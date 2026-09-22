¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

¿Qué se sabe de la muerte de Presley Gerber, el hijo de la supermodelo Cindy Crawford?

El joven fue encontrado muerto el 20 de septiembre en la habitación del centro de rehabilitación donde se encontraba internado. Luego de años de lucha con desafíos de salud mental y abuso de sustancias, las autoridades investigan su deceso como una probable sobredosis, aunque advierten que determinar la causa puede tomar algunos meses. Fue el fin de un camino que Presley compartió abiertamente, mientras intentaba reencontrarse con el niño enérgico y atlético que una vez fue

El hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber tenía 27 años.

El hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber tenía 27 años.

FOTO

AFP
Búsqueda | France 24
Por France 24

“Eras un niño tan feliz. ¿Qué te ha pasado?”. La pregunta se la hizo Presley Gerber en la serie de videos de Instagram que denominó ‘Lunes de salud mental’, en la que comenzaba la semana reflexionando sobre el camino cuesta arriba que recorría para tratar de encontrar su centro nuevamente.

A horas de un nuevo lunes, Presley fue encontrado muerto en su habitación del centro de rehabilitación de Los Ángeles donde estaba internado para tratar sus problemas de adicciones y salud mental.

Leé además

Archivo: fotografía del 16 de septiembre de 2026 que muestra un barco navegando en la Bahía Yorke en las Islas Malvinas. El gobierno de las islas Malvinas, bajo administración del Reino Unido, anunció este lunes su decisión de prorrogar por cinco años las licencias a petroleras, en medio de los crecientes reclamos por parte de Argentina contra esa actividad en territorio cuya soberanía reclama el país suramericano. 
Video
Argentina

Malvinas prorroga licencias petroleras, pese a medidas de Milei: ¿qué es Sea Lion, el proyecto que eleva la tensión?
El canciller alemán y líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, asiste a una rueda de prensa en la sede del partido tras una reunión de su junta directiva en Berlín, Alemania, el 21 de setiembre de 2026.
Video
Alemania

“El ocaso del canciller ha comenzado”: la presión crece sobre Merz tras su debacle electoral en Alemania
El papa León XIV (i) recibe a obispos de Uruguay en su visita ad Limina Apostolorum, e viernes 19 de setiembre de 2026 en Ciudad del Vaticano.
Video
Iglesia Católica

10 ciudades, 11 días y 13 misas: el Vaticano revela la agenda de León XIV en Uruguay, Argentina y Perú

El hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber tenía 27 años. Había heredado la belleza de su madre, un ícono de la moda en los años 90. Heredó incluso el lunar junto a la boca que se convirtió en el sello de las míticas campañas protagonizadas por Crawford para Revlon y Pepsi, entre otras marcas.

Presley Gerber posa en el Samuel Goldwyn Theatre, el 14 de marzo de 2024, en Beverly Hills, California.

Al igual que su madre y su hermana menor Kaia, se dedicó al modelaje desde muy temprana edad. A los 16 años, debutó en la pasarela como figura de Moschino en un desfile en Los Ángeles. Aún no se había graduado de la secundaria.

En 2018, protagonizó una recordada campaña junto a Crawford, que reproducía el icónico comercial de Pepsi estrenado en el Super Bowl de 1992, en el que ella descendía de un deportivo rojo con lentes oscuros y jeans cortos para comprar una soda en una máquina dispensadora.

Esta vez era él quien insertaba las monedas y ella la que llegaba a buscarlo en el auto rojo, como una celebración de la maternidad, igual que la famosa portada de la revista 'W' en la que ella se mostraba desnuda y plena, embarazada de su primer hijo.

Allie Jenkins, representante de Crawford y Gerber, confirmó la muerte del joven y pidió respeto a la privacidad de la familia “durante este momento tan difícil y doloroso".

La Policía de Santa Mónica detalló en un comunicado que había atendido una llamada sobre una posible sobredosis, agregando que "hasta el momento no hay indicios de que se trate de un crimen".

El Departamento Forense de Los Ángeles informó luego que esperaba estudios adicionales para determinar la causa de la muerte del modelo, sin precisar la naturaleza de los análisis ordenados, y aclaró que la conclusión al respecto podría “tardar algunos meses”.

“Lo que pasó es que la vida pasó”

La vida de Presley Gerber se dividió en un antes y un después del modelaje. De ser un adolescente activo y enérgico, ávido patinador y surfista entusiasta, pasó a centrarse en las demandas de su nueva carrera.

La disminución en la actividad física le pasó factura y, como el mismo Presley reconoció después, la medicación para controlar los trastornos derivados de la nueva rutina afectó su calidad de vida.

"Para mí hicieron falta 10 años mirando atrás y pensando en 'bueno, ¿qué cambió?' Muchas veces la gente preguntaba algo como: 'Eras un niño tan feliz; ¿Qué te ha pasado?'" recordó en uno de los videos de Instagram que publicaba con la intención de “provocar conversaciones reales sobre las cosas que la mayoría de la gente oculta”.

