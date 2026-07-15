Volúmenes, color y siluetas orgánicas: el homenaje al legado de Balenciaga en su desfile de alta costura

El español Cristóbal Balenciaga, uno de los diseñadores de alta costura más importantes de la historia, quería que sus diseños impactaran por su volumen y al mismo tiempo que permitieran total libertad de movimiento.
El italiano Pierpaolo Piccioli les dio gran protagonismo a los bolsos, combinó texturas y también atuendos entre entallados y voluminosos a la vez
El español Cristóbal Balenciaga, uno de los diseñadores de alta costura más importantes de la historia, quería que sus diseños impactaran por su volumen y al mismo tiempo que permitieran total libertad de movimiento.
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Pierpaolo Piccioli, quien asumió la dirección creativa de la firma en 2025, demostró en su primera colección de alta costura al frente de Balenciaga un absoluto respeto al legado del artista.
El italiano, al frente de Valentino durante 17 años, hizo todo lo que el español podía haber aplaudido como espectador: jugó con los volúmenes y contrastó la rigidez de las piezas con su ligereza, además de apostar por las siluetas hiperbólicas y orgánicas en colores vibrantes.
Les dio gran protagonismo a los bolsos, combinó texturas y también atuendos entre entallados y voluminosos a la vez. De la colección se destacaron las gabardinas de estilo japonés, las plumas bordadas, las camisas de seda, los pantalones en capas de globo, los guantes y los vestidos de lentejuelas.