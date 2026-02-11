Banque Heritage organizó un cóctel previo a la apertura de la Feria MART de Arte Contemporáneo

Banque Heritage organizó un cóctel para clientes y amigos previo a la apertura de la Feria MART de Arte Contemporáneo, en el Centro de Convenciones de Punta del Este.
Se exhibieron obras y esculturas seleccionadas de artistas como Javier Abdala, Diego Kröger y Milo Lockett
La reunión fue encabezada por el Comité Ejecutivo del banco junto con el director de Heritage Suiza, Marcos Esteve, quienes recibieron a los invitados en una velada que combinó arte y networking.
El motivo principal se centró en celebrar el excelente año de gestión, así como en generar el reencuentro con los asistentes. Al llegar al espacio Heritage, se disfrutó de una exhibición de obras y esculturas seleccionadas de artistas como Javier Abdala, Diego Kröger y Milo Lockett. Al mismo tiempo, los invitados fueron protagonistas de una experiencia de retratos en miniatura realizados en acuarela, que se llevaron como recuerdo.
Como main sponsor de MART, Banque Heritage brindó la posibilidad de recorrer la feria y conocer a los artistas antes de la apertura al público. En las instalaciones del Centro de Convenciones se exhibieron esculturas, pinturas y fotografías de más de 180 artistas de ocho países.
Heritage es el único banco suizo presente en Uruguay con oficinas instaladas en Montevideo y Punta del Este. Con foco en banca de ahorro e inversión y banca empresa, el banco apuesta a relaciones de largo plazo, decisiones ágiles y una atención personalizada.