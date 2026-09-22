La controversia por la maternidad de Lady Gaga y de Lena Dunham, y el segundo hijo de Millie Bobby Brown
A sus 40 años, Gaga y Dunham fueron madres de su primer hijo, mientras que a las pocas horas Millie Bobby Brown, protagonista de Stranger Things, publicó una foto tomando la mano de un recién nacido, su segundo hijo
Hollywood atravesó un babyboom en los últimos días. Y no uno cualquiera: a sus 40 años, Lady Gaga y Lena Dunham fueron madres de su primer hijo, mientras que a las pocas horas Millie Bobby Brown, protagonista de Stranger Things, de 22 años, publicó una foto tomando la mano de un recién nacido, su segundo hijo.
Registrate gratis y seguí leyendo
Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería.
Por varios motivos, los anuncios de las dos primeras despertaron enseguida todo tipo de especulaciones. Gaga había hecho sus últimas apariciones públicas pocos meses atrás, sin embarazo a la vista, mientras que Dunham ya había hablado públicamente de sus problemas de fertilidad y su imposibilidad para gestar un embarazo debido a una severa endometriosis y una histerectomía —extracción del útero— total. Las opciones en estos casos eran dos: adopción o, como es habitual por estos tiempos en el mundo de las celebridades, gestación subrogada. Los rumores no tardaron en confirmarse: la revista Vogue publicó un ensayo escrito por la propia Dunham en el que detalla el proceso detrás del nacimiento de su hija —junto con su esposo, el músico británico-peruano Luis Felber— vía subrogación de vientre.
En paralelo, algunos medios fotografiaron a Lady Gaga junto a Michael Polanski, su esposo, caminando por las calles del norte de California con un bebé en brazos. Fue entonces cuando el medio TMZ accedió al certificado de nacimiento de Rose Bean, la hija que tuvo la artista por medio de la misma vía que Dunham.
La decisión de ambas celebridades de optar por esta vía —legal en Estados Unidos— abrió inmediatamente el debate por sus aspectos éticos. Quienes la cuestionan señalan que no existe el derecho a ser madre o padre, y que no se deben confundir los derechos con los deseos. “Nunca vi Girls y me alegro, porque así no me he decepcionado con Lena Dunham por haber comprado un bebé. Pero sí que he escuchado bastante a Lady Gaga y puedo entender los llantos de sus fans esta semana”, comienza diciendo en su columna de El Mundo la periodista Irene Cuevas. “Meter tu carga genética en el cuerpo de una mujer pobre y precarizada para que dé a luz por ti no es maternidad, es explotación y violencia reproductiva”, dice unos párrafos más adelante.
En su ensayo, Dunham habla sobre el momento en que se reunió por primera vez con la madre subrogada en un café: “Presente y directa, con una melena de rizos impresionantemente obedientes y la figura fuerte y musculosa de alguien que realmente sabe hacer yoga, la madre subrogada había despertado algo en mí en cuanto nos presentaron”, escribió, y el foco en el aspecto físico de la gestante también disparó críticas hacia la escritora, guionista, directora y actriz estadounidense. En la misma línea se expresó la directora estadounidense Chloé Wallace: “No tengo la energía suficiente para expresarme, pero me parece una locura que mujeres que dicen ser feministas crean que la subrogación es correcta. ¿En qué mundo está bien mercantilizar los cuerpos de las mujeres y convertir a los bebés en productos?”, preguntó en sus redes sociales.
La hija de Lady Gaga nació el 9 de junio, según el certificado de nacimiento al que accedió TMZ.
Lo que se sabe de la hija de Lady Gaga, en tanto, es que nació el 9 de junio, según su certificado de nacimiento. No está claro el motivo por el que recurrió a la gestación subrogada, aunque algunos medios ya relacionan la decisión con la fibromialgia, afección crónica que le causa dolor musculoesquelético generalizado.
En medio de la controversia por el anuncio de Dunham y las noticias sobre el nacimiento de la hija de Lady Gaga, Bobby Brown le contó al mundo que adoptó a su segundo hijo junto con Jake Bongiovi, su esposo, un anuncio que coincidió con la celebración de sus dos años de casados. Un año después de casarse, la actriz de Stranger Things adoptó a su primer hijo, de quien no revelaron ni el rostro ni el hombre.
Consultada por la revista Elle, la psiquiatra infantil y consultora de la Organización Mundial de la Salud Ibone Olza advirtió que la subrogación “es una orfandad que ha sido planificada por quienes defienden su derecho a ser madres o padres” y que, “mientras en la adopción se busca reparar el abandono materno al adoptar al bebé, en la subrogación este queda en la absoluta desprotección al terminar en manos de quienes planificaron el daño con el único filtro de su poder adquisitivo”.