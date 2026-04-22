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BBVA trajo Aprendemos Juntos a Montevideo, un encuentro sobre educación y bienestar

La primera edición local de la iniciativa global reunió a invitados y referentes internacionales en una jornada enfocada en el desarrollo personal

Country manager de BBVA Uruguay Franco Cinquegrana, psicóloga Margarita Tarragona, escritor Hernán Casciari e impulsor del proyecto Gonzalo Madrid.

Country manager de BBVA Uruguay Franco Cinquegrana, psicóloga Margarita Tarragona, escritor Hernán Casciari e impulsor del proyecto Gonzalo Madrid.

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Adrián Echeverriaga
Lucía Torroba, gerenta de Comunicación y Relaciones Institucionales de BBVA Uruguay Carolina Gianola y gerenta de Marketing de BBVA Uruguay Virginia Molfese.

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Adrián Echeverriaga
Leandro Sánchez, Agustina Nicola, Carolina Goñi y Pablo Sánchez.

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Adrián Echeverriaga
María José Varela, Ignacio Sueiro, Elena Martín y Federico López.

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Adrián Echeverriaga
Blanca Daglio, Marcos Guigou y Gabriel Alonso.

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Adrián Echeverriaga

En el Club Uruguay, el jueves 16, el ritmo habitual quedó en suspenso por unas horas. La invitación era distinta: escuchar, pensar y, sobre todo, detenerse. Así fue el estreno en Uruguay de Aprendemos Juntos, la iniciativa global de BBVA que propone abrir conversaciones en torno a la educación, el bienestar y el desarrollo personal.

Desde temprano, el movimiento en los salones marcó el tono del encuentro. Conversaciones en voz baja, saludos entre conocidos y una expectativa compartida acompañaron la llegada de clientes e invitados convocados a una experiencia centrada en el bienestar y el intercambio.

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Sobre el escenario, la psicóloga española Margarita Tarragona y el escritor argentino Hernán Casciari ofrecieron dos miradas complementarias. Desde la psicología positiva, Tarragona invitó a repensar la idea de felicidad como una práctica cotidiana más ligada a la conciencia que al resultado. Casciari, en cambio, apeló al humor y a la emoción para poner en valor el poder de las historias y su capacidad de dar sentido a lo que vivimos.

La conducción estuvo a cargo de Gonzalo Madrid, uno de los impulsores del proyecto, quien fue hilando cada intervención con un tono cercano y manteniendo la atención en una misma idea: el aprendizaje como un proceso continuo que no se agota en lo académico.

“Es muy emocionante poder acercar este proyecto a la comunidad”, señaló el presidente ejecutivo de BBVA en Uruguay, Franco Cinquegrana, al referirse a la llegada de la iniciativa al país como parte de una gira internacional que recorre distintas ciudades de España y América Latina.

Aprendemos Juntos, que ya cuenta con millones de seguidores y visualizaciones en todo el mundo, dio así su primer paso local en formato presencial y trasladó a Montevideo el espíritu de una plataforma que invita a cuestionar certezas y a incorporar herramientas para el día a día.

Hubo ideas que quedaron resonando más allá del cierre. No como respuestas, sino como esas preguntas que siguen dando vueltas después, cuando todo lo demás vuelve a su curso.

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