Casa de Campo: el nuevo salón de La Tahona que apuesta a experiencias a medida

Un nuevo espacio en La Tahona redefine la experiencia de eventos al integrar naturaleza, diseño y versatilidad en una propuesta pensada para celebrar y conectar

Casa de Campo llegó para consolidar la propuesta de campo de La Tahona —junto con la Huerta, la Granja, Cecade y el Mercadito— como un punto de encuentro que celebra la simpleza y el valor de las cosas bien hechas. Ubicada en el punto más alto del predio, la casa, un antiguo casco de estancia, fue transformada en un salón de eventos de gran versatilidad, capaz de albergar desde celebraciones sociales hasta propuestas corporativas sin perder la calidez que caracteriza al entorno.

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Este nuevo espacio, concebido desde sus inicios en colaboración con referentes del rubro, como One Way e Imagen Pro, que aportaron su experiencia y su visión en cada etapa del desarrollo, celebró su primer día con un encuentro de más de 400 invitados. Entre ellos hubo decoradores, gastronómicos, organizadores y destacados referentes del mundo de los eventos corporativos y sociales. También participaron parejas que ya reservaron fechas, con una disponibilidad prácticamente agotada para la temporada alta de 2026 y 2027.

La propuesta se desarrolló como un recorrido experiencial que puso en valor la versatilidad del espacio, presentando cada ambiente como un escenario con identidad propia. La recepción comenzó al atardecer, con una ceremonia frente a los viñedos y las caballerizas de Cecade, acompañada por música acústica y una barra de vinos Deicas Single Vineyard La Tahona.

Luego, los invitados se trasladaron a una gran terraza de damero con un estanque central, donde tuvo lugar el cóctel. Allí, Amadea DJ musicalizó con vinilos, mientras una barra de tragos de autor —a cargo de Autoría— y una cuidada propuesta gastronómica ofrecieron distintas experiencias en dos formatos: una gran mesa de bocados junto a ZP Cocineros y bandejeo a cargo de Palermo Hermanos.

En la herradura de la casa, una serie de pantallas recreó la icónica imagen de las caballerizas de Cecade, integrando tecnología y paisaje. A su vez, la cava permaneció abierta con vinos producidos en La Tahona, junto con una mesa de productos artesanales de la Huerta de Campo de La Tahona, elaborados en el Restaurante Mulligan, que los invitados pudieron llevar para degustar en sus hogares.