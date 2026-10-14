Banco República presentó la nueva BROU Recompensa Visa Infinite

En el Antel Arena, el Banco República (BROU) presentó de manera oficial su nueva tarjeta Visa Infinite, diseñada para ofrecer beneficios exclusivos, experiencias y nuevas posibilidades a un público premium.

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Bajo el concepto “Una tarjeta, infinitas posibilidades”, se develó esta nueva propuesta, que combina las ventajas del programa BROU Recompensa con los beneficios exclusivos de Visa Infinite.

El martes 6, clientes y amigos se acercaron para compartir una presentación que incluyó algunos espectáculos. Alrededor de las siete de la tarde, un grupo de periodistas se acercó a la entrada oeste del Arena a la espera de las autoridades del banco que llegaron con tiempo para brindar anuncios a los medios. Entre tanto, los asistentes probaron un trago diseñado para la ocasión: en una copa martinera se presentó un cóctel con el logo del banco y de Visa en la superficie. Luego de las fotos protocolares, los invitados disfrutaron de la música de Ian Lampel. Antes de descubrir una gigantografía de la tarjeta, fueron los integrantes de C1080 los que le dieron un toque uruguayo al encuentro.

Mientras tanto, el presidente del BROU, Álvaro García, dijo que se trata de un producto muy atractivo destinado a un segmento de alta gama. En tanto, el country manager de Visa, César Ruiz, afirmó que la empresa es líder en el mundo con presencia en más de 200 países, y da soluciones a instituciones, comercios y personas. “Cubrimos las necesidades del ciclo de vida de una persona”, sostuvo.

Entre los principales atributos de la tarjeta se destacan las compras en el exterior sin comisión, el acceso a salas vip de aeropuertos adheridos mediante Priority Pass y la asistencia en viaje. Esto brinda una mayor comodidad y respaldo a quienes recorren el mundo. Además, la tarjeta permite acumular puntos a través del programa BROU Recompensa, que equivalen a dinero y pueden gestionarse mediante eBROU. La propuesta se complementa con servicios exclusivos de Visa Infinite, herramientas de seguridad y soluciones digitales que facilitan la experiencia de uso.