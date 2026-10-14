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La Fórmula 1 volverá a África con un Gran Premio en Ruanda

La categoría confirmó un acuerdo por 10 años para correr en el país africano a comienzos de la década de 2030

Formula 1 Africa
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El 14 de marzo de 1993, la Fórmula 1 disputó su último Gran Premio en África. La carrera se celebró en Kyalami, Sudáfrica, y terminó con la victoria del francés Alain Prost, seguido por el brasileño Ayrton Senna y el británico Mark Blundell. Desde entonces, el continente quedó fuera del calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Más de tres décadas después, la Fórmula 1 se prepara para regresar. La categoría anunció un acuerdo por 10 años con Ruanda para organizar un Gran Premio en el país, con el objetivo de incorporarlo al calendario a comienzos de la década de 2030. La fecha exacta de la primera carrera todavía no está confirmada.

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El circuito se construirá en Bugesera, a unos 40 kilómetros al sur de Kigali, la capital ruandesa, en una zona próxima al nuevo aeropuerto internacional. El proyecto estará a cargo de la firma Tilke Engineers & Architects, especializada en el diseño de circuitos, junto con Wurz Design, vinculada al expiloto austríaco Alexander Wurz.

El trazado deberá cumplir con los requisitos de seguridad de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para recibir carreras de Fórmula 1. Además de la pista, el proyecto contempla instalaciones para equipos y espectadores, con la intención de que el complejo pueda albergar otros eventos deportivos y de entretenimiento.

Autoridades de la Fórmula 1, la FIA y Ruanda durante la presentación del Gran Premio.

Autoridades de la Fórmula 1, la FIA y Ruanda durante la presentación del Gran Premio.

Una carrera con objetivos turísticos

La llegada de la Fórmula 1 forma parte de la estrategia de Ruanda para posicionarse como destino turístico y sede de acontecimientos internacionales. En los últimos años, el país ha buscado ganar visibilidad a través de acuerdos deportivos y eventos de alcance mundial.

Kigali ya recibió la ceremonia de entrega de premios de la FIA en 2024, mientras que Ruanda fue sede del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de 2025. El Gran Premio representaría un paso más en esa estrategia, con la posibilidad de atraer visitantes, inversiones y actividad económica.

El regreso a África también responde a una demanda que varios protagonistas de la categoría han planteado en los últimos años. Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial, ha defendido públicamente la incorporación de una carrera en el continente, que sigue siendo el único sin una fecha del campeonato.

La iniciativa, sin embargo, todavía requiere completar las obras y definir los detalles operativos antes de confirmar su ingreso al calendario. El acuerdo establece un horizonte de 10 años, pero la primera edición dependerá del avance del proyecto.

Si se cumplen los plazos previstos, la Fórmula 1 volverá a competir en África más de 37 años después de la carrera de Kyalami de 1993.

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Un circuito entre colinas y un lago

El trazado combinará sectores rápidos con curvas técnicas y cambios de elevación. Uno de sus puntos destacados será una recta de más de un kilómetro, que desembocará en una frenada fuerte y podría ofrecer oportunidades de adelantamiento. El recorrido tendrá 17 curvas y un desnivel acumulado de 197 metros por vuelta.

“Será muy rápido, fluido y estará realmente integrado en la naturaleza”, explicó Carsten Tilke, responsable del diseño. El proyecto prevé aprovechar las características del terreno para incorporar el paisaje al circuito, con vistas a un lago y tribunas naturales entre las colinas.

Ruanda, más allá de la F1

Ruanda ofrece varias opciones para quienes quieran extender el viaje por fuera de la carrera. En el parque nacional de los Volcanes se organizan excursiones guiadas para observar gorilas de montaña, uno de los principales atractivos del país. El parque nacional Akagera permite realizar safaris para ver leones, elefantes, rinocerontes, búfalos y leopardos, mientras que el lago Kivu invita a recorrer sus costas y navegar entre sus paisajes. Otra alternativa es el parque nacional Nyungwe, conocido por sus bosques tropicales, sus chimpancés y una pasarela suspendida entre las copas de los árboles.

En Kigali, se puede visitar el Memorial del Genocidio de 1994, un espacio dedicado a recordar a las víctimas y comprender uno de los episodios más trágicos de la historia reciente del país.

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