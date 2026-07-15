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Volúmenes, color y siluetas orgánicas: el homenaje al legado de Balenciaga en su desfile de alta costura

El italiano Pierpaolo Piccioli les dio gran protagonismo a los bolsos, combinó texturas y también atuendos entre entallados y voluminosos a la vez

Pierpaolo Piccioli jugó con el contraste entre el volumen y la ligereza, una clave de la impronta de Cristóbal Balenciaga, creador de la firma.

Pierpaolo Piccioli jugó con el contraste entre el volumen y la ligereza, una clave de la impronta de Cristóbal Balenciaga, creador de la firma.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El español Cristóbal Balenciaga, uno de los diseñadores de alta costura más importantes de la historia, quería que sus diseños impactaran por su