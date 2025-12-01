Atlántida prepara su temporada de verano con foco en cultura, gastronomía y desarrollo local

La actividad, organizada por el Ministerio de Turismo, se acompañó con una propuesta gastronómica variada

Valentina Seferian, de la Dirección General del Ministerio de Turismo, Alejandra Musacchio, Eugenia Villar, del MIEM, Matías Michailov y Analía Silva, del Ministerio de Turismo.

Directora de Turismo de la Intendencia de Canelones Ximena Acosta, ministro de Turismo Pablo Menoni e intendente de Canelones Francisco Legnani.

El Ministerio de Turismo presentó la temporada turística 2025-2026 de Atlántida. Durante la instancia se dieron a conocer algunas de las actividades previstas para el verano y se destacaron varios de los atractivos que ofrece el balneario, desde su agenda cultural y deportiva hasta sus espacios naturales, paseos tradicionales y propuestas gastronómicas.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El encuentro fue en el Espacio Dínamo, ubicado en la propia ciudad balnearia. Asistieron autoridades nacionales y departamentales, operadores y emprendedores turísticos, además del ministro de Turismo, Pablo Menoni.

La actividad contó con un cóctel que incluyó una propuesta gastronómica variada: una muestra del vicecampeón mundial de paella, chefs de Fuegos Uruguayos, elaboraciones del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay y una amplia degustación de vinos ofrecida por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi), junto con bodegas nacionales, entre otros atractivos.

Durante su intervención, la directora de Turismo de la Intendencia de Canelones, Ximena Acosta, subrayó que el turismo es un motor de empleo y desarrollo local que genera oportunidades para miles de familias, especialmente para jóvenes y mujeres que encuentran en el sector un espacio para formarse, emprender e innovar. “El turismo no solo impulsa la economía, sino que también fortalece la identidad de nuestras comunidades”, afirmó.

Por su parte, el ministro Menoni fue conciso y valoró el trabajo de los funcionarios de la intendencia y del ministerio, destacando que “el profesionalismo, la expertise, la capacidad y el amor que ponen en su labor también son producto y redundan en más turismo para todos”. Agregó que tienen “esperanzas de que esta temporada sea igual o incluso mejor que la pasada”.