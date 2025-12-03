Artistas, gastronomía y 'streaming': la agenda del verano en Enjoy Punta del Este

Se destaca la presencia de Diego Torres, Alejandro Lerner, Soledad Pastorutti, Pilar Sordo y Mora Godoy, entre otros

Director de Relaciones Institucionales y Ventas de Enjoy Javier Azcurra y gerente general de Enjoy Diego Berná rodean a Gustavo Yankelevich.

Enjoy Punta del Este presentó su calendario de shows y actividades para el próximmo verano, 2025-2026. En el encuentro, que se llevó adelante en la terraza del restaurante Las Brisas, se confirmó la presencia de más de 30 artistas dentro del ciclo Enjoy Live.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Estuvieron presentes los actores de la obra Una Navidad de mierda, que encabeza la cartelera de Enjoy este verano, como parte del acuerdo del resort con el productor Gustavo Yankelevich. El estreno será el 20 de diciembre y las entradas están en venta a través de la plataforma Suticket. Los protagonistas de la obra, Verónica Llinás, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez, son quienes estuvieron en el acto de apertura.

Algunas de las figuras que se presentarán son Diego Torres, Alejandro Lerner, Soledad Pastorutti, Noches de Tango, Pilar Sordo, Mora Godoy, Chungo (del actor y humorista español Luis Zahera), Sebastián Wainraich, Abuelos de la Nada, Ángela Torres y Márama.

En 2026, por tercera vez, vuelve la propuesta gastronómica de Kero by Osaka a OVO Beach, en un espacio que combina coctelería de autor y cocina fusión, integrando las tradiciones peruana y japonesa.

Otro importante anuncio fue la alianza de Enjoy con DirecTV Go, que tendrá una programación especial de verano por streaming desde OVO Beach. Entre el 26 de diciembre y el 9 de enero, la compañía de entretenimiento llevará su estudio del canal DGO Stream a las instalaciones del restaurante, con transmisiones en vivo todos los días de 15.30 a 20.30 horas. Participarán la modelo y comunicadora Zaira Nara y el periodista Joaquín el Pollo Álvarez, acompañados de la modelo argentina Carolina Pampita Ardohain.