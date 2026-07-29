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Ánima Espacio Cultural celebró los 120 años del nacimiento de Susana Soca

Además de poesía, hubo música y un brindis

María José Ramos, Natacha Amaya, Daniela Olivar, Anne Gauthey y Alicia Torres.

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Valentina Weikert
De Ánima Espacio Cultural: productora ejecutiva Sofía Casanova y coordinador general Sebastián García.

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Emilia Grisoni y Francesco Bibbo.

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Sebastián Amoroso con su hija Olivia.

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De Ánima Espacio Cultural: coordinador Gabriel Bibbo y director técnico Cris Severin.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

En Ánima Espacio Cultural, se celebraron los 120 años del nacimiento de la escritora uruguaya Susana Soca. El sábado 25, la casa de la poeta, ubicada sobre la calle San José, se colmó de seguidores de Soca que se reunieron para celebrar su legado y disfrutar del conversatorio “La Licorne, mujeres que editan y escriben”. Además de poesía, hubo música y un brindis que invitó al encuentro.

Participaron Anne Gauthey, de la editorial Milena París; Daniela Olivar, de Pez en el Hielo; María José Ramos, de Sujetos Editores; Natacha Amaya, de Dos Pájaros Ediciones, y Alicia Torres como moderadora.

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La ocasión sirvió, además, para presentar el sitio web Constelación de la Licorne, desarrollado por un grupo de estudiantes del Espacio de Formación Integral de la Facultad de Humanidades, a cargo del docente Marcos Wasem.

La última actividad de la jornada fue la acción poética y musical Ella no era de aquí. Se leyeron textos y poemas que rinden homenaje a Susana Soca, fragmentos pertenecientes a Victoria Ocampo, Jules Supervielle, Juana de Ibarbourou, Felisberto Hernández, Emil Cioran, Juan Carlos Onetti, Ema Risso Platero y Henri Michaux. Las lecturas estuvieron a cargo de Ana Paula Yáñez, Deborah Rucanski, Lucía Dotta, María José Bermúdez y Rocío Medina, mientras que la música la aportó Maine Hermo.

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