BabyGLOW, el protocolo facial que apuesta al brillo y firmeza de la piel

El lanzamiento reunió en Charo a médicos y especialistas en medicina estética para conocer las nuevas aplicaciones de Redensity 1

Megalabs realizó la presentación oficial de BabyGLOW, el nuevo protocolo de aplicación estética facial desarrollado a partir del producto Redensity 1, de la marca suiza Teoxane, en un encuentro que reunió a médicos, especialistas y profesionales vinculados a la medicina estética.

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La actividad se llevó a cabo en Charo, donde los invitados disfrutaron de un cóctel en un ambiente resguardado del frío otoñal. Previo al comienzo oficial de la presentación, muchos asistentes aprovecharon para recorrer los distintos espacios del restaurante, conversar con colegas y conocer más sobre las nuevas tendencias vinculadas al cuidado y la calidad de la piel.

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La bienvenida estuvo a cargo de Dr. Ignacio Carvalho, representante de Megalabs, quien presentó a Teoxane como una compañía dedicada exclusivamente al desarrollo de productos basados en ácido hialurónico. Durante su exposición, explicó que la marca trabaja de forma permanente en el desarrollo de protocolos innovadores, técnicas de inyección y capacitación médica especializada. “Eso habla de lo que es la marca y de lo que significa para nosotros poder tenerla en Uruguay”, expresó, y destacó además el crecimiento que ha tenido el interés de los pacientes por tratamientos enfocados en la calidad de la piel.

En ese sentido, compartió algunos datos que reflejan esa tendencia creciente: más del 90% de los pacientes buscan mejorar la calidad de su piel y más del 70% estarían dispuestos a realizar tratamientos específicos para lograrlo. Luego, se centró en la presentación de BabyGLOW, definido como un protocolo desarrollado a partir de Redensity 1 y orientado a mejorar el brillo, la elasticidad y la firmeza de la piel. También explicó que es un producto con más de 12 años de trayectoria, diseñado específicamente para trabajar la calidad cutánea, aunque ahora se presenta renovado bajo una nueva modalidad de aplicación.

Entre las novedades, destacó la incorporación de una presentación de 3 ml, ácido hialurónico de 15 mg/ml, lidocaína y un complejo dermoestructurante pensado para potenciar los resultados y mejorar la experiencia del paciente.