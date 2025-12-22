¡Hola !

Arquitectura, naturaleza y diseño se unieron en la presentación de un proyecto residencial ‘premium’

Un jardín convertido en magia fue el punto de partida para el desarrollo inmobiliario de Green Concept Carrasco

Sofía Larrein, director de Boreal Inmobiliaria Gaspar Cubillos, Gonzalo Cubillos, Mariana Neuweiler, ElbioOlaizola, María Gueçaimburu y director de Dwell Developers Francisco Olaizola.

FOTO

Gaspar Cubillos, Carlos Ravecca, de RMA Arquitectura, Francisco Olaizola, MatíasArtagaveytia y Nicolás Montaño.
FOTO

Carolina Domingo y Francisco Olaizola.
FOTO

Valentina Barrios, Carina Martínez, Caro Criado y Popi Dougall.&nbsp;

FOTO

Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Green Concept Carrasco se presentó al atardecer del martes 2 en su oficina comercial de la calle Sanlúcar. El encuentro reunió a directivos, propietarios, inmobiliarias e interesados en conocer esta propuesta residencial que ofrece apartamentos modernos e integrados con la naturaleza, con parque privado, vistas al mar y bosque.

En asociación entre Dwell Developers y Boreal Inmobiliaria, la actividad se desarrolló sobre un camino serpenteante entre flora nativa escenográficamente iluminada y estaciones gastronómicas. Los detalles del emprendimiento se dieron a conocer a través de una charla con el director de Dwell Developers, Francisco Olaizola, y el director de Boreal Inmobiliaria, Gaspar Cubillos, quienes participan como desarrolladores del proyecto, junto con Carlos Ravecca, de RMA Arquitectos, estudio responsable del diseño arquitectónico.

Los profesionales destacaron los diferenciales del desarrollo como sus amenities (piscina, gimnasio, cowork) y su seguridad tipo barrio privado, todo diseñado para un estilo de vida conectado, cerca de los principales servicios de Carrasco, la playa y el bosque.

