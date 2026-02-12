El halcón del palacio

“¿Me puede explicar cuántos halcones hay, dónde duermen y si son fijos?”, preguntó sorprendido el senador blanco Sebastián da Silva al secretario de la Comisión Administrativa, Wilder Leal, en la sesión de la Comisión de Presupuesto el pasado diciembre. Es que, entre los varios asuntos que gestiona la administración del palacio, uno es la contratación de un servicio de cetrería para proteger las calderas del edificio de las palomas.
“Esta es una zona de palomares. Al halcón lo traen cada dos semanas. Como está adiestrado para hacer una vigilancia determinada, las palomas ya saben. Por lo tanto, no hemos tenido problemas con palomas”, respondió Leal. “Si no fuese por el control de la cetrería, tendríamos serias dificultades”, destacó, en diálogo con Búsqueda, y señaló que el costo —$ 17.000 mensuales— es mucho menos oneroso que reparar el sistema de calefacción si las palomas lo deterioran.