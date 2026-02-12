El precio del dólar oscila; economistas consideran ineficaces anuncios del gobierno

La reacción que podría mostrar el precio del dólar en la plaza local después de las medidas monetarias y cambiarias anunciadas a fines de enero era una incógnita y, de hecho, las autoridades económicas se expresaban cautas. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, habló inicialmente de conformidad por la suba inicial, aunque la tendencia no logró sostenerse en las semanas siguientes. A su vez, escépticos con esos anuncios, algunos empresarios y analistas del sector privado ahora empezaron a manifestar nuevas críticas y advertencias al gobierno.

A fines de la semana pasada y al inicio de esta, el tipo de cambio registró una baja que lo llevó, el lunes 9, a operar a valores promedio mayoristas —en el mercado “interbancario”— por debajo de $ 38,4. El martes 10 subió algunos centésimos, pero sin llegar a $ 38,5. Ayer, miércoles 11, las compraventas se hicieron a un precio medio de $ 38,537.

Esos valores del dólar son, aproximadamente, un peso por encima de lo que costaba antes de las decisiones tomadas por el gobierno: por un lado, el Banco Central (BCU) recortó la tasa de política monetaria de 7,5% a 6,5% ante “dinámicas anómalas de las últimas semanas” que amenazan con llevar la inflación anual por debajo del 3%, el piso del rango de tolerancia de más/menos 1,5% respecto a la meta de 4,5%. Además, el presidente del organismo, Guillermo Tolosa, expresó que se reactivaba la posibilidad de que la institución reapareciera en el mercado como comprador de divisas, lo que no hace desde hace varios años.

Por otro lado, el Ministerio de Economía (MEF) comunicó que la Tesorería aprovecharía el bajo valor del dólar para “adelantar” compras de divisa, ya sea en el mercado presente (spot) o a futuro, una estrategia que también recomendó seguir a las empresas públicas que precisen dólares.

Después de esa decisión monetaria y los demás mensajes, lo cierto es que el BCU no intervino en el mercado cambiario; no hubo ninguna comunicación pública oficial sobre si la Tesorería o los entes hicieron compras de dólares.

“Nada sustancial”

En los últimos días, al constatarse que la tendencia de recuperación del valor del dólar no se sostenía, a los oídos de las autoridades económicas llegaron nuevas expresiones de disconformidad y preocupación, en algunos casos en reuniones con representantes empresariales o por otras vías.

En la red social X, Javier de Haedo, director del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica, escribió un comentario crítico: “Nada sustancial ha cambiado desde los anuncios del BCU y el MEF referidos al dólar. Como dije antes de ellos, en otoño la inflación va a empezar con 2”; en los 12 meses cerrados en enero, el Índice de Precios al Consumo acumuló un aumento de 3,45%, por debajo del nivel objetivo para las autoridades. Según ese economista, “sólo con un dólar más alto eso se puede evitar. Consecuencias fiscales y en el empleo”.

En esa línea, de Haedo instó a “bajar más, ya, las tasas” de las Letras de Regulación Monetaria (LRM) que son emitidas por el BCU como instrumento de esterilización de pesos del mercado.

Esta semana la autoridad monetaria colocó LRM convalidando tasas menores a las de las anteriores licitaciones a similares plazos de vencimiento. El lunes 9, para el papel que vence en 35 días, la tasa promedio fue de 5,97%; una semana antes había emitido a 6,13%.

En teoría, tasas de interés menos atractivas de estos instrumentos podrían llevar a los inversores a reformular sus portafolios dándole cabida a posiciones en dólares. Además, ello implicaría una reducción del costo de endeudamiento para el BCU y del resultado parafiscal.

Por su lado, el economista colorado Isaac Alfie, exministro y exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, también opinó que las medidas del gobierno para frenar la caída del dólar son “de efecto transitorio”, salvo que “el mercado piense que se pondrá por el BCU un piso” al precio.

En una columna de opinión en El País publicada este semana, agregó que “existe una persistente inconsistencia de la política monetaria contractiva, con la fiscal superexpansiva y la de ingresos que deliberadamente omite lo que sucede en el sector transable de la economía”.