actualidad, Algo contigo.

Selección semanal
Seguridad Pública

Uruguay y Paraguay harán investigación conjunta para determinar qué grupos narcos operan en la hidrovía

Por Juan Francisco Pittaluga
Venezuela

El Frente Amplio cuestionó despliegue de Estados Unidos en el Caribe y se solidarizó con “el pueblo venezolano”

Por Santiago Sánchez
Cumbre ONU

Ministerio de Ambiente y Cancillería presentarán proceso de trabajo conjunto hacia la cumbre climática COP30

Por Lucía Cuberos
Tacuarembó

Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Dos modelos muestran los diseños de Martina González y Felipe Gómez para Rediseña.

Pasarela Prado reunió a nueve marcas de diseño nacional enfocadas en materiales como el cuero y la lana

Por Redacción Galería
Grano de cacao y chocolates, producción realizada con Lucas Fuente. 

Cómo evoluciona el chocolate artesanal en Uruguay y dónde comprarlo

Por Clementina Delacroix Cardeza
Llega al Teatro Solís Delicia, una obra de danza inclusiva y diversa

Llega al Teatro Solís 'Delicia', una obra de danza inclusiva y diversa

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Il San Pietro di Positano, en Italia.

Pasaporte, raqueta y postal: 10 canchas que todo tenista querrá visitar

Por Santiago Perroni