Artistas, gastronomía y 'streaming': la agenda del verano en Enjoy Punta del Este

Se destaca la presencia de Diego Torres, Alejandro Lerner, Soledad Pastorutti, Pilar Sordo y Mora Godoy, entre otros

Director de Relaciones Institucionales y Ventas de Enjoy Javier Azcurra y gerente general de Enjoy Diego Berná rodean a Gustavo Yankelevich.

FOTO

Tomás Fonzi, Anita Gutiérrez y Alejo García Pintos.

FOTO

Lara Ríos, Viviana Melo, Paola Fernández y Carolina Silva.

FOTO

Veronica Llinás y Peto Menahem.

FOTO

Enjoy Punta del Este presentó su calendario de shows y actividades para el próximmo verano, 2025-2026. En el encuentro, que se llevó adelante en la terraza del restaurante Las Brisas, se confirmó la presencia de más de 30 artistas dentro del ciclo Enjoy Live.

Estuvieron presentes los actores de la obra Una Navidad de mierda, que encabeza la cartelera de Enjoy este verano, como parte del acuerdo del resort con el productor Gustavo Yankelevich. El estreno será el 20 de diciembre y las entradas están en venta a través de la plataforma Suticket. Los protagonistas de la obra, Verónica Llinás, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez, son quienes estuvieron en el acto de apertura.

Algunas de las figuras que se presentarán son Diego Torres, Alejandro Lerner, Soledad Pastorutti, Noches de Tango, Pilar Sordo, Mora Godoy, Chungo (del actor y humorista español Luis Zahera), Sebastián Wainraich, Abuelos de la Nada, Ángela Torres y Márama.

En 2026, por tercera vez, vuelve la propuesta gastronómica de Kero by Osaka a OVO Beach, en un espacio que combina coctelería de autor y cocina fusión, integrando las tradiciones peruana y japonesa.

Otro importante anuncio fue la alianza de Enjoy con DirecTV Go, que tendrá una programación especial de verano por streaming desde OVO Beach. Entre el 26 de diciembre y el 9 de enero, la compañía de entretenimiento llevará su estudio del canal DGO Stream a las instalaciones del restaurante, con transmisiones en vivo todos los días de 15.30 a 20.30 horas. Participarán la modelo y comunicadora Zaira Nara y el periodista Joaquín el Pollo Álvarez, acompañados de la modelo argentina Carolina Pampita Ardohain.

Además, se anunció la fecha para la próxima edición del Salón del Vino Internacional, que se llevará a cabo entre el 30 y el 31 de enero, con más de 600 etiquetas de vinos nacionales e internacionales.

Por su parte, OVO Nightclub invita a vivir una temporada más de música, energía y entretenimiento con más de 15 fiestas, lo que reafirma su posición como punto de encuentro emblemático en Punta del Este.

Selección semanal
Javier Milei

¿Existe una estética oficial de la era Milei o de la derecha global?

Por Damián Tabarovsky
Mundial 2030

“Un solo partido de fútbol no puede financiar” la reforma del Estadio Centenario para el 2030, dice el canciller

Por  Ismael Grau  y Santiago Sánchez
Desayunos Búsqueda

Orsi defiende el “rumbo” de su gobierno de “filo progresista” y reivindica su liderazgo, pero admite “gusto a poco” con lo hecho hasta ahora

Por Victoria Fernández
Partido Colorado

Andrés Ojeda lleva la orgánica del Partido Colorado por el interior, en una gira paralela a la de Vamos Uruguay

Por Leonel García

