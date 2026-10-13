La AUF sufrió un revés en el Parlamento, en pleno diálogo con el gobierno por la Libertadores y el 2030

El Poder Legislativo modificó el reparto de lo recaudado por el IVA a las apuestas deportivas, a través de un nuevo mecanismo que redujo levemente la parte correspondiente a la Organización del Fútbol del Interior (OFI), incorporó al Comité Olímpico Uruguayo y a la Secretaría Nacional del Deporte, y dejó finalmente afuera a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) .

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Los cambios fueron votados en agosto por la Cámara de Diputados, dentro de la Ley de Rendición de Cuentas, y refrendados en setiembre por la Cámara de Senadores. Hasta ahora, el 50% del incremento de la recaudación del IVA generado por los certámenes de pronósticos de resultados deportivos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se dividía en dos mitades iguales de 50% para la OFI y para la AUF. Ese dinero deben destinarlo exclusivamente a infraestructura deportiva de divisiones formativas de sus clubes afiliados.

El proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento estableció sumar en la ecuación al Comité Olímpico Uruguayo y a la Secretaría Nacional del Deporte para redistribuir los ingresos en un 25% exacto para las cuatro instituciones. Todo el esquema es manejado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

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La propuesta de norma del Poder Ejecutivo causó molestia tanto en la AUF como en la OFI, pero solo la organización del interior decidió acudir al Parlamento para manifestar sus diferencias. “Si medimos la población, la OFI representa al 41,4% de los deportistas federados, mientras que la Asociación Uruguaya de Fútbol representa al 4,2%, el Comité Olímpico al 23,9%, y el resto de las federaciones al 5,8%. Nos parece importante destacar estos datos porque se propone que para un 41% de la población sea un 25% de los recursos, que para un 4,2% sea un 25%, para un 23,9% sea un 25%, y para un 5,8% también sea un 25%”, cuestionó en el Parlamento Yenifer Tejera, representante de la OFI.

A partir de ese planteo, la Cámara de Diputados modificó el proyecto del Poder Ejecutivo y decidió que los ingresos por apuestas deportivas se dividan entre la OFI (45%), el Comité Olímpico (25%), la Secretaría Nacional del Deporte (25%) y la Fundación Deporte Uruguay (5%). La AUF fue eliminada del mecanismo. Los cambios, como el resto de la Rendición de Cuentas, fueron aprobados por 50 de 99 votos, con el apoyo de los diputados del Frente Amplio y Cabildo Abierto.

La modificación fue luego refrendada el 23 de setiembre en el Senado. Días antes, los directivos de la OFI concurrieron a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores. “Esto no implica un ataque a otras federaciones deportivas ni mucho menos; sabemos de la necesidad que tienen todos los deportes de recibir recursos del Estado. De todas formas, sí queremos poner de manifiesto el peso que tiene la Organización de Fútbol del Interior en cuanto a instituciones y a deportistas”, indicó entonces Sebastián Sosa, presidente de la OFI.

Distintos senadores respaldaron su postura, entre ellos el colorado Pedro Bordaberry. “La mejora no llega al 50% que ustedes aspiran, pero, por lo menos, pega en el palo y atiende esa realidad; el recorte al 25% era inentendible, pero, por suerte, sabemos que aquí se va a aprobar. No les voy a preguntar por el impacto que tiene esa pequeña baja, porque es muy pequeña; y creo que en la hora se salvó eso”, dijo Bordaberry, quien pidió conocer la opinión de Sosa sobre la salida de la AUF del reparto de las apuestas.

En 2018, Pedro Bordaberry integró la comisión normalizadora de la AUF que lideró la aprobación de un nuevo estatuto para la asociación, exigido por la FIFA, que entre nuevos grupos de interés incorporó a la OFI al Congreso de la AUF con nueve votos de un total de 76.

Sosa señaló que los acuerdos audiovisuales y comerciales firmados por la AUF para el período 2026-2029 reducen la necesidad de la asociación de contar con los ingresos provenientes de las apuestas deportivas. Esos acuerdos prevén ingresos de unos US$ 67,5 millones anuales.

“Con el nuevo contrato de derecho de televisión la AUF tiene pensado un porcentaje para infraestructura. Si bien se trata de infraestructura relacionada con la televisión, cae en beneficio de los clubes. Son herramientas que salvan al club, más allá de otros caminos directos con aportes de la Confederación Sudamericana de Fútbol y de la FIFA, que pueden resolver los problemas de infraestructura”, argumentó Sosa.

La posición de la AUF

A partir de la nueva regulación, la Organización del Fútbol del Interior y el Comité Olímpico Uruguayo deberán constituir o mantener, según corresponda, fideicomisos de administración separados, que serán destinatarios de los fondos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. Estos recursos que reciban de las apuestas deportivas financiarán únicamente proyectos de infraestructura deportiva para las divisiones formativas de clubes o entidades deportivas.

La Secretaría Nacional del Deporte, por su parte, los utilizará para apoyar a las federaciones y organizaciones deportivas reconocidas por el organismo, incluidas las vinculadas al deporte para personas con discapacidad. En el caso de la Fundación Deporte Uruguay, el destino será exclusivamente la financiación de becas deportivas.

Alejandro Pereda, secretario nacional del Deporte. Mauricio Zina/adhocFOTOS

Pese a ser una de las instituciones involucradas en el cambio de la ley, la AUF declinó asistir al Parlamento para opinar sobre el tema. También, manifestarse públicamente. La razón es no entorpecer los canales de diálogo y negociación con el gobierno, indicaron fuentes de la asociación.

Ambas partes tienen dos puntos concretos de conversación: la final de la Copa Libertadores 2026 en Montevideo y la organización del Mundial 2030. En cuanto a la primera, la AUF busca que ese día, el 28 de noviembre, se permita la promoción de apuestas deportivas en Uruguay, ya que tanto la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) como tres de los cuatro posibles finalistas tienen patrocinios millonarios con empresas del rubro. La intención es que el Ministerio de Economía y Finanzas haga una salvedad a la legislación y evite las sanciones económicas por promociones en publicidades de las vallas estáticas del campo de juego y en las camisetas de los equipos finalistas.

Respecto al Mundial 2030, la AUF, junto con el Poder Ejecutivo y la Intendencia de Montevideo, forma parte de una comisión que tiene como misión fundamental encauzar la reforma de casi US$ 200 millones que requiere el Estadio Centenario para cumplir con las exigencias de infraestructura de la FIFA.

Aunque hay avances en las gestiones para obtener financiación privada y aportes de la Conmebol y la FIFA, la AUF pretende contar con el respaldo del gobierno para llevar adelante el proyecto. Además de la eventual participación estatal en el financiamiento, la asociación considera importante mantener una coordinación fluida con el Ejecutivo para facilitar las gestiones ante posibles inversores, organismos internacionales y otras instituciones involucradas en la reforma.