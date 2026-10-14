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Banco República presentó la nueva BROU Recompensa Visa Infinite

La tarjeta está pensada para un segmento premium

El country manager de Visa César Ruiz descubre la tarjeta junto al presidente del BROU Álvaro García.

El country manager de Visa César Ruiz descubre la tarjeta junto al presidente del BROU Álvaro García.

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Mauricio Rodríguez
Director del BROU Martín Fernández, country manager de Visa César Ruiz, presidente del BROU Álvaro García y gerenta general del BROU Mariela Espino.

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Mauricio Rodríguez
Gabriela Fernández y José Saavedra.

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Mauricio Rodríguez
Country manager de Visa César Ruiz, director del BROU Ignacio Fessler, directora de Visa Vanesa Laudonio y vicepresidente del BROU Leandro Francolino.

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Mauricio Rodríguez
Evangelina Caorsi, Silvia Leal y Dora González Vidriales.

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Mauricio Rodríguez
En la presentación tocó Ian Lampel.

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Mauricio Rodríguez
Sylvia Martinelli y Ricardo Cosentino.

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Mauricio Rodríguez
Hugo Auzàn Afonso y Dolores Lola Moreira.

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Mauricio Rodríguez
Víctor Bertou, Juan Llosa y Sergio Olmedo.

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Mauricio Rodríguez
Sebastián Beltrame, Margarita Scigliano y Gustavo Galli.

Sebastián Beltrame, Margarita Scigliano y Gustavo Galli.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

En el Antel Arena, el Banco República (BROU) presentó de manera oficial su nueva tarjeta Visa Infinite, diseñada para ofrecer beneficios exclusivos, experiencias y nuevas posibilidades a un público premium.

Bajo el concepto “Una tarjeta, infinitas posibilidades”, se develó esta nueva propuesta, que combina las ventajas del programa BROU Recompensa con los beneficios exclusivos de Visa Infinite.

El martes 6, clientes y amigos se acercaron para compartir una presentación que incluyó algunos espectáculos. Alrededor de las siete de la tarde, un grupo de periodistas se acercó a la entrada oeste del Arena a la espera de las autoridades del banco que llegaron con tiempo para brindar anuncios a los medios. Entre tanto, los asistentes probaron un trago diseñado para la ocasión: en una copa martinera se presentó un cóctel con el logo del banco y de Visa en la superficie. Luego de las fotos protocolares, los invitados disfrutaron de la música de Ian Lampel. Antes de descubrir una gigantografía de la tarjeta, fueron los integrantes de C1080 los que le dieron un toque uruguayo al encuentro.

Mientras tanto, el presidente del BROU, Álvaro García, dijo que se trata de un producto muy atractivo destinado a un segmento de alta gama. En tanto, el country manager de Visa, César Ruiz, afirmó que la empresa es líder en el mundo con presencia en más de 200 países, y da soluciones a instituciones, comercios y personas. “Cubrimos las necesidades del ciclo de vida de una persona”, sostuvo.

Entre los principales atributos de la tarjeta se destacan las compras en el exterior sin comisión, el acceso a salas vip de aeropuertos adheridos mediante Priority Pass y la asistencia en viaje. Esto brinda una mayor comodidad y respaldo a quienes recorren el mundo. Además, la tarjeta permite acumular puntos a través del programa BROU Recompensa, que equivalen a dinero y pueden gestionarse mediante eBROU. La propuesta se complementa con servicios exclusivos de Visa Infinite, herramientas de seguridad y soluciones digitales que facilitan la experiencia de uso.

De esta manera el banco reafirmó su compromiso de continuar ampliando su oferta de productos financieros, en el marco de sus 130 años.

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