"Lo que pasó es que la vida pasó y no pude preocuparme por una sola cosa, que era mi próxima comida y luego volver al océano”, comentó en la misma publicación. “Como que tenía que empezar a ganar dinero, tenía que empezar, conseguir un trabajo”.

Mientras sus padres guardaban la misma discreción que ha caracterizado toda la vida pública de ambos, su hermana Kaia lo elogiaba con entusiasmo por su disposición a compartir sus desafíos.

"Mis padres durante la mayor parte de nuestras vidas fueron muy, muy reservados y no compartieron nada, y ahora tenemos a este maestro absoluto, mi hermano, que dice: 'Voy a ser muy humano para todos'", declaró Kaia en una entrevista con la revista Vogue. “Solo puedes ocultarte hasta cierto punto al mundo. E intentar tapar algo solo hace que la persona sienta que te avergüenzas de ella”, agregó.

Mientras intentaba encontrarse a sí mismo, Presley luchaba también por mantenerse conectado con el mundo e hizo colaboraciones benéficas con organizaciones no gubernamentales, entre ellas A Sense of Home, una iniciativa que atiende a personas sin hogar en Los Ángeles.

Miraba también el mundo a través de la fotografía, como un entusiasta de este arte. "Siento que la gente pasa cada día junto a una cantidad incontable de belleza en el mundo, y espero no perderme todo eso”, declaró en 2016 a Vogue, cuando debutó en la pasarela. Así explicaba su interés por las imágenes que compartía profusamente en su Instagram.

¿Un experimento fallido?

Presley causó preocupación con varias de sus publicaciones. En diciembre pasado habló abiertamente de los medicamentos que consumía, como antidepresivos y Xanax para sus ataques de pánico.

"Lamentablemente, he sufrido muchas pérdidas de diversas formas últimamente. No es una excusa, pero es la razón por la que me encuentro en esta situación ahora", confesó en un video que luego eliminó.

En marzo hizo otra publicación desde una clínica de bienestar de Cancún, México, donde revelaba que planeaba tomar “una dosis de inundación de ibogaína”, un potente psicodélico cuyas propiedades están en estudio actualmente para tratar la adicción a los opioides.

El consumo de ibogaína, al que se atribuyen problemas cardiacos potencialmente mortales, está prohibido en Estados Unidos. La sustancia ha sido incluida por el Gobierno federal en la categoría más restrictiva de medicamentos ilegales y de alto riesgo.

Sin embargo, el presidente Donald Trump firmó en abril una orden ejecutiva en la que pedía “acelerar drásticamente” la investigación sobre el uso de varias drogas psicodélicas (entre ellas la ibogaína) para tratar problemas de salud mental como la depresión severa, el trastorno de estrés postraumático y la adicción a los opioides.

La iniciativa, impulsada por organizaciones de veteranos y defendida por el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. ha contado con un inusual apoyo bipartidista.

Foto de archivo que muestra a los hermanos Kaia y Presley Gerber posando en París el 29 de septiembre de 2017.

"Sabía por qué estaba allí. Me enfrenté a lo que había estado huyendo, y en algún momento de todo eso empecé a encontrar el camino de vuelta a mí mismo", relató Presley sobre su experiencia con la ibogaína, agregando que "rezaba para que fuera la última vez" que tenía que recurrir a ella.

En esa ocasión, sus dos padres lo felicitaron. "¡Eres un guerrero! ¡Atravesaste el fuego para encontrarte a ti mismo! ¡Qué orgullo!", escribió Cindy Crawford en respuesta a su publicación en Instagram. Rande Gerber también elogiaba su valentía. “Enfrentarse a lo difícil requiere verdadera fuerza, y verte encontrar el camino de vuelta a ti mismo lo es todo”, celebró.

Con AP, EFE y medios locales

FUENTE:FRANCE24

Selección semanal
Seguridad pública

El trabajo en la Secretaría de Inteligencia: hermetismo, mínima exposición y canales oficiales desactualizados

Por Juan Francisco Pittaluga
Medioambiente

Vecinos de Kiyú y Arazatí reclaman mayor presencia del Estado ante el avance de la erosión y el uso de agroquímicos

Por Lucía Cuberos
Temu

Agosto marcó nuevo mínimo en 2026 de compras con franquicia aduanera: ¿“efecto Temu” en el empleo?

Por Ismael Grau
Mercado cambiario

Setiembre arrancó con las menores oscilaciones del precio del dólar desde 2019

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Donatella Versace anunció su colaboración con la marca Revolve.

La reina de la moda Donatella Versace regresa con un nuevo proyecto

Por Redacción Galería
El hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber tenía 27 años.

¿Qué se sabe de la muerte de Presley Gerber, el hijo de la supermodelo Cindy Crawford?

Por France 24
La controversia por la maternidad de Lady Gaga y de Lena Dunham, y el segundo hijo de Millie Bobby Brown

La controversia por la maternidad de Lady Gaga y de Lena Dunham, y el segundo hijo de Millie Bobby Brown

Por Redacción Galería
El ciudadano ilustre.
Video

Simpatía por el demonio

Por Patricia Mántaras de la Orden