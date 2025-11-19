¡Hola !

Balanz inaugura sus nuevas oficinas en Uruguay

El nuevo espacio refleja el crecimiento del grupo y su compromiso con ofrecer a los clientes una propuesta integral de inversión, asesoramiento y gestión patrimonial

Equipo directivo de Balanz: Octavio y Juan Carlos Bernárdez, Claudio Porcel, Isabel Pita y Juan José Varela.

FOTO

Estratega Alberto Landeira y directora de Research Macro & Estrategia Pilar Tavella.

FOTO

Miguel Reyes, Martín Meharu y Pablo Varela.&nbsp;

FOTO

Embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi y Pablo Varela.&nbsp;

FOTO

Joaquín Lestido, Fernanda Patrón, Rossana Delmas y Eugenio Corallo.

FOTO

Alan Babic, Rosana Ortiz y Miguel Bardeggia.

FOTO

Presidente de la República Yamandú Orsi asistió a la presentación.&nbsp;

FOTO

Balanz, líder en el mercado de capitales, inauguró sus nuevas oficinas en Uruguay, ubicadas en el moderno complejo Smart Riviera, en el corazón de Carrasco. La presentación tuvo lugar el miércoles 12 a las 18:00 horas, en un encuentro que reunió a referentes del sector financiero, empresarios y autoridades del ámbito público y privado.

El nuevo espacio refleja el crecimiento del grupo y su compromiso con ofrecer a los clientes una propuesta integral de inversión, asesoramiento y gestión patrimonial de excelencia. La apertura también marca un hito en el proceso de internacionalización de Balanz, que busca fortalecer su presencia regional y seguir ampliando su oferta de productos y servicios, reafirmando su compromiso con el desarrollo del mercado de capitales local.

“Este nuevo espacio representa un paso fundamental en nuestro plan de crecimiento regional. Uruguay ofrece un entorno institucional sólido y una plaza financiera moderna, ideal para seguir desarrollando productos y servicios que conecten a los inversores locales con oportunidades globales”, destacó el presidente del Grupo Balanz, Claudio Porcel.

Porcel moderó la presentación a cargo de la directora de Research Macro & Estrategia Pilar Tavella y del estratega Alberto Landeira, quienes analizaron las principales tendencias de los mercados globales, el contexto regional y las oportunidades de inversión que ofrece Uruguay. Tavella señaló que la presencia de Balanz en el país “permite acompañar de cerca a los inversores con una visión que combina nuestra experiencia local con una mirada global, brindando análisis de calidad, herramientas de gestión y acceso a los mercados internacionales”.

Entre los asistentes se destacaron el embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi, y autoridades del gobierno uruguayo, entre ellas el presidente de la República, Yamandú Orsi, sentado en primera fila y quien luego realizó el corte de cinta oficial junto a Porcel.

Con más de 20 años de trayectoria, Grupo Balanz ofrece servicios de Finanzas Corporativas, Sales & Trading, Asset Management, Research y Wealth Management, acompañando a todos los segmentos que participan en el mercado de capitales. Su expansión en Uruguay representa la evolución natural de un proyecto iniciado en 2020, consolidando una presencia institucional fortalecida y reafirmando su misión de brindar soluciones financieras innovadoras que combinan solidez, cercanía y asesoramiento personalizado.

Selección semanal
Interpelación a Lustemberg

Álvaro Danza: la oposición busca su renuncia y el oficialismo espera que auditorías den herramientas para el contragolpe

Por Leonel García
Seguridad Pública

Drogas en envíos postales: la Policía busca que paquetes sospechosos se abran sin autorización judicial

Por Juan Francisco Pittaluga
Agro

La extensión de campos vendidos por uruguayos en 25 años equivale al área de cinco departamentos

Por Mauro Florentín
Contexto argentino

La diplomacia argentina en una encrucijada: entre la ideología de Javier Milei y la necesidad de pragmatismo

Por Damian Szvalb

