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Casa de Campo: el nuevo salón de La Tahona que apuesta a experiencias a medida

Un nuevo espacio en La Tahona redefine la experiencia de eventos al integrar naturaleza, diseño y versatilidad en una propuesta pensada para celebrar y conectar

Paula Bordes y Delfina Stal.

Paula Bordes y Delfina Stal.

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Mauricio Rodríguez
De Casa&nbsp;de Campo:&nbsp;Francisco Añón,&nbsp;Guillermo&nbsp;López, Federico Sylburski y&nbsp;Leandro Añón.

De Casa de Campo: Francisco Añón, Guillermo López, Federico Sylburski y Leandro Añón.

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Mauricio Rodríguez
Mateo Liguori y Agustina Victorica.

Mateo Liguori y Agustina Victorica.

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Mariana Ayala, Lucía Carriquiry y Valeria González.

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Andrea D’Amato, Gisele Bartaburu y Gilda Arcelus.

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Mari Arraga, Daniella Cattivelli y Josefina Winterhalter.

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Belén Litta y Alejandra Irazoqui.

Belén Litta y Alejandra Irazoqui.

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Mauricio Rodríguez
Julieta Braglia y Juana Yaquinta.

Julieta Braglia y Juana Yaquinta.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Casa de Campo llegó para consolidar la propuesta de campo de La Tahona —junto con la Huerta, la Granja, Cecade y el Mercadito— como un punto de encuentro que celebra la simpleza y el valor de las cosas bien hechas. Ubicada en el punto más alto del predio, la casa, un antiguo casco de estancia, fue transformada en un salón de eventos de gran versatilidad, capaz de albergar desde celebraciones sociales hasta propuestas corporativas sin perder la calidez que caracteriza al entorno.

Este nuevo espacio, concebido desde sus inicios en colaboración con referentes del rubro, como One Way e Imagen Pro, que aportaron su experiencia y su visión en cada etapa del desarrollo, celebró su primer día con un encuentro de más de 400 invitados. Entre ellos hubo decoradores, gastronómicos, organizadores y destacados referentes del mundo de los eventos corporativos y sociales. También participaron parejas que ya reservaron fechas, con una disponibilidad prácticamente agotada para la temporada alta de 2026 y 2027.

La propuesta se desarrolló como un recorrido experiencial que puso en valor la versatilidad del espacio, presentando cada ambiente como un escenario con identidad propia. La recepción comenzó al atardecer, con una ceremonia frente a los viñedos y las caballerizas de Cecade, acompañada por música acústica y una barra de vinos Deicas Single Vineyard La Tahona.

Luego, los invitados se trasladaron a una gran terraza de damero con un estanque central, donde tuvo lugar el cóctel. Allí, Amadea DJ musicalizó con vinilos, mientras una barra de tragos de autor —a cargo de Autoría— y una cuidada propuesta gastronómica ofrecieron distintas experiencias en dos formatos: una gran mesa de bocados junto a ZP Cocineros y bandejeo a cargo de Palermo Hermanos.

En la herradura de la casa, una serie de pantallas recreó la icónica imagen de las caballerizas de Cecade, integrando tecnología y paisaje. A su vez, la cava permaneció abierta con vinos producidos en La Tahona, junto con una mesa de productos artesanales de la Huerta de Campo de La Tahona, elaborados en el Restaurante Mulligan, que los invitados pudieron llevar para degustar en sus hogares.

El cierre de la actividad se dividió en dos propuestas que reflejaron el espíritu multifacético del lugar. Por un lado, un montaje estilo casamiento o evento social, con gastronomía a cargo de Nora Rey en platos principales y postres de Alicia Magariños, acompañado por una ambientación orgánica con arreglos realizados a partir de verduras de la huerta, flores de los jardines y olivos del predio. La ambientación y el mobiliario estuvieron a cargo de Mauro Piano. Por otro lado, un formato auditorio, con despliegue tecnológico y pantallas en diversos formatos, exhibió la capacidad del espacio para encuentros corporativos de gran escala.

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