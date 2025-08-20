¡Hola !

Baltasar Brum es el protagonista de la última novela de Hugo Burel

La presentación permitió un intercambio en el que Julio María Sanguinetti, Gerardo Caetano y Hugo Burel ofrecieron al público una mirada múltiple

Autor del libro Hugo Burel, Julio María Sanguinetti, Gerardo Caetano y director editorial de Penguin Random House Julián Ubiría.

Autor del libro Hugo Burel, Julio María Sanguinetti, Gerardo Caetano y director editorial de Penguin Random House Julián Ubiría.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Alfredo Penco y Amílcar Vasconcellos.

Alfredo Penco y Amílcar Vasconcellos.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Enzo Mores, Gabriel Carbone y Andrés Moura.

Enzo Mores, Gabriel Carbone y Andrés Moura.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Mercedes Menafra y Jacqueline Campomar.

Mercedes Menafra y Jacqueline Campomar.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Álvaro Risso y Rodrigo Arias.

Álvaro Risso y Rodrigo Arias.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Carolina Larrosa y Juan Castillo.

Carolina Larrosa y Juan Castillo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Pablo Mieres y Ana Ribeiro.

Pablo Mieres y Ana Ribeiro.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Chus Molina y Sylvia Murninkas.

Chus Molina y Sylvia Murninkas.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

La librería Puro Verso fue el escenario para el diálogo entre el expresidente Julio María Sanguinetti, el escritor y académico Hugo Burel y el historiador Gerardo Caetano, en torno a La calle del sacrificio. Las últimas horas de Baltasar Brum, la nueva novela de Burel publicada por Sudamericana, sello de Penguin Random House.

La obra se adentra en la figura de uno de los personajes más intensos y complejos del siglo XX uruguayo. Abogado, periodista y docente, Baltasar Brum se incorporó joven al batllismo, integrándose al gabinete de José Batlle y Ordóñez como ministro de Instrucción Pública en 1913, antes incluso de cumplir la edad mínima exigida por ley. Presidió la República entre 1919 y 1923 y se mantuvo como un referente colorado, defensor del ideario democrático y reformista.

Leé además

?la calle del sacrificio. las ultimas horas de baltasar brum?, novela de hugo burel
Novela

‘La calle del sacrificio. Las últimas horas de Baltasar Brum’, novela de Hugo Burel

Por Sergio Israel

Burel recrea las horas finales del 31 de marzo de 1933, cuando Brum, enfrentado al golpe de Estado de Gabriel Terra, tomó dos revólveres y, desde la puerta de su casa en la calle Río Branco, intentó encabezar una rebelión que no obtuvo respaldo. La novela combina rigor histórico y recursos narrativos para poner en la voz del propio Brum reflexiones sobre su vida, su tiempo y la defensa de la democracia.

La presentación tuvo lugar el martes 12 y permitió un intercambio en el que Sanguinetti, Caetano y Burel ofrecieron al público una mirada múltiple: la del creador literario, la del historiador y la del político que reconoce en Brum un símbolo de coraje cívico. Al cierre, el autor dedicó y firmó ejemplares a los asistentes.

