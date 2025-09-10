Anahí Lange presentó su libro 'Parir(me)', una guía actualizada sobre maternidad

Anahí Lange presentó su libro Parir(me): nace un bebé, nace una familia, un texto destinado a madres y padres que habla sobre embarazos y partos. En las 190 páginas Lange expone lo que considera una de las experiencias más transformadoras, como lo es tener un hijo. No se trata de un manual ni de un compendio de buenas prácticas de crianza, es una guía actualizada de testimonios expertos con información científica y experiencias reales, incluyendo la de la autora.
Lange dijo a Galería que escribir el libro fue una experiencia enriquecedora. Lo escribió estando embarazada de su segunda hija. “Ser mamás y papás es un viaje de ida. Y como es un viaje, todos precisamos una hoja de ruta, un bolso con el equipaje necesario, contactos para llamar cuando estamos en apuros y un montón de recomendaciones que podemos o no seguir, pero que las vamos a necesitar”, dice la contratapa del libro.
La autora nació en 1988 en Alemania, pero se mudó a Uruguay de muy chica, por lo que toda su vida transcurrió en Montevideo. En su juventud tomó clases de muchos tipos de danza, fue profesora y formó parte del cuerpo de baile Kiné, que recibió un premio Florencio Sánchez.
Es licenciada en Comunicación Social, se volcó al marketing y participó en programas televisivos como Periplo, Día a día, Acá te quiero ver y, en la actualidad, Algo contigo.