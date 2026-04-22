BBVA trajo Aprendemos Juntos a Montevideo, un encuentro sobre educación y bienestar

En el Club Uruguay, el jueves 16, el ritmo habitual quedó en suspenso por unas horas. La invitación era distinta: escuchar, pensar y, sobre todo, detenerse. Así fue el estreno en Uruguay de Aprendemos Juntos, la iniciativa global de BBVA que propone abrir conversaciones en torno a la educación, el bienestar y el desarrollo personal.
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Desde temprano, el movimiento en los salones marcó el tono del encuentro. Conversaciones en voz baja, saludos entre conocidos y una expectativa compartida acompañaron la llegada de clientes e invitados convocados a una experiencia centrada en el bienestar y el intercambio.
Sobre el escenario, la psicóloga española Margarita Tarragona y el escritor argentino Hernán Casciari ofrecieron dos miradas complementarias. Desde la psicología positiva, Tarragona invitó a repensar la idea de felicidad como una práctica cotidiana más ligada a la conciencia que al resultado. Casciari, en cambio, apeló al humor y a la emoción para poner en valor el poder de las historias y su capacidad de dar sentido a lo que vivimos.
La conducción estuvo a cargo de Gonzalo Madrid, uno de los impulsores del proyecto, quien fue hilando cada intervención con un tono cercano y manteniendo la atención en una misma idea: el aprendizaje como un proceso continuo que no se agota en lo académico.
“Es muy emocionante poder acercar este proyecto a la comunidad”, señaló el presidente ejecutivo de BBVA en Uruguay, Franco Cinquegrana, al referirse a la llegada de la iniciativa al país como parte de una gira internacional que recorre distintas ciudades de España y América Latina.
Aprendemos Juntos, que ya cuenta con millones de seguidores y visualizaciones en todo el mundo, dio así su primer paso local en formato presencial y trasladó a Montevideo el espíritu de una plataforma que invita a cuestionar certezas y a incorporar herramientas para el día a día.
Hubo ideas que quedaron resonando más allá del cierre. No como respuestas, sino como esas preguntas que siguen dando vueltas después, cuando todo lo demás vuelve a su curso.