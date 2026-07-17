Amy Winehouse: las canciones que definieron su carrera

Quince años después de su muerte, la música de Amy Winehouse sigue encontrando nuevas formas de volver al presente. Esta vez fueron The Rolling Stones los que decidieron grabar una versión de You Know I'm No Good, uno de los temas más recordados de Back to Black, para su nuevo disco que acaba de publicarse .

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Mick Jagger contó que la idea surgió cuando la banda decidió grabar un cover y empezó a pensar qué artista podía reinterpretar. “Estábamos pensando en mujeres y en cuál nos gustaría versionar. Revisamos un catálogo de distintas cantantes, como Aretha Franklin y otras”, recordó a La Nación FM de Argentina.

La decisión terminó de tomar forma mientras estaban en Inglaterra. “Pensamos: ‘¿y si hacemos un cover de una mujer inglesa’”. Empezamos a escuchar a Amy Winehouse y sentimos que realmente podíamos hacer esa canción”, explicó Jagger. El cantante también habló sobre el desafío de darle una identidad propia a una obra tan conocida sin perder el respeto por la versión original. “Fue muy divertido hacerlo, porque es diferente hacer un cover que una canción propia. Lo único que hacés es ponerle tu sello a la canción de otra persona, sin arruinarla”, afirmó.

El homenaje de los Stones llegó pocos días antes de una fecha muy especial. Este 23 de julio se cumplen 15 años de la inesperada muerte de Winehouse, una noticia que conmocionó al mundo de la música, sobre todo por su corta edad. Los medios y sus admiradores no tardaron en relacionarla con la leyenda del club de los 27, la lista que reúne a figuras como Jimi Hendrix, Janis Joplin y Kurt Cobain, todos fallecidos a los 27 años.

A través de dos álbumes, cinco premios Grammy y numerosos directos donde demostró su talento, la artista londinense construyó una breve pero intensa carrera musical marcada por su problemática relación con Blake Fielder-Civil (se separaron dos años antes de la muerte de Amy) y los excesos de consumo que se reflejaron en sus mejores seis canciones.

Stronger Than Me

La primera canción de la cantante londinense se publicó en octubre de 2003 y, apenas unas semanas más tarde, apareció dentro de su álbum debut titulado Frank. Esta primera aparición en el mundo de la música no tuvo un éxito inmediato en Reino Unido, debido, sobre todo, a que no se trataba aún de una figura mediática.

La palabra Frank tuvo un doble sentido: en primer lugar, hacía referencia al nombre de Frank Sinatra, uno de sus mayores ídolos, y, en segundo lugar, Winehouse quiso usarlo también como guiño a la palabra en inglés franc, que significa “franqueza, honestidad y sinceridad”.

Aunque le costó entrar en las listas de éxitos y nunca estuvo satisfecha con el resultado del disco, Stronger Than Me es uno de sus sellos más importantes por su estilo íntimo y dedicado a las heridas del amor.

Frank, a pesar de no tener una buena recepción en sus inicios, llegó a vender 5 millones de copias en todo el mundo y obtuvo la certificación de doble platino en marzo de 2008.

Back To Black

En una entrevista con el periodista británico John Marrs de 2004 que no se publicó hasta 10 años después, Winehouse confesó que, si pudiese, se llevaría todos los CD de Frank que se habían vendido hasta el momento de cada casa para seguir trabajando en él y devolverlo cuando sintiese que estaba realmente completo.

En 2006 llegó su segundo y último álbum de estudio que lo cambiaría todo: Back to Black. De ambos trabajos, es el que más ha quedado en el recuerdo y el que contiene los sencillos más reconocibles de la intérprete, que, además, es el más crudo en cuanto a letras y reflejo de su situación vital marcada por su primera ruptura con Blake Fielder-Civil y la muerte de su abuela Cynthia.

Aquí se incluyen sencillos como la canción homónima, en la que una Amy melancólica acude, junto a su banda, al funeral de “su amor”. La canción habla sobre una ruptura, por eso mismo se desarrolla en un cementerio, y se da a entender que esta es resultado de un engaño, en referencia a su relación con Blake.

You Know I’m No Good

Y si Back To Black era una carta de despedida para su exnovio, You Know I’m No Good reflejaba esa baja autoestima que sentía Winehouse tras su ruptura, en la que acepta deliberadamente que “no es buena” y que es una persona problemática.

