Arquitectura, naturaleza y diseño se unieron en la presentación de un proyecto residencial ‘premium’

Green Concept Carrasco se presentó al atardecer del martes 2 en su oficina comercial de la calle Sanlúcar. El encuentro reunió a directivos, propietarios, inmobiliarias e interesados en conocer esta propuesta residencial que ofrece apartamentos modernos e integrados con la naturaleza, con parque privado, vistas al mar y bosque.
En asociación entre Dwell Developers y Boreal Inmobiliaria, la actividad se desarrolló sobre un camino serpenteante entre flora nativa escenográficamente iluminada y estaciones gastronómicas. Los detalles del emprendimiento se dieron a conocer a través de una charla con el director de Dwell Developers, Francisco Olaizola, y el director de Boreal Inmobiliaria, Gaspar Cubillos, quienes participan como desarrolladores del proyecto, junto con Carlos Ravecca, de RMA Arquitectos, estudio responsable del diseño arquitectónico.
Los profesionales destacaron los diferenciales del desarrollo como sus amenities (piscina, gimnasio, cowork) y su seguridad tipo barrio privado, todo diseñado para un estilo de vida conectado, cerca de los principales servicios de Carrasco, la playa y el bosque.