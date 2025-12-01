¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Atlántida prepara su temporada de verano con foco en cultura, gastronomía y desarrollo local

La actividad, organizada por el Ministerio de Turismo, se acompañó con una propuesta gastronómica variada

Directora de Turismo de la Intendencia de Canelones Ximena Acosta, ministro de Turismo Pablo Menoni e intendente de Canelones Francisco Legnani.

Directora de Turismo de la Intendencia de Canelones Ximena Acosta, ministro de Turismo Pablo Menoni e intendente de Canelones Francisco Legnani.

FOTO

Valentina Weikert
Exdirector de Turismo de Canelones Horacio Yanes y alcalde de Atlántida Alberto Javier Capano.

Exdirector de Turismo de Canelones Horacio Yanes y alcalde de Atlántida Alberto Javier Capano.

FOTO

Valentina Weikert
Hugo Horacio Acardi y presidenta de la Corporación Rochense de Turismo Silvia Esquivel.

Hugo Horacio Acardi y presidenta de la Corporación Rochense de Turismo Silvia Esquivel.

FOTO

Valentina Weikert
Emilia Acosta y Sheilla Ballestero.

Emilia Acosta y Sheilla Ballestero.

FOTO

Valentina Weikert
Valentina Seferian, de la Dirección General del Ministerio de Turismo, Alejandra Musacchio, Eugenia Villar, del MIEM, Matías Michailov y Analía Silva, del Ministerio de Turismo.&nbsp;

Valentina Seferian, de la Dirección General del Ministerio de Turismo, Alejandra Musacchio, Eugenia Villar, del MIEM, Matías Michailov y Analía Silva, del Ministerio de Turismo. 

FOTO

Valentina Weikert
Intendente de Maldonado Miguel Ángel Abella y ministro del Interior Carlos Negro.

Intendente de Maldonado Miguel Ángel Abella y ministro del Interior Carlos Negro.

FOTO

Valentina Weikert
Leticia Viva, Patricia Acevedo y Fernando Carotta.

Leticia Viva, Patricia Acevedo y Fernando Carotta.

FOTO

Valentina Weikert
Jonathan Gómez, Paula Huggins y Lucas Regal.

Jonathan Gómez, Paula Huggins y Lucas Regal.

FOTO

Valentina Weikert
Agustina Notaro, Esteban Barreiro y María José Caponi.

Agustina Notaro, Esteban Barreiro y María José Caponi.

FOTO

Valentina Weikert
De la UAM: presidente José Saavedra y Antonella Buraglia.

De la UAM: presidente José Saavedra y Antonella Buraglia.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El Ministerio de Turismo presentó la temporada turística 2025-2026 de Atlántida. Durante la instancia se dieron a conocer algunas de las actividades previstas para el verano y se destacaron varios de los atractivos que ofrece el balneario, desde su agenda cultural y deportiva hasta sus espacios naturales, paseos tradicionales y propuestas gastronómicas.

El encuentro fue en el Espacio Dínamo, ubicado en la propia ciudad balnearia. Asistieron autoridades nacionales y departamentales, operadores y emprendedores turísticos, además del ministro de Turismo, Pablo Menoni.

La actividad contó con un cóctel que incluyó una propuesta gastronómica variada: una muestra del vicecampeón mundial de paella, chefs de Fuegos Uruguayos, elaboraciones del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay y una amplia degustación de vinos ofrecida por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi), junto con bodegas nacionales, entre otros atractivos.

Durante su intervención, la directora de Turismo de la Intendencia de Canelones, Ximena Acosta, subrayó que el turismo es un motor de empleo y desarrollo local que genera oportunidades para miles de familias, especialmente para jóvenes y mujeres que encuentran en el sector un espacio para formarse, emprender e innovar. “El turismo no solo impulsa la economía, sino que también fortalece la identidad de nuestras comunidades”, afirmó.

Por su parte, el ministro Menoni fue conciso y valoró el trabajo de los funcionarios de la intendencia y del ministerio, destacando que “el profesionalismo, la expertise, la capacidad y el amor que ponen en su labor también son producto y redundan en más turismo para todos”. Agregó que tienen “esperanzas de que esta temporada sea igual o incluso mejor que la pasada”.

El encuentro dejó en claro el valor del turismo como una de las actividades económicas más dinámicas y estratégicas del país.

Selección semanal
Javier Milei

¿Existe una estética oficial de la era Milei o de la derecha global?

Por Damián Tabarovsky
Mundial 2030

“Un solo partido de fútbol no puede financiar” la reforma del Estadio Centenario para el 2030, dice el canciller

Por  Ismael Grau  y Santiago Sánchez
Desayunos Búsqueda

Orsi defiende el “rumbo” de su gobierno de “filo progresista” y reivindica su liderazgo, pero admite “gusto a poco” con lo hecho hasta ahora

Por Victoria Fernández
Partido Colorado

Andrés Ojeda lleva la orgánica del Partido Colorado por el interior, en una gira paralela a la de Vamos Uruguay

Por Leonel García

TE PUEDE INTERESAR

¿Cuál es el mejor lugar para ser niño?

¿Cuál es el mejor lugar para ser niño?

Por Redacción Galería
Cassandra Ciangherotti en Las locuras.

Fantásticamente inestables

Por Patricia Mántaras de la Orden
Ocho de cada diez personas quieren que las canciones generadas por IA estén claramente etiquetadas.
Video

El 97% no distingue la música humana de la generada por IA

Por Redacción Galería
 

Paddy Pimblett: el peleador que desafía los límites del peso en la UFC

Por Felipe Barbeito