El álbum gira en torno a esa ruptura, que, apenas un año después, en 2007, se arreglaría con una boda entre Blake y ella, otro de los descensos que acabó por destruirla.

Para este momento, Amy era ya un personaje mediático indiscutible, en especial para la prensa sensacionalista británica, que vio en su pareja y en ella un objetivo de burla y noticias escandalosas.

Esta canción era precisamente una declaración de intenciones en la que la joven expresaba que no hacía lo correcto para su pareja, a pesar de que Blake tampoco era muy buena influencia para ella. El sencillo alcanzó el número 18 en el UK Singles Chart y fue interpretado, junto con Rehab, en la ceremonia de la 50ª edición de los Premios Grammy.

Rehab

Probablemente, la canción con más éxito y más comercial de toda su carrera. Es casi imposible no distinguir ese “No, no, no” que la artista repite en el estribillo cuando habla acerca de su adicción, ya que, a pesar de tener un ritmo muy pegadizo y bailable, la historia tras ella no es nada romántica.

Rehab significa “rehabilitación” y hace referencia a aquellos centros de desintoxicación de sustancias adictivas a los que Amy acudió en varias ocasiones tras su ascenso a la fama, dos de ellas al año siguiente de publicar esta canción, en 2007, aunque en ambas no llegó a terminar el tratamiento.

“Me intentaron llevar a rehabilitación y yo dije: ‘no, no, no’”, así es como la británica abre una de sus canciones más exitosas, que retrataba muy bien el lado más duro y humano de una joven que, a pesar del éxito y talento, cayó en una espiral autodestructiva.

Aunque este disco destacó por sus letras dedicadas al desamor, la más reconocida no se refiere a una persona, sino a las drogas, y llegó a alcanzar el número 9 en la lista Billboard Hot 100 en junio de 2007.

Tears Dry On Their Own

Quizá una de sus canciones más originales y con un ritmo más optimista, compuesta por la propia artista, pero interpolada con la base de Ain’t No Mountain High Enough (1967) de Marvin Gaye y Tammi Tarrell que le da ese aspecto más retro y alegre.

La canción repite la fórmula de los anteriores sencillos, pero con una visión más esperanzadora. En ella Amy admite que su relación con Blake acabó y que “son historia” de una manera mucho más melódica, una de las razones por las que este sencillo destacó tanto dentro del álbum.

Back To Black fue el álbum que pasó a la historia como la obra maestra de Amy Winehouse, aunque también como la demostración de su complejidad en las relaciones, sus traumas de la infancia y sus adicciones. Gracias a él consiguió alzarse con cinco premios Grammy en 2008, lo que la convirtió en la primera artista femenina británica en llegar a este número.

Valerie

Una de las canciones más famosas de su repertorio ni siquiera es propia, aunque suele recordarse como tal. Valerie es una versión de la canción homónima de 2006 interpretada por la banda británica The Zutons, pero que la británica consiguió darle más fama, junto con Mark Ronson, el productor de su segundo álbum de estudio.

Mark Ronson fue el principal productor de Back To Black, lo que le valió ganar el Grammy a Producción del año en 2008, uno de los cinco galardones que obtuvo el proyecto. En 2007 decidió realizar su propio disco con diferentes colaboraciones, pero la de Amy fue, sin duda, la que más éxito obtuvo.

Los años que precedieron a este éxito internacional de la intérprete estuvieron llenos de altibajos en su vida personal y laboral. Amy cada vez cayó más en el abuso del alcohol y la prensa británica, así como los programas de televisión, no paraban de retratar una imagen decadente de ella y su pareja.

Durante estos años, las revistas no dudaban en publicar fotografías de sus peleas con Blake y en hacer chistes acerca de sus adicciones y deterioro físico, que, en realidad, estaba acompañado por una grave bulimia.

Graffiti de Amy Winehouse en Camden Town, Londres.

En 2009 se divorció definitivamente de Blake. Aun así, en los años siguientes regresó con su exmarido y su relación con la bebida no parecía mejorar, hasta el punto de afectar la composición de su tercer disco, que nunca vio la luz, y sus espectáculos en directo.

El 23 de julio de 2011, Amy Winehouse fue encontrada muerta en su apartamento de Camden Town en Londres debido a una intoxicación etílica accidental, según se deduce de la autopsia. Entró de lleno en la oscura lista del club de los 27, pero también en el recuerdo de sus fanáticos y de la industria como una de las artistas más originales y talentosas del siglo XX.

A partir de EFE