Cuando el consumo de alcohol se disfraza de normalidad

Cualquier viernes a las siete de la tarde Montevideo cambia de piel. Se nota en las cafeterías de Pocitos, los boliches de Cordón o en los after office en bares del Centro. El ruido de los teclados se reemplaza por el chocar del vaso, las copas, o la jarra contra la mesa, en ese ritual sagrado que funciona como el verdadero cierre de la semana laboral.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Allí aparece el “modo fin de semana”, donde el control se disuelve en el fondo de una botella. Y es que el alcohol no es solo una bebida, es un ritual cultural y social.

Según la VIII Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas realizada por el Observatorio Uruguayo de Drogas de la Secretaría Nacional de Drogas, el 71,4% de los uruguayos consumió en el último año, y un 28,4% ya transita el terreno del uso problemático. A esto se le suma un inicio del consumo cada vez más temprano en adolescentes, con un patrón de “atracón” o binge drinking (beber mucho en poco tiempo) que define su primer contacto con la sustancia.

Como señala el médico chileno Matías Ibáñez, experto en adicciones y fundador y director de Clínica Pellet Uruguay, la cultura ha canonizado el brindis: “Se da casi como una bendición”. Y bajo esa pátina de sociabilidad se gesta la “adicción silenciosa”, un fenómeno contemporáneo donde el límite entre el brindis social y la patología se vuelve difuso.

Es el bebedor de fin de semana, aquel que de lunes a viernes cumple con rigor sus responsabilidades, pero que al llegar el tiempo libre pierde el timón en ingestas intensas y concentradas.

Ibáñez explica una paradoja inquietante que rompe con lo que se piensa de manera tradicional sobre el consumo: el de fin de semana puede resultar incluso peor. “Un paciente que consume a diario sabe comportarse ebrio constantemente. En cambio, quien consume de forma esporádica pero intensa tiene más riesgo porque consume mucho en muy corto tiempo y cambia sus comportamientos drásticamente”. Este consumo provoca consecuencias que estallan al día siguiente en forma de conflictos familiares, accidentes de tránsito o amnesias que lo barren todo bajo la alfombra el lunes por la mañana, cuando se retoma el disfraz de la normalidad.

Casi el 40% de quienes buscan ayuda sobre este tema son mujeres jóvenes de entre 35 y 45 años, con una edad promedio de 36. La mayoría de estos pacientes son profesionales de rubros muy exigentes como la salud, la construcción o la minería; trabajos especialmente vulnerables debido a los regímenes por turnos, donde el trabajador llega a su casa con una necesidad explosiva de “descomprimir”.

En estos casos, el alcohol funciona como un ansiolítico inmediato que otorga un alivio efímero ante la tensión laboral, pero estar apto para el trabajo actúa como la máscara perfecta: “La apariencia de funcionalidad durante la semana vuelve el problema invisible para el entorno y, sobre todo, para la propia persona”, advierte el especialista.

Mientras el lunes se rinda en la oficina o el hospital, el desborde del sábado puede ser ignorado como un simple exceso social.

La resaca emocional

¿Qué pasa de verdad en el cerebro cuando se concentra el consumo de alcohol en pocas horas? No es solo una cuestión de mareo o de caminar con paso incierto. El alcohol actúa como un potente ansiolítico que, en una primera instancia, libera dopamina y serotonina, lo que proporciona un alivio inmediato al estrés acumulado de la semana. Es un “enchufazo” químico que desinhibe y produce un ánimo artificial que la rutina parece retacear, pero el cerebro es un cobrador implacable. “El organismo genera una dependencia de este tipo de sensaciones”, explica Ibáñez, y cuando estos niveles de dopamina caen tras el pico del fin de semana llega el desplome o la “resaca emocional”.

Una depresión farmacológica los lunes no es casualidad. Es el resultado de un sistema neuroquímico que ha sido llevado a un extremo de bienestar que sin la sustancia no resulta posible.

beach-party-close-up-view

La psicóloga Yael Goldsztein profundiza en este punto, y señala que el problema real comienza cuando el alcohol se vuelve necesario: “Cuando el consumo pasa a ser aquello que me habilita a poder hacer lo que no podría si no estoy bajo su efecto, es necesario trabajar en superar esas limitaciones”, subraya a Galería.

Para muchos uruguayos, el alcohol es la herramienta para vencer la inseguridad, lo introvertido o el miedo, pero al hacerlo se delega la propia personalidad en una bebida. La pérdida de la autodeterminación (la capacidad de elegir no tomar hoy) es, según los especialistas, el verdadero síntoma de pérdida de libertad.

Cuando esa capacidad de elección desaparece y el consumo se vuelve compulsivo (y destructivo), se está ante una situación problemática que requiere intervención, ya que se ha producido un cambio estructural y neuroquímico en el cerebro que vuelve la salida al problema mucho más compleja.

Incluso para el bebedor de fin de semana la adicción es una enfermedad crónica que se mantiene silenciosa durante los cinco días de sobriedad laboral, pero que rebrota con fuerza ante la primera tentación del viernes. Entender que el cerebro está “remando” contra su propia química es el primer paso para comprender por qué el tratamiento debe ser integral, que aborde no solo la abstinencia, sino también la reconstrucción de la seguridad y la autoestima que el alcohol erosiona.

El apagón de la conciencia tras el consumo excesivo de alcohol

Una de las señales de alerta más críticas y a la vez más normalizadas en las charlas entre amigos es el blackout o amnesia alcohólica. Despertar sin saber cómo se llegó a casa o qué se dijo en la cena no es una anécdota graciosa; es una señal de que el cerebro, ante niveles elevados de alcohol en sangre, simplemente “se apagó”. Y eso no es solo un “exceso de una noche”, sino un indicador de pacientes con un riesgo bastante mayor de desarrollar adicciones severas en el futuro, apunta Ibáñez.

