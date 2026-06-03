Ánima celebró sus 10 años e inauguró un nuevo espacio para la formación y la innovación educativa

La institución cumplió una década impulsando la formación dual en Uruguay y dio a conocer Ánima Campus

Mora Podestá y Malena Pérez de Fundación Itaú junto al director de Los Pinos Pedro Presno.

Gerenta de Marketing de Montevideo Shopping Carolina de León y Leandro Gómez de la Universidad Católica.

De Ánima: directora de Desarrollo Institucional y Administración Sofía Presno y director de Educación Jorge González.

De la Directiva de Ánima: Ignacio Puppo, Carmen Bruzzone y Martín Cabrera.

De la Directiva de Ánima: Ana Méndez, Ximena Sommer, Carlos Lecueder y Carlos Acle.

Ánima celebró 10 años de trayectoria con la inauguración oficial de Ánima Campus, un nuevo espacio concebido para ampliar las oportunidades de formación, encuentro e innovación educativa.

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El encuentro reunió a autoridades, estudiantes, docentes, empresas y referentes institucionales vinculados al proyecto educativo, que durante la última década se consolidó como una de las principales experiencias de formación dual en Uruguay.

La jornada comenzó con una recorrida por las instalaciones del nuevo campus junto con el presidente del Codicen, Pablo Caggiani, acompañado por adolescentes y jóvenes estudiantes que forman parte de Ánima. Durante el recorrido, los asistentes pudieron conocer los distintos espacios pensados para potenciar experiencias de aprendizaje colaborativo, innovación y formación integral.

Además, estudiantes y egresados de Ánima compartieron testimonios sobre el impacto transformador que tuvo el proyecto educativo en sus trayectorias personales, académicas y laborales. Las historias reflejaron el valor del acompañamiento, la cercanía y las oportunidades concretas de inserción y desarrollo que brinda este modelo de formación en que “se aprende trabajando y se trabaja aprendiendo”.

Este décimo aniversario representó también la consolidación de una visión educativa construida en comunidad y en permanente articulación con el sector productivo. A lo largo de su historia, Ánima impulsó un modelo innovador basado en la formación dual, donde estudiantes, docentes, empresas, familias e instituciones construyen colectivamente experiencias de aprendizaje con impacto real en la vida de adolescentes y jóvenes.