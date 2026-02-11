  • Cotizaciones
    miércoles 11 de febrero de 2026

    BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

    El hub de BASF Services Americas funciona en el World Trade Center del Buceo y emplea a unas 1.200 personas

    Las oficinas de BASF en el World Trade Center del Buceo.

    Las oficinas de BASF en el World Trade Center del Buceo.

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    BASF Services Americas, las oficinas en Montevideo que dan soporte a los negocios de la multinacional química alemana en diferentes partes del mundo, comunicó que va a “ajustar los servicios” en Uruguay como parte de un “proceso global” de reestructura de su negocio.

    “Los principales cambios que este proceso puede generar en los equipos de trabajo se verán mayoritariamente en 2027, no hay grandes cambios previstos para el corto plazo en las áreas alcanzadas por esta revisión”, según transmitió una fuente allegada a la empresa. Por tanto, insistió, “no habrá despidos inmediatos como se ha manejado públicamente. Los cambios pueden tardar varios meses; el proyecto global terminará a finales de 2028, es un cambio general que se realiza de forma paulatina”.

    En Uruguay, las principales áreas alcanzadas por la “revisión” son finanzas, recursos humanos y logística, detalló, aunque no aclaró cuántos trabajadores serán afectados por esa medida. Desde Montevideo también se proveen servicios de gestión de la normativa y seguridad de los productos de BASF.

    La plantilla local está conformada por unos 1.000 trabajadores. “No hay afectación inmediata de ningún colaborador en Uruguay”, recalcó la fuente consultada por Búsqueda.

    Aclaró que “se trata de un proceso global, no es algo que solo se aplique en Uruguay”, y que “BASF continuará estando presente” en el país.

    Global Business Services se compone de tres hubs: Berlín, Kuala Lumpur y Montevideo, donde tiene oficinas en la zona franca del World Trade Center en el Buceo.

    De manera oficial, BASF hizo una comunicación pública internacional de esta reestructura con menos detalle que los aportados por las fuentes. Indica que los “hubs regionales existentes”, incluido el de Montevideo, “continuarán prestando servicios que puedan agruparse de manera adecuada a nivel regional”.

    Ese comunicado cita al director financiero y chief digital officer de BASF, Dirk Elvermann, para fundamentar los cambios: “Con este paso, planeamos seguir desarrollando sistemáticamente el área de Global Business Services para apoyar nuestra estrategia corporativa con estructuras de servicios lo más competitivas posible”

    Contactos con el gobierno

    El informante agregó que en los próximos días, los directivos de BASF en Uruguay tendrán un intercambio con las autoridades del gobierno para detallar este proceso.

    Jerarcas del Ministerio de Trabajo se expresaron preocupados por la situación —que sigue a otras reestructuras de plantillas importantes o cierres empresariales recientes— luego de que Subrayado informara que los despidos en BASF Uruguay serían de “entre 30% y 40% del personal”. Esa versión atribuía la decisión a los altos costos operativos en el país.

    “Hemos logrado grandes éxitos gracias al talento local y aspiramos a seguir siendo un excelente lugar para trabajar y un hub de servicios de referencia en un sector cada vez más relevante para la economía local. Con nuestros servicios de alta expertise y calidad, somos un socio de confianza para los negocios de BASF y un actor relevante en el ecosistema empresarial uruguayo”, había declarado en la edición local de la revista Forbes, en abril de 2025, la directora general de BASF Services Americas, Patricia Nunes.