Goldsztein advierte que el riesgo es doble: por un lado está el componente orgánico del daño cerebral, y por otro la vulnerabilidad total a la que se expone una persona que no es consciente de sus actos ni recordará luego lo que le pasó esa noche.

Una de las señales de alerta más críticas y a la vez más normalizadas en las charlas entre amigos es el blackout o amnesia alcohólica. Despertar sin saber cómo se llegó a casa o qué se dijo en la cena no es una anécdota graciosa; es una señal de que el cerebro, ante niveles elevados de alcohol en sangre, simplemente “se apagó”.

La amnesia suele ser la antesala de conductas destructivas o impulsivas que el paciente no va a recordar, pero que sus consecuencias —legales o vinculares— van a pesar mucho al despertarse. Además, indican los especialistas, este vacío de memoria alimenta la negación: si no lo recuerdo, no pasó.

Este “olvido” forzado según Ibáñez es lo que dispara aquella resaca emocional cuando el entorno empieza a relatar lo sucedido. Ese choque con la realidad crea un círculo vicioso de culpa, vergüenza y depresión que termina empujando al paciente a buscar alivio en un nuevo consumo para recuperar ese estado de falsa felicidad, lo que perpetúa la dependencia.

Caja de herramientas y bote salvavidas

Una pregunta válida para hacerse es por qué el círculo íntimo tarda tanto en reaccionar; en Uruguay, el alcohol está tan naturalizado que señalar a alguien que bebe en exceso es algo que no pasa a menudo. De hecho, en ocasiones es celebrado, y negarse a beber muchas veces es visto como una descortesía social. El amigo que decide no tomar suele ser tildado de “aburrido”, una falla en el sistema de engranaje social, presión que empuja a muchos a relacionarse solo a través del trago.

El rol de la familia y los amigos es vital, pero delicado. La recomendación de los expertos es no incitar el consumo y, en etapas iniciales, incluso, aislar al paciente de las “áreas de tentación”.

Pero, cuando la voluntad flaquea frente a la presión social o el impulso biológico, se debe recurrir a tratamiento y terapia.

En la clínica que lidera Ibáñez se utiliza el tratamiento de pellet de disulfiram. Este dispositivo subcutáneo (parche), que se implanta en un procedimiento ambulatorio de 30 minutos, funciona a través de la aversión: el fármaco inhibe la enzima aldehído-deshidrogenasa, lo que provoca que, ante la mínima ingesta de alcohol, el cuerpo sufra una acumulación de acetaldehído y cause algo similar a una sensación de repulsión. Los síntomas, conocidos como efecto antabus, son inmediatos e incluyen náuseas, taquicardia, vómitos, enrojecimiento facial y dolor de cabeza intenso.

alcohol - cheers-boys-cropped-shot-guys-toasting-with-beers-party

Pero Ibáñez es tajante al respecto de cualquier cuota de milagrosidad: “El pellet funciona como un bote salvavidas. Ayuda a que el paciente se mantenga a flote pero, si no rema hacia la orilla, el mar no lo dejará salir”.

Diferentes estudios muestran una tasa de no reincidencia mayor al 95% a los seis meses del tratamiento. No obstante, el éxito real no reside en el implante, sino en lo que el paciente hace con ese tiempo de sobriedad forzada. El gran porcentaje de quienes recaen no cuentan con acompañamiento psicológico, por ejemplo. El tratamiento efectivo, dicen los especialistas, se sostiene en cuatro pilares: familia, ejercicio, psicoterapia y medicación.

El paciente deberá aprender que el alcohol acecha en lugares insospechados, desde vinagres y salsas fermentadas hasta perfumes, desodorantes o enjuagues bucales que, por contacto dérmico o inhalación, podrían disparar una reacción indeseada. Es una reeducación del entorno que obliga a habitar el mundo de una forma más consciente.

El fin del estigma moral vendrá primero de la mano de la conversación pública, donde figuras internacionales como Ben Affleck, Robbie Williams y Demi Lovato han sido fundamentales para visibilizar este problema como una enfermedad neuroquímica que no distingue entre el éxito profesional y el colapso privado, y que es tratable.

Uruguay ha dado un paso institucional con la Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030, que pone la lupa sobre el alcohol y su regulación junto con otras sustancias. Por primera vez en la historia del país se incorpora de manera oficial la regulación de psicofármacos y bebidas energizantes dentro del mismo marco normativo que el alcohol. Esto significa que el Estado deja de verlas como compartimentos estancos y empieza a tratarlas como parte de un mismo ecosistema de consumo.

El fin del estigma moral vendrá primero de la mano de la conversación pública, donde figuras internacionales como Ben Affleck, Robbie Williams y Demi Lovato han sido fundamentales para visibilizar este problema como una enfermedad neuroquímica que no distingue entre el éxito profesional y el colapso privado, y que es tratable.

Pero la ley es solo una parte de la ecuación. El desafío real es cultural; dejar de ver la borrachera como una performance social aceptable y empezar a entenderla como el síntoma de una enfermedad que no necesita ser diaria para ser significativa.

El bebedor de fin de semana no es alguien que “disfruta de la vida”, es alguien que, muchas veces sin saberlo, está atrapado en un ciclo de alivio y deuda emocional. Así que, cada vez que un viernes por la tarde el brindis se sienta como una obligación para pertenecer, quizás sea el momento de preguntarse quién tiene realmente el control de esa copa.

La recuperación, como dice el equipo de la clínica, es un proceso donde “cada paso cuenta”, pero el primero, el más difícil, es el de quitarse la máscara de la funcionalidad como única representante del bienestar y mirar de frente el vacío que el alcohol se propone tapar.