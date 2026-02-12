El gobierno pidió al Parlamento ratificar el capítulo comercial del acuerdo Mercosur-Unión Europea

El Poder Ejecutivo entregó al Parlamento el proyecto de ley para ratificar el capítulo comercial del acuerdo firmado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur , una iniciativa que tanto el oficialismo como la mayoría de la oposición respaldan. Con esta medida, Uruguay se puso a la par de sus socios regionales, que también habían iniciado el trámite de ratificación. En Europa, en cambio, el panorama es incierto.

En un gesto poco habitual, el canciller Mario Lubetkin llevó el proyecto al Palacio Legislativo después de que el lunes todos los integrantes del Poder Ejecutivo estamparan su firma en el documento. La iniciativa tendrá una discusión legislativa rápida, según acordaron los principales partidos políticos.

Al Parlamento ingresó para ratificación el “acuerdo interino de comercio” entre el Mercosur y la UE, pero no entraron los capítulos de cooperación y política.

El próximo martes 17 de reunirá por primera vez la comisión especial del Senado creada para tratar el proyecto. El objetivo de los parlamentarios es analizar el texto, recibir delegaciones durante febrero y alcanzar su aprobación en las dos cámaras a fin de mes. Los legisladores aspiran a que Uruguay sea el primer país del Mercosur que lo apruebe.

Será un tratamiento “profundo y rápido”, dijo la senadora Blanca Rodríguez (Frente Amplio) en rueda de prensa. Destacó que se trata de un acuerdo que permitirá “defender el multilateralismo” junto con la Unión Europea.

El senador Daniel Caggiani, también oficialista, valoró el “esfuerzo de todos los partidos políticos” para que se alcanzara la instancia de ratificación. Al respecto, añadió: “Cuando los uruguayos tiramos todos para el mismo lado pasan cosas buenas”.

Por su parte, el nacionalista José Luis Falero dijo que se trata de un proceso iniciado hace muchos años y que será “beneficioso para todos los uruguayos”. “Nos complacemos de poder trabajar rápido, demostración clara del interés de nuestro país”, acotó.

El Partido Colorado decidió que el ex vicecanciller Nicolás Albertoni, que es suplente de Robert Silva, ingrese al Senado cuando se discuta sobre el proyecto. Albertoni viajó esta semana a Bruselas y Estrasburgo, invitado por la UE, donde mantuvo reuniones con comisarios europeos y otros actores vinculados al acuerdo.

El gobierno tiene previsto enviar al Parlamento, además de las 4.000 páginas del acuerdo, un informe de impacto elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En el Poder Ejecutivo entienden que la implementación del tratado tendrá un efecto positivo para la economía uruguaya. Este miércoles 11, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, informó a MVD noticias que crearán un grupo especial para analizar eventuales efectos negativos en el mercado laboral.

Embed El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin y un equipo de la Cancillería entregaron al Parlamento las más de 4 mil páginas del acuerdo autenticado Mercosur-Unión Europea pic.twitter.com/aVpzIt7Cqm — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) February 10, 2026

El acuerdo entre la UE y el Mercosur fue firmado el 17 de enero en Asunción del Paraguay, después de 26 años de negociaciones, con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de los mandatarios Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay). El presidente de Brasil, Lula da Silva, no concurrió a la cita.

En cuestión de días los gobiernos de Paraguay, Brasil y Argentina, en ese orden, enviaron los proyectos de ley para obtener la ratificación del documento por parte de sus respectivos congresos. Todos los países del bloque sudamericano anunciaron su compromiso de aprobarlo cuanto antes, en una suerte de competencia para ver cuál lo hace primero.

“No es simplemente un juego, es una señal. Nosotros queremos jugar en serio, nosotros queremos concretar en serio este acuerdo”, dijo el canciller Lubetkin, el miércoles 11, en Desayunos informales. Añadió que otros parlamentos del Mercosur están internamente más divididos que el de Uruguay, pero aun así “todos están empujando en la misma dirección”.

Incertidumbre

No está claro cuál será el efecto de la ratificación del acuerdo en términos prácticos. Esto se debe a que, el miércoles 21, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para enviar el acuerdo con el Mercosur al Tribunal de Justicia para que analice su legalidad. Esta decisión podría retrasar la implementación del tratado por un año y medio, aproximadamente, si se tienen en cuenta los antecedentes.

La Comisión Europea, que es la que lidera las negociaciones exteriores del bloque, podría forzar la implementación provisional del acuerdo mientras el Tribunal de Justicia desarrolla su análisis. En el gobierno dudan de que los europeos tomen esa decisión, resistida por países como Francia, por los costos políticos de avanzar sin el apoyo del Parlamento Europeo.

Alemania, uno de los grandes impulsores del tratado entre bloques, impulsa la puesta en marcha anticipada del acuerdo. El canciller alemán, Friedrich Merz, sostuvo la semana pasada que esa implementación sucederá una vez que el “el primer país sudamericano” ratifique el acuerdo.

El ministro Lubketin sostuvo que, en su opinión, “no van a pasar 18 meses ni 24 meses” para que entre en vigor. Afirmó que la UE tiene ese mecanismo provisorio, para lo que se requiere “voluntad política” de los europeos. “Es la hora de las definiciones”, añadió.

En ese contexto, el Parlamento Europeo aprobó este martes 10 las medidas de salvaguarda propuestas por la Comisión Europea para contrarrestar el impacto en el sector agrícola de la puesta en marcha del tratado con el Mercosur. Entre otras cosas, se estableció que la comisión deberá iniciar una investigación para determinar medidas de protección si las importaciones de algunos productos clave, como la carne bovina, los huevos o los cítricos, aumentan 5% sobre la media en tres años y, al mismo tiempo, los precios están 5% debajo del precio en la UE.