Armenia celebró su independencia con una recepción en el Club Uruguay

El 21 de setiembre de 1991, un referéndum terminó con la adhesión de Armenia a la Unión Soviética. Esta no fue la primera vez que el pueblo armenio declaraba su independencia. Años antes, en 1918, tras el colapso del Imperio ruso, Armenia se declaró independiente por primera vez, el 28 de mayo de ese año. La Primera República de Armenia sobrevivió hasta 1920, cuando fue incorporada a la Unión Soviética.
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Cabe recordar que en 1915 el Imperio otomano llevó adelante el genocidio armenio, una serie de asesinatos que terminó con la vida de un millón y medio de personas, y otro millón terminó deportado. Uruguay fue el primer país del mundo en reconocerlo, esto pasó en 1965 durante el gobierno colegiado, a través de la Ley N.º 13.326.
Hoy, 35 años después, la Embajada de Armenia en Uruguay celebró su independencia, con una recepción en el Club Uruguay, el miércoles 16. En la ceremonia, el Correo Uruguayo presentó un sello conmemorativo. En la apertura de la parte protocolar, se entonaron los himnos nacionales de Armenia y Uruguay, a cargo de un coro de adultos y uno de niños del Colegio Nubarian.