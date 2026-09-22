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La reina de la moda Donatella Versace regresa con un nuevo proyecto

Tras su salida de la dirección creativa, la italiana de 71 años se une a Revolve Group para redefinir el sector de la moda y la belleza

Donatella Versace anunció su colaboración con la marca Revolve.

Donatella Versace anunció su colaboración con la marca Revolve.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El mundo de la moda no extrañó por mucho tiempo a Donatella Versace. Tras su dimisión en marzo de 2025 como directora creativa de Versace, cargo que asumió en 1997 tras la muerte de su hermano Gianni, la diseñadora de 71 años anunció un nuevo proyecto de moda y belleza. La reconocida figura vuelve con fuerza para redefinir el panorama.

Versace, quien tuvo un memorable cameo en El diablo viste a la moda 2, se asoció con la empresa estadounidense Revolve Group. Esta colaboración busca dotar a la marca Revolve de “una nueva voz, una nueva imagen y una nueva energía”, marcando un hito en su trayectoria.

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La novedad surge meses después de la adquisición de la mítica firma italiana por parte del grupo Prada por 1.375 millones de dólares, y la posterior designación de Pieter Mulier como nuevo director creativo.

Inspirada por las nuevas generaciones

“Creo que la creatividad debe ser valiente, inclusiva y vital en el mundo. Siempre me inspiraron las futuras generaciones en la música, el cine, el arte y, por supuesto, la moda. Esta colaboración me brinda la libertad de dirigirme a esa generación de una manera completamente nueva y personal, a través de la belleza y la moda”, escribió Donatella en Instagram, donde cosecha más de 12 millones de seguidores.

El cofundador y consejero delegado de Revolve, Mike Karanikolas, adelantó que esta nueva “plataforma” ofrecerá la visión de la italiana, a quien catalogó como “una de las voces creativas que definieron nuestra época”.

“Esta colaboración brinda su visión a una plataforma completamente nueva y la libertad de construir algo desde cero”, afirmó el directivo en un comunicado y destacó la sinergia entre la creatividad de Versace y la estructura de Revolve.

Asimismo, puso énfasis en la combinación de la autoridad creativa de Donatella con “la tecnología, la infraestructura y el alcance global de Revolve”. “Tenemos la oportunidad de crear algo verdaderamente distintivo y desarrollarlo con una visión a largo plazo”, sumó Karanikolas.

La marca de la medusa se mantiene como sinónimo de alta costura en las pasarelas del mundo y es de las preferidas de importantes figuras de Hollywood. Solo este año personalidades como Jennifer López, Miley Cyrus y Zendaya lucieron diseños vintage de Atelier Versace en ceremonias y alfombras rojas.

FUENTE:A partir de Efe

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