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César Troncoso habló sobre su faceta como ilustrador

El actor fue invitado por la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas para dar una charla en el CCE

De AUCH Matías Castro, gestor cultural del CCE Michael Bahr, César Troncoso y Nicolás Peruzzo, de AUCH.

De AUCH Matías Castro, gestor cultural del CCE Michael Bahr, César Troncoso y Nicolás Peruzzo, de AUCH.

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Mauricio Rodríguez
Tabaré Rivero.

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Mauricio Rodríguez
Emanuel Santos y Guillermo Francia.

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Luis Hidalgo y Vilma Castro.

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Mauricio Rodríguez
Gisele Ravelo y Rosario Lemos.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El actor uruguayo César Troncoso participó en un encuentro organizado por la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas (AUCH) en el Centro Cultural de España (CCE), el jueves 9. La cita sirvió para conocer otra faceta del artista, que ha alcanzado un nivel internacional gracias a sus interpretaciones en la serie El Eternauta­ (2025), y en películas como El baño del papa (2007) o Un viaje hacia el mar (2003), entre otras.

En esta ocasión, Troncoso fue convocado por su faceta como dibujante, aunque la conversación también permitió conocer detalles de su interpretación de Alfredo Favalli en la producción de Netflix.

Entre los trabajos más destacados de Troncoso como ilustrador se encuentran los afiches para obras de teatro, las creaciones realizadas para La Tabaré Riverock Banda y una historieta premiada, incluida en el libro recopilatorio Blung. La charla fue presentada por los integrantes de AUCH, Nicolás Peruzzo (guionista, dibujante y docente) y el periodista y escritor Matías Castro.

Consultado sobre cómo aprovecha los tiempos de ocio durante los rodajes, que suelen extenderse durante largas jornadas, el actor explicó que no suele dibujar en esos momentos, sino durante los viajes, ya sea en avión o en barco. Habitualmente trabaja con tinta y marcadores de distintos grosores, a los que luego suma acuarelas, pintura acrílica diluida y, de forma ocasional, pastel u óleo. Su estilo combina trazos expresivos con viñetas humorísticas y, en muchas ocasiones, plasma sus creaciones en cuadernos de viaje.

Entre sus trabajos más recordados figura ¿Que-Te-Comics-Te? (1992), una serie de ilustraciones realizadas para la ópera rock homónima estrenada ese año en el Teatro Circular.

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