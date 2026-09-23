BBVA incorpora inteligencia artificial y datos geoespaciales para asesorar al agro

BBVA presentó BBVA Agro Advisor, una herramienta que combina inteligencia artificial y datos geoespaciales para fortalecer el asesoramiento financiero al sector agropecuario. El anuncio se realizó durante un encuentro con clientes el jueves 17 durante la Expo Prado.
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Desarrollada junto con Bold, permitirá a los equipos comerciales del banco acceder a información geoespacial para complementar el conocimiento de la actividad de cada empresa. Según explicaron las autoridades del banco, el objetivo es incorporar más elementos al análisis de las necesidades de financiación y al diálogo con los clientes. “Uruguay necesita un sistema financiero que conozca de cerca a sus sectores productivos y acompañe su desarrollo. El agro es estratégico para el país y para BBVA, por eso seguimos fortaleciendo nuestra presencia, nuestras capacidades y nuestra propuesta de valor para quienes lo impulsan todos los días”, señaló el Country Manager de BBVA Uruguay, Franco Cinquegrana.
En el sector agropecuario, las decisiones financieras están ligadas a variables productivas, climáticas y comerciales que cambian según cada empresa y cada ciclo. Por lo tanto, esta herramienta tiene como propósito proveer información clave para que los equipos del banco evalúen las diversas alternativas de financiamiento.
“Cuanto mejor entendamos la realidad y el negocio de nuestros clientes, mejor podremos acompañarlos. BBVA Agro Advisor nos permitirá sumar información relevante —histórica y futura— a la experiencia de nuestros equipos para brindar un asesoramiento más personalizado”, afirmó el Head of Commercial Banking de BBVA Uruguay, Luis Foix.
El encuentro continuó con Rodrigo Ponce, de Bold, quien presentó el funcionamiento de la plataforma y las posibilidades que brinda a través de los datos geoespaciales y la inteligencia artificial para analizar la actividad productiva. Esta herramienta se incorpora al trabajo de los equipos comerciales de BBVA como complemento de la información financiera habitual.
La presentación formó parte de la propuesta de BBVA en la Expo Prado, donde el banco también dio a conocer alternativas de financiación para el sector, entre ellas, leasing para maquinaria e infraestructura, financiación para compra de campos, fideicomisos ganaderos, adelantos sobre ventas futuras y soluciones para inversiones vinculadas a riego, infraestructura hídrica y tecnologías aplicadas al agro.
En esta oportunidad, BBVA también presentó, junto con MBRF, el primer Programa de Confirming Sostenible de Uruguay. Esta iniciativa permite que los proveedores de la empresa anticipen el cobro de sus facturas, y contempla mejores condiciones financieras para quienes cuenten con certificaciones de producción sostenible y, en esta primera instancia, para los productores que cuenten con certificación orgánica USDA NOP.