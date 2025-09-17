¡Hola !

BBVA Uruguay reunió a empresarios y clientes en un atardecer de 'networking' en la Expo Prado

La ocasión sirvió para fortalecer vínculos, intercambiar perspectivas y explorar nuevas oportunidades para el desarrollo del agro

De BBVA: Luis Foix, Andrés García, Gabriel Alonso y Santiago Lema.

FOTO

Mauricio Rodríguez

FOTO

Mauricio Rodríguez
Sebastián Ferrés, Carolina Gianola y Diego Mora.

FOTO

Mauricio Rodríguez

FOTO

Mauricio Rodríguez
Nelson Ledesma, Inés Etchechury, Fermín Laffitte y Guillermo Viola.

FOTO

Mauricio Rodríguez

FOTO

Mauricio Rodríguez
Álvaro Sánchez, Sergio Picorel, Ignacio Moleda y Andrés Escardó.

FOTO

Mauricio Rodríguez

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ignacio, Juan Manuel y Juan José Erro con Serrana Gauthier.

FOTO

Mauricio Rodríguez

FOTO

Mauricio Rodríguez

En el marco de la 120ª edición de la Expo Prado, BBVA Uruguay organizó un exclusivo encuentro para clientes de Banca Empresas, CIB y Global Wealth en el restaurante Aberdeen Angus, dentro del predio ferial.

La actividad tuvo lugar al atardecer y reunió a referentes del sector agropecuario y empresarial que se dieron cita para fortalecer vínculos, intercambiar perspectivas y explorar nuevas oportunidades para el desarrollo del agro uruguayo. La propuesta combinó la buena gastronomía con un espacio distendido, en el que los invitados dialogaron sobre los desafíos y tendencias que marcan la actualidad del sector productivo.

Como cierre de la jornada, la noche coincidió con la actuación en vivo de Chacho Ramos, uno de los espectáculos más característicos y convocantes de la exposición, lo que sumó un atractivo especial a la experiencia.

Este encuentro formó parte de la agenda de actividades que BBVA desarrolló durante toda la feria, en la que presentó soluciones financieras, alianzas estratégicas y beneficios diseñados para productores y visitantes. Con iniciativas como esta, el banco reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento de las empresas uruguayas, fortaleciendo su cercanía con los clientes y su apoyo al desarrollo del sector productivo.

