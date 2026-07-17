Carlos Batthyány fue propuesto como nuevo rector de la Utec

En conferencia de prensa, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, comunicó la propuesta formal para designar a Carlos Batthyány como nuevo rector de la Universidad Tecnológica del Uruguay (Utec). Su nombre fue remitido al Poder Ejecutivo, con el visto bueno de todos los ministros, y será enviado al Parlamento para su aprobación en la Cámara de Senadores, ingresando por la Comisión Permanente de Educación y Cultura. El anuncio se realizó en la sala Alba Roballo del Ministerio de Educación y Cultura, el martes 14.

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“Tenemos el propósito de que la educación uruguaya sea una opción para mejorar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades que nos merecemos”, dijo Mahía, y destacó el valor de la formación tanto en la Utec como en la Universidad de la República (Udelar). El ministro aseguró que la designación de Batthyány tiene el consenso de los partidos, ya que en la Cámara Alta debe obtener dos tercios de los votos.

Batthyány es doctor en Medicina por la Facultad de Medicina (Udelar), doctor en Bioquímica por la Facultad de Ciencias (Udelar) e investigador posdoctoral del Departamento de Farmacología y Biología Química de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos). En la actualidad, se desempeña como director ejecutivo del Institut Pasteur de Montevideo. Desde el Pasteur emitieron un comunicado aclarando que Batthyány ejerce su cargo desde 2018 y hoy transita por su segundo mandato, que termina en diciembre. Con la rectoría de la Utec, el experto se alejará de la institución, por lo que el Consejo de Administración hará la transición correspondiente, “asegurando la continuidad de las actividades científicas, académicas y de innovación”, dice el texto.