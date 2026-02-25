¡Hola !

Arquitectura abierta al océano que acompaña el nuevo pulso anual de Manantiales

El proyecto ubicado sobre la Ruta 10 atraviesa una fase de madurez, con alta aceptación del mercado y una experiencia residencial integrada al paisaje

Francisco Ferrés, socio de Selenza Francisco Jorge, Gonzalo Urdapilleta y director de Altius Group Josef Preschel.

Francisco Ferrés, socio de Selenza Francisco Jorge, Gonzalo Urdapilleta y director de Altius Group Josef Preschel.

 

FOTO

Valentina Weikert
Socio del proyecto Francisco Jorge y Valeria Brea.

Socio del proyecto Francisco Jorge y Valeria Brea.

FOTO

Valentina Weikert
Hilario y Silvana Falleiros.

Hilario y Silvana Falleiros.

FOTO

Valentina Weikert
Clara Sanguinetti y Alexia Demirdjian.

Clara Sanguinetti y Alexia Demirdjian.

FOTO

Valentina Weikert
Paola Freccero, Liliana Palladino y Laurita Larrama Urioste.

Paola Freccero, Liliana Palladino y Laurita Larrama Urioste.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Hay proyectos que no solo se concretan, encuentran su momento. En Manantiales, donde la vida de playa dejó de ser estacional para transformarse en una forma de habitar todo el año, Selenza Residences & Beach Club atraviesa hoy ese punto de madurez que distingue a los desarrollos que logran consolidarse.

Por ese motivo, el jueves 19 se organizó una celebración con, sin dudas, uno de los mejores atardeceres del verano. Los invitados disfrutaron de un cóctel con bebidas y aperitivos en el rooftop del complejo, donde una maqueta detallada permitía recorrer el proyecto en miniatura y observar cada uno de sus espacios. Afuera, un deck con vista abierta a la costa ofrecía el escenario perfecto, con un cielo que se teñía de tonos anaranjados.

El desarrollo está a cargo de Altius Group, uno de los principales desarrolladores inmobiliarios del país, con una sólida trayectoria y fuerte presencia en Punta del Este. La empresa es responsable, además, de proyectos emblemáticos, como More Atlántico­, un ícono residencial sobre avenida Roosevelt­, y del recientemente presentado Nostrum Roosevelt, sobre la parada 19. Ubicado sobre la ruta 10, entre La Barra y José Ignacio, Selenza se organiza como un conjunto de edificios bajos con frentes completamente abiertos al océano. La disposición escalonada de los volúmenes no solo maximiza las visuales al mar, sino que genera amplias terrazas pensadas como una extensión natural del espacio interior.

“Luego de la presentación de su nueva etapa, el proyecto comenzó a mostrar señales claras de aceptación: interés sostenido, consultas calificadas y una lectura del mercado que reconoce en Selenza una propuesta inmobiliaria precisa, alineada con las nuevas formas de vivir Punta del Este”, comentó el director de Altius Group, Josef Preschel.

Propuesta residencial

La propuesta residencial se compone de apartamentos de uno a cuatro dormitorios, todos con terrazas propias con parrillero, además de penthouses y plantas bajas con jardín y piscina privada. Se trata de unidades diseñadas con cocinas integradas y una relación constante entre interior y exterior, en diálogo con el paisaje.

La arquitectura de los nuevos bloques, a cargo del estudio Gómez Platero, sostiene un lenguaje de líneas puras y materiales sobrios que priorizan la durabilidad y la atemporalidad. El diseño busca acompañar el entorno sin imponerse, dejando que el mar, la luz y el verde sean protagonistas de la experiencia cotidiana.

A esta base residencial se suma un conjunto de amenities nuevos y renovados que refuerzan el carácter integral del proyecto: una piscina climatizada con carril de nado, canchas de pádel y tenis, servicio de playa, seguridad 24 horas y áreas comunes pensadas tanto para el disfrute familiar como para el descanso. Un esquema que permite distintos modos de uso: residencia permanente, estadías prolongadas o escapadas frecuentes durante el año.

