Atlántida prepara su temporada de verano con foco en cultura, gastronomía y desarrollo local

El Ministerio de Turismo presentó la temporada turística 2025-2026 de Atlántida. Durante la instancia se dieron a conocer algunas de las actividades previstas para el verano y se destacaron varios de los atractivos que ofrece el balneario, desde su agenda cultural y deportiva hasta sus espacios naturales, paseos tradicionales y propuestas gastronómicas.
El encuentro fue en el Espacio Dínamo, ubicado en la propia ciudad balnearia. Asistieron autoridades nacionales y departamentales, operadores y emprendedores turísticos, además del ministro de Turismo, Pablo Menoni.
La actividad contó con un cóctel que incluyó una propuesta gastronómica variada: una muestra del vicecampeón mundial de paella, chefs de Fuegos Uruguayos, elaboraciones del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay y una amplia degustación de vinos ofrecida por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi), junto con bodegas nacionales, entre otros atractivos.
Durante su intervención, la directora de Turismo de la Intendencia de Canelones, Ximena Acosta, subrayó que el turismo es un motor de empleo y desarrollo local que genera oportunidades para miles de familias, especialmente para jóvenes y mujeres que encuentran en el sector un espacio para formarse, emprender e innovar. “El turismo no solo impulsa la economía, sino que también fortalece la identidad de nuestras comunidades”, afirmó.
Por su parte, el ministro Menoni fue conciso y valoró el trabajo de los funcionarios de la intendencia y del ministerio, destacando que “el profesionalismo, la expertise, la capacidad y el amor que ponen en su labor también son producto y redundan en más turismo para todos”. Agregó que tienen “esperanzas de que esta temporada sea igual o incluso mejor que la pasada”.
El encuentro dejó en claro el valor del turismo como una de las actividades económicas más dinámicas y estratégicas del país.