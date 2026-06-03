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Ánima celebró sus 10 años e inauguró un nuevo espacio para la formación y la innovación educativa

La institución cumplió una década impulsando la formación dual en Uruguay y dio a conocer Ánima Campus

De la Directiva de Ánima: Ana Méndez, Ximena Sommer, Carlos Lecueder y Carlos Acle.

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Valentina Weikert
De la Directiva de Ánima: Ignacio Puppo, Carmen Bruzzone y Martín Cabrera.

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De Ánima: directora de Desarrollo Institucional y Administración Sofía Presno y director de Educación Jorge González.

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Jaime Saavedra del Instituto de Inclusión Social Adolescente y Pablo Mieres.

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Horacio Ottonelli y Daniel Sturla.

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Sofía Dabezies y Sol Serrón.

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Gregorio Medina y Cecilia Irazoqui.

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Gerenta de Marketing de Montevideo Shopping Carolina de León y Leandro Gómez de la Universidad Católica.

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Andrea Cuervo y Josefina Calderazzo.

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Mora Podestá y Malena Pérez de Fundación Itaú junto al director de Los Pinos Pedro Presno.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Ánima celebró 10 años de trayectoria con la inauguración oficial de Ánima Campus, un nuevo espacio concebido para ampliar las oportunidades de formación, encuentro e innovación educativa.

El encuentro reunió a autoridades, estudiantes, docentes, empresas y referentes institucionales vinculados al proyecto educativo, que durante la última década se consolidó como una de las principales experiencias de formación dual en Uruguay.

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La jornada comenzó con una recorrida por las instalaciones del nuevo campus junto con el presidente del Codicen, Pablo Caggiani, acompañado por adolescentes y jóvenes estudiantes que forman parte de Ánima. Durante el recorrido, los asistentes pudieron conocer los distintos espacios pensados para potenciar experiencias de aprendizaje colaborativo, innovación y formación integral.

Además, estudiantes y egresados de Ánima compartieron testimonios sobre el impacto transformador que tuvo el proyecto educativo en sus trayectorias personales, académicas y laborales. Las historias reflejaron el valor del acompañamiento, la cercanía y las oportunidades concretas de inserción y desarrollo que brinda este modelo de formación en que “se aprende trabajando y se trabaja aprendiendo”.

Este décimo aniversario representó también la consolidación de una visión educativa construida en comunidad y en permanente articulación con el sector productivo. A lo largo de su historia, Ánima impulsó un modelo innovador basado en la formación dual, donde estudiantes, docentes, empresas, familias e instituciones construyen colectivamente experiencias de aprendizaje con impacto real en la vida de adolescentes y jóvenes.

Hasta la fecha, más de 850 jóvenes formaron parte de Ánima y desarrollaron más de 420 prácticas formativas. Además, la institución alcanzó cifras destacadas como un 95% de finalización de bachillerato, un 60% de continuidad educativa y un 70% de inserción laboral, indicadores que reflejan el alcance y los resultados del proyecto.

Desde la organización expresaron que el camino recorrido fue posible gracias al compromiso sostenido de empresas, organizaciones, referentes educativos y actores públicos y privados que integran el ecosistema Ánima y hacen posible el desarrollo de la formación dual como experiencia de aprendizaje colectivo.

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