¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Banque Heritage organizó un cóctel previo a la apertura de la Feria MART de Arte Contemporáneo

Se exhibieron obras y esculturas seleccionadas de artistas como Javier Abdala, Diego Kröger y Milo Lockett

CEO de Banque Heritage Alejandro Suzacq, director de Heritage Suiza Marcos Esteve, intendente de Maldonado Miguel Abella y gerente de Heritage Punta del Este Enrique Miranda.

CEO de Banque Heritage Alejandro Suzacq, director de Heritage Suiza Marcos Esteve, intendente de Maldonado Miguel Abella y gerente de Heritage Punta del Este Enrique Miranda.

FOTO

Martín Secco, Julio Blanco y Marcelo Secco.

Martín Secco, Julio Blanco y Marcelo Secco.

FOTO

Beatriz Cersósimo y Gabriel Murara.

Beatriz Cersósimo y Gabriel Murara.

FOTO

De Heritage: gerente de Banca Empresa Pablo Muró, CEO Alejandro Suzacq y gerenta de Banca Privada Valeria Irazabal con el director de Heritage Suiza Marcos Esteve y Cristóbal Esteve, de Heritage Suiza.

De Heritage: gerente de Banca Empresa Pablo Muró, CEO Alejandro Suzacq y gerenta de Banca Privada Valeria Irazabal con el director de Heritage Suiza Marcos Esteve y Cristóbal Esteve, de Heritage Suiza.

FOTO

Héctor Liberman y Julieta Schcolnik.

Héctor Liberman y Julieta Schcolnik.

FOTO

Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

La reunión fue encabezada por el Comité Ejecutivo del banco junto con el director de Heritage Suiza, Marcos Esteve, quienes recibieron a los invitados en una velada que combinó arte y networking.

El motivo principal se centró en celebrar el excelente año de gestión, así como en generar el reencuentro con los asistentes. Al llegar al espacio Heritage, se disfrutó de una exhibición de obras y esculturas seleccionadas de artistas como Javier Abdala, Diego Kröger y Milo Lockett. Al mismo tiempo, los invitados fueron protagonistas de una experiencia de retratos en miniatura realizados en acuarela, que se llevaron como recuerdo.

Como main sponsor de MART, Banque Heritage brindó la posibilidad de recorrer la feria y conocer a los artistas antes de la apertura al público. En las instalaciones del Centro de Convenciones se exhibieron esculturas, pinturas y fotografías de más de 180 artistas de ocho países.

Heritage es el único banco suizo presente en Uruguay con oficinas instaladas en Montevideo y Punta del Este. Con foco en banca de ahorro e inversión y banca empresa, el banco apuesta a relaciones de largo plazo, decisiones ágiles y una atención personalizada.

Selección semanal
Seguridad Pública

La Policía investiga si el grupo criminal más poderoso de la región está detrás del frustrado “robo del siglo”

Por Juan Francisco Pittaluga
Derechos humanos

Tras denuncias por acoso laboral, Alejandra Casablanca tomó licencia médica

Por Redacción Búsqueda
Fútbol

IM relanza programa de mejora de canchas de baby fútbol con inversión de $ 150 millones y foco en reducción de brechas

Por Lucía Cuberos
Viaje oficial

China quiere trabajar con Uruguay en la construcción de un mundo “multipolar” ante un “matonerismo unilateral” que crece

Por Guillermo Draper

TE PUEDE INTERESAR

El renacimiento de un ícono de Ciudad Vieja que albergará a la librería italiana Feltrinelli

El renacimiento de un ícono de Ciudad Vieja que albergará a la librería italiana Feltrinelli

Por Magdalena Cabrera
El hotel de lujo elegido por Uruguay para el Mundial 2026
Video

El hotel de lujo elegido por Uruguay para el Mundial 2026

Por Redacción Galería
Pancho Dotto: “Yo lograba que las modelos fueran conocidas, eran top siendo ellas mismas”

Pancho Dotto: “Yo lograba que las modelos fueran conocidas, eran top siendo ellas mismas”

Por Rosana Zinola
El calendario del deseo: en qué días y horarios se tiene más sexo

El calendario del deseo: en qué días y horarios se tiene más sexo

Por Santiago Perroni