Qué es la miel del amor, el estimulador sexual que llegó a Uruguay y dispara alertas sanitarias en el mundo

Un kiosco uruguayo presenta en Instagram una de sus novedades: la miel del amor. “Despierta tus sentidos y llevá tus momentos íntimos a otro nivel. Sabor dulce, efecto intenso y una experiencia que no se olvida. Probala y entendé por qué todos la buscan”, dice la publicación, en la que se ofrece cada pequeño sachet a un precio de lanzamiento de 680 pesos, con envíos a todo el país.

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—Ahora tenemos solo la unisex —me cuenta el vendedor, antes de explicarme que ofrecían dos presentaciones del producto: una de la marca Pink Pussycat para mujeres y otra para ambos sexos, de la marca Royal Honey.

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—Te lo digo así como se lo digo a todos: es como un viagra con miel. Tiene gusto a remedio, medio asqueroso.

—Con cualquier trago… Puede ser con un energizante, con un café con leche.

Dice que le queda la última caja y que dejará de ofrecer el producto. “No lo traigo más porque no sé ni qué contiene. Dicen que es una miel, pero no es una miel. La tiraron para la calle sin mucha información”.

Y, en lugar de tratar de convencer, hace todo lo contrario. “Te lo digo así porque, si no la has probado, capaz es mejor ni probarla”.

Además de este kiosco, Galería identificó nueve publicaciones en marketplace de Facebook que comercializan miel del amor en Montevideo, la mayoría de ellas creadas entre mayo y junio, y una cuenta de Instagram con más de 13.000 seguidores que afirma haber vendido la presentada como “miel de pareja” a más de 10.000 personas. En varios videos con miles de interacciones el vendedor presenta los productos con guantes de látex; muestra desde mieles hasta chocolates que prometen “una duración de 48 a 72 horas” después del consumo.

La miel de amor se presenta como un estimulante sexual natural para aumentar el deseo y el rendimiento. Se fabrica en laboratorios clandestinos, principalmente de Asia y Oriente Medio; unas pocas etiquetas se limitan a indicar una supuesta elaboración en China.

Su actual circulación en Uruguay forma parte de un fenómeno extendido en el mundo que mantiene en alerta a los organismos sanitarios. El pasado 5 de junio, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), agencia del gobierno de Estados Unidos, advirtió que los productos de la marca Pink Pussycat, uno de los tantos que se ofrecen bajo la promesa de mejorar el rendimiento sexual en diversos sitios web y comercios minoristas, “pueden ser dañinos debido a ingredientes farmacéuticos ocultos”.

Mientras que se comercializan como “potenciadores naturales” y sus etiquetas indican que están hechos de miel, guaraná, canela y tongkat ali (planta asiática con propiedades energizantes), los análisis de laboratorio de la FDA confirmaron que estos productos contienen sildenafil y tadalafil, los dos medicamentos más recetados para la disfunción eréctil. Estos compuestos, señala, pueden ser especialmente peligrosos para las personas que toman medicamentos con nitratos como la nitroglicerina, utilizada para tratar algunas enfermedades cardíacas, ya que la combinación puede provocar una caída brusca de la presión arterial. “Esto es especialmente preocupante para las personas con diabetes, hipertensión, colesterol alto o enfermedades cardíacas, quienes suelen tomar medicamentos que contienen nitratos”, subraya la FDA.

Estados Unidos persigue fuertemente la venta de la miel del amor, encontrada también bajo marcas como Royal Honey, Vital Honey y Kingdom Honey, entre otras, sobre todo en plataformas como Amazon, Ebay y Etsy, aunque también en estaciones de servicio y sex shops. En 2024, Francia incautó en sus aduanas un cargamento de 13 toneladas proveniente de Malasia, y España ordenó el retiro del mercado de varias marcas. En la región, varios países empezaron a tomar cartas en el asunto.

Una investigación se abrió en Argentina en abril de este año a partir de un grave escándalo de abuso sexual. En concreto, jugadoras de hockey denunciaron que fueron intoxicadas con miel del amor para vulnerar su voluntad en una fiesta organizada por un equipo de rugby en el Club de Regatas de Bella Vista. En ese país ya existe desde 2025 una prohibición específica de la comercialización del producto Honey Natural Power, ofrecido con registros sanitarios falsos en sus etiquetas.

Colombia, a través del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, advirtió a la población sobre la venta fraudulenta de estos productos a raíz de la alerta de la FDA. Aclaró que, al no tener registro sanitario, su comercialización en el país es ilegal. Chile fue más allá: el Instituto de Salud Pública (ISP) fiscalizó ciertos locales en el centro de Santiago, tomó muestras y las envió al Laboratorio Nacional de Control, donde detectaron que contenían no solo sildenafil y tadalafil, sino también paracetamol, una combinación que, comercializada sin registro alguno, “presenta un riesgo para la salud pública, sobre todo si una persona padece una enfermedad crónica”, subraya el ISP.

En Uruguay, la legislación establece que se entiende por medicamento toda sustancia o mezcla de sustancias destinada —entre otros puntos— a ser usada para la “restauración, corrección o modificación de las funciones fisiológicas de un ser humano”, y que todo medicamento debe ser previamente evaluado y registrado por el Ministerio de Salud Pública antes de su comercialización.

Del furor a la alerta

El néctar del amor que está causando furor en Francia, titulaba The Guardian en 2025. Los medios y las redes hablan de una moda, una tendencia. De hecho, uno de los vendedores uruguayos las promociona en Instagram como “las mieles más virales”.

Pero, aunque varias alertas se encendieron de forma reciente, la circulación de la miel del amor no es nueva. Si se habla de “moda”, podría decirse que Brasil fue el pionero en la región. Corría el 2021 cuando, tras detectar una venta extendida del supuesto estimulante sexual en distintas partes de Brasil, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria prohibió su comercialización, distribución, importación, publicidad y uso. “Desconocemos el fabricante y las condiciones de su elaboración, con lo que existe riesgo de que pueda estar hasta contaminado con bacterias”, apuntó a EFE en aquel entonces la gerenta de Fiscalización e Inspección de Anvisa, Ana Carolina Marino.

“Esto de aquí se ha convertido en un vicio”, dijo también a EFE un vendedor ambulante de San Pablo. Su popularidad en ese país tuvo un pico en esos años, sobre todo después de que algunos conocidos cantantes de funk incluyeran referencias a la miel del amor en sus letras.

Fue justamente en ese período, coincidente con la pandemia, que la médica sexóloga Vivián Dufau se topó con esto de la miel del amor por primera vez a través de un paciente. Casualmente —o no—, el paciente le contó que había conseguido el producto en Brasil. “Tenía prácticas sexuales de riesgo, y trajo el tema en la consulta de valoración para la Prep (tratamiento preventivo del VIH). Me cuenta que consumía eso y yo no tenía idea. Él participaba en fiestas en Río de Janeiro y ahí es donde lo conoció y lo trajo; y bueno, me puse a investigar”, cuenta la expresidenta (hasta el 2026) de la Sociedad Uruguaya de Sexología.

Al no tener prospecto, dice que si bien “no se sabe” qué contiene cada uno de esos productos, sí se sabe de la presencia de sildenafil y tadalafil, aunque tampoco están claras sus cantidades. “Es similar al viagra, pero no sabemos cuánto tiene (de estos componentes), entonces no es algo recomendable. Te puede ir muy bien, como te puede ir muy mal”, apunta.

Para la sexóloga, la aparición de estos “estimuladores” se asocia a la proliferación de productos destinados para varios usos que se presentan como naturales cuando en realidad no lo son. Un ejemplo similar al de la miel del amor, dice Dufau, es Testo 360, un suplemento alimenticio para hombres que se utiliza para estimular la producción natural de testosterona, aumentar la energía, mejorar el rendimiento físico y elevar la libido. Estas cápsulas son vendidas sobre todo en plataformas de comercio electrónico —como Mercado Libre— a precios que, según la cantidad, pueden rondar las decenas de miles de pesos. La principal diferencia entre Testo 360 y las mieles del amor está en que el primero, a diferencia del segundo, no contiene medicamentos asociados al viagra.

Lo que provoca el sildenafil, explica Dufau, es una dilatación de las arterias que puede ayudar a lograr erecciones más firmes y rígidas en las personas con pene. “Si vos tenés alguna alteración en tu función eréctil, la potencia; pero en cualquier caso tenés que consultar para hacer el tratamiento correcto”, sentencia.

Esta tendencia a la propagación de productos “naturales” que no lo son tanto parece encajar a la perfección con el uso de la miel del amor: se ofrece y consume sin reservas como un potenciador natural, mientras que podría existir cierta inhibición o hasta negación a la hora de llevar a cabo un tratamiento con viagra. “Es mucho más lindo decir que consumo miel; porque también el consumir viagra está mal visto, necesitar medicación para tener una erección. En cambio (al consumirla) decís ‘tomé la miel y está buenaza’; es lo mismo, solo que lo disfrazaste”, subraya Dufau.

Las mieles de amor se ofrecen tanto a hombres como a mujeres, a pesar de que el uso de estos componentes no está indicado para las personas con vulva. “Quizás por eso el vendedor no te lo recomendó”, señala sobre el diálogo de Galería con uno de los puntos de venta.

La era de la productividad, también en el sexo

Que la oferta y la demanda de este tipo de productos se multipliquen —aunque sea en el mercado informal— en estos tiempos está lejos de ser casual. Para Dufau, este consumo también viene de la mano de “un momento histórico de la necesidad y búsqueda de experiencias y éxito”, en detrimento de la reflexión, el tiempo para detenerse a observar y entender lo que nos pasa en cualquier ámbito de la vida.

Y la existencia de la miel del amor cabe “como anillo al dedo” en este contexto. “Pasa mucho, fuera de esta sustancia, de varones jóvenes que te dicen que se van a ir un fin de semana y quieren rendir un 100% todo el tiempo. Pero a veces ese fin de semana requiere que tengas una buena siesta, un descanso previo a una práctica sexual. El tema es que el mundo nos vende éxito, fiesta, juventud, experiencias. Nos llenan el cerebro de dopamina”, dispara la médica sexóloga.

Para Dufau, este consumo también viene de la mano de “un momento histórico de la necesidad y búsqueda de experiencias y éxito”, en detrimento de la reflexión, el tiempo para detenerse a observar y entender lo que nos pasa en cualquier ámbito de la vida.

Compara el uso de esta miel con el de otro tipo de drogas como el alcohol o las sustancias asociadas a fiestas. “Yo trabajo mucho con adolescentes en el consumo responsable de sustancias. ¿No podés divertirte sin alcohol en sangre? Me dicen: ‘Ah, pero es que me suelto mucho más’. Bueno, estaría buenísimo trabajar el poder soltarte desde la conciencia y el disfrute”. Lo mismo ocurre en el terreno sexual. Lo ideal es evaluar las posibles causas orgánicas o psicoemocionales de una alteración sexual, no así intentar taparlas de inmediato sin ningún tipo de precaución.

Algunos síntomas de disfunciones sexuales pueden, por ejemplo, ser predictores de eventos clínicos graves, como un infarto “en el correr de dos a tres años”. “Si este varón empieza con alteraciones de la erección y empieza a consumir esta famosa miel, mejora su función eréctil, pero capaz que se le están tapando las arterias porque tiene colesterol alto, hay una diabetes, hipertensión o insuficiencia renal. Solucionaste en el momento lo sexual, pero no fuiste al meollo del asunto”, indica.

El modelo económico más básico establece que es la demanda lo que impulsa la oferta. Por eso, las alertas sanitarias y las prohibiciones son una parte de esta historia; la otra, quizás, sea indagar y reflexionar sobre los verdaderos porqués detrás de este fenómeno.