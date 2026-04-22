El legado artístico y patrimonial de las iglesias católicas uruguayas

Hasta el siglo XVIII, con la Ilustración y el advenimiento de los primeros museos, las iglesias y las capillas católicas fueron verdaderos reservorios del arte donde artistas y artesanos plasmaban y difundían sus obras. Uruguay, un país que para aquel entonces aún no existía como tal, no estuvo exento de ello. Durante siglos, las iglesias católicas de la Banda Oriental han albergado significativas obras de reconocidos arquitectos, artistas, constructores y artesanos locales y extranjeros que muchas veces han pasado desapercibidas para la mayoría de la población, pero que forman parte del patrimonio nacional.

Con el objetivo de mostrar lo que estas iglesias han dejado como legado de todos los uruguayos , a instancias del obispo emérito de Canelones, Alberto Sanguinetti, y con el apoyo de Galería Latina, el periodista Miguel Álvarez Montero y el fotógrafo Julio Testoni recorrieron iglesias y capillas católicas de todo el país, investigaron su historia y registraron su acervo artístico, para luego recopilarlo en el libro, de dos tomos, Arquitectura, arte y patrimonio en las iglesias del Uruguay.

El trabajo reúne —en el orden cronológico en que fueron erigidas, desde 1732 hasta 2015— 81 construcciones católicas cuyo reservorio artístico vale la pena conocer. “Hace cinco años, por lo menos, que empezamos a trabajar en el proyecto, que tiene tres líneas (de investigación): la histórica, la arquitectónica y el arte sacro”, dijo Álvarez Montero a Galería .

“La historia artística del Uruguay ha reconocido muy poco el aporte del arte religioso a nuestra cultura visual (…). El presente libro viene a cumplir con una parte importante de esta tarea (…). Las arquitecturas religiosas y sus obras incorporadas —ya sea como unidades autónomas, o bien como parte de la decoración interior— representan parte fundamental de nuestra historia y, por lo tanto, lo mejor de nuestro patrimonio nacional”, señala William Rey, exdirector de la Comisión Nacional del Patrimonio Cultural, en una reflexión publicada en el libro. De allí que Álvarez Montero recomiende a todos los uruguayos, sean creyentes o no, a visitar estas iglesias “como quien va a visitar un museo a ver arte”.

Capilla de la Estancia de Narbona (Colonia)

capilla estancia narbona Julio Testoni

Cerca de cumplir 300 años desde el inicio de su construcción, la capilla de la estancia de Narbona es la edificación eclesiástica de mayor antigüedad entre aquellas que se mantienen en pie en el país. Ubicada a pocos pasos de la ruta 21, fue construida por el empresario aragonés don Juan de Narbona, quien había adquirido la estancia, cuyo casco también es en la actualidad el más antiguo de Uruguay. La construcción de la capilla data de 1732, apenas seis años después de que Montevideo fuera fundada. Actualmente, oficia solo de museo rural, con visitas acotadas de coordinación previa. En 1975 fue declarada Monumento Histórico Nacional. De 10 metros de largo por cinco de ancho, en este momento quedan en ella pocos vestigios de la época en la que cientos de fieles concurrían a misa y a orar. Quizás lo más llamativo hoy sea la misteriosa cripta subterránea, en la cual eran enterrados los esclavos que trabajaban en la calera del empresario.

Santuario de la Santísima Virgen del Carmen (Carmelo)

santuario virgen del carmen Julio Testoni

Ubicado en la plaza Artigas de Carmelo, el santuario se construyó en 1830 con el objetivo de sustituir la antigua capilla de terrón y paja que se situaba en el mismo terreno, y que se había erigido a instancias del prócer José Gervasio Artigas. El templo conserva en su interior riquezas artísticas y testimoniales de gran valor, como el retablo del altar mayor, de madera dorada a la hoja, obra de los escultores catalanes Joan y Carlos Flotats. La imagen principal es la Virgen del Carmen, obsequiada por Artigas a la primera capilla. El baptisterio se completa con la pila bautismal de mármol y dos magníficos ángeles de tamaño natural sosteniendo candelabros de varias luces. Entre las interesantes obras artísticas que se conservan en el santuario, se encuentra un cuadro pintado por Juan Manuel Blanes titulado El sueño de San José y una serie de vitrales realizados por el italiano Arturo Marchetti.

Capilla de la Santísima Virgen María y del patriarca San José (Hospital Maciel, Montevideo)

capilla hospital maciel 1 Julio Testoni

Ubicada al lado del Hospital Maciel y construida en función de dicho hospital, la capilla abrió sus puertas en 1856. Al igual que el nosocomio, fue levantada bajo el impulso de Francisco Antonio Maciel, un empresario saladerista y filántropo muy creyente, con el propósito de dar asistencia religiosa y espiritual a los pacientes del hospital (pobres, condenados a muerte y náufragos). Con fachada de estilo neoclásico e interior de estilo barroco, la capilla es obra del arquitecto José Toribio. El cielorraso es una bóveda de cañón decorada con imágenes de la eucaristía y otros símbolos cristianos. El impresionante altar mayor de mármol y tonos dorados tiene en el centro una imagen del Sagrado Corazón. El presbiterio se separa del resto de la capilla con una balaustrada de mármol de Carrara. Las 10 arañas de bronce con caireles también son parte de las riquezas artísticas de la capilla. En tanto, las pilas de agua bendita están constituidas por grandes conchas marinas de moluscos del océano Índico y fueron obsequiadas por un capitán de fragata español. En 1975 fue declarada Monumento Histórico Nacional.

Iglesia de la Sagrada Familia, Capilla Jackson (Montevideo)

capilla jackson Julio Testoni

La capilla, que comenzó a construirse en 1870, se ubica en lo que en su momento fue el predio de la quinta de la familia Jackson Errazquin, hoy en el cruce de las calles Luis Alberto de Herrera y Vaz Ferreira. Fue construida por el arquitecto francés Víctor Rabú, quien dispuso de mucha libertad y presupuesto para hacer de la capilla algo deslumbrante. Con líneas góticas bien marcadas, en su fachada se distingue la esbelta torre central rematada por una flecha. En su interior, los arcos ojivales, la bóveda de crucería y el altar mayor de mármol tallado son una clara manifestación de aquel estilo. Los 14 vitrales, traídos de Francia, aportan a la capilla un juego de luces único. La escalera caracol de hierro fundido que conduce al coro también es una obra de arte en sí misma que vale la pena contemplar. En 1975 la capilla fue declarada Monumento Histórico Nacional.

Capilla de la Medalla Milagrosa, Hermanas Vicentinas (Montevideo)

capilla medalla milagrosa Julio Testoni

Es una capilla de estilo gótico que se construyó en 1921. No tiene acceso desde el exterior. Se ingresa a través del edificio que alberga al internado y los talleres (calle Reconquista) de las hermanas Vicentinas, donde dan cobijo y educación a jóvenes de escasos recursos. El interior se caracteriza por los arcos ojivales y arbotantes, propios del neogótico. Lo mejor de la capilla en cuanto a arte sacro son los 12 vitrales, procedentes de Francia y confeccionados por Emmanuel Champigneulle, un famoso vitralista que restauró los vitrales de la catedral de Notre Dame (París) en 1919.

Capilla de la Caridad del Buen Pastor, antigua cárcel de Mujeres (Montevideo)

capilla excarcel de mujeres Julio Testoni

Declarada Monumento Histórico Nacional en 1992, se comenzó a construir en 1898, como capilla de la entonces Cárcel de Mujeres. Ubicada en Acevedo Díaz, entre Miguelete y Nicaragua, destaca por su peculiar fachada, con influencias de la arquitectura mexicana, con una torre campanario, rejas de hierro, la imagen de la Virgen del Luján y una cúpula revestida con azulejos. En su interior, el mayor valor artístico es la composición de murales de José Luis Zorrilla de San Martín. Se trata de una pintura al fresco en la cúpula de nueve metros de diámetro, donde en cada uno de los cuatro lados el artista pintó una escena bíblica y en el centro una paloma, como símbolo del Espíritu Santo.

Tapas libro iglesias Arquitectura, arte y patrimonio en las iglesias del Uruguay, de Miguel Álvarez Montero y Julio Testoni. Edición Galería Latina. Dos tomos de 300 páginas cada uno, 6.800 pesos.

Capilla rural del Buen Pastor (Paysandú)

capilla rural buen pastor 2 Julio Testoni

La capilla del Buen Pastor se encuentra en la estancia La Paz, fundada en 1856 por el inmigrante inglés Richard Bannister Hughes, un pionero en el sistema de alambrados de los campos. Sin embargo, un siglo después se la vendió al matrimonio belga Wyaux-Dumont, cuyos descendientes son hoy los propietarios del campo. La capilla es considerada una reliquia histórica de la arquitectura del siglo XIX, inspirada en las capillas protestantes de la Inglaterra victoriana. En su interior posee un vitral del Buen Pastor traído de Liverpool, origen de la mayoría de los materiales con los que fue construido el templo. Su interior se caracteriza por una belleza simple.

Capilla Santa Susana (Soca, Canelones)

capilla santa susana 1 Julio Testoni

Obra del eminente arquitecto catalán Antoni Bonet, la capilla Santa Susana posee una extraordinaria originalidad en su concepción arquitectónica. Sus líneas arquitectónicas difieren de lo que podría ser una iglesia católica tradicional. Diseñada a partir de la superposición de triángulos equiláteros, pone énfasis en la iluminación proveniente de vidrios de diferentes colores. En su interior, la capilla está despojada de imágenes escultóricas o pinturas, pero sus paredes están talladas sobre el hormigón con elementos simbólicos de la liturgia cristiana, una obra del artista valenciano Ricardo Bastid. La capilla está desde hace muchos años cerrada a los fieles y en estado de precariedad. Sin embargo, recibe asiduas visitas de extranjeros expertos en arquitectura y diseño.

Iglesia San Francisco de Asís (Ciudad Vieja, Montevideo)

iglesia fransisco de asis 1 Julio Testoni

Construida por el prestigioso arquitecto francés Víctor Rabú, como muchas otras iglesias del país, la de San Francisco de Asís también se construyó en el lugar donde antes se encontraba otra capilla con el mismo nombre. Su construcción supuso 20 años y una inversión de 10.000 pesos oro de aquel tiempo. En 1975 fue declarada Monumento Histórico Nacional. En su fachada, la iglesia hace alarde de una excelente combinación de estructuras románicas y elementos grecorromanos. Se caracteriza por su campanario y la torre medieval terminada en una aguja. El eclecticismo reina en su interior, que conjuga elementos góticos, románicos y clásicos. Debajo de la nave central existe una cripta de características medievales que contiene varias obras artísticas de sumo valor, como La Pietá, que perteneció a las misiones jesuíticas. El órgano de la iglesia es el más antiguo del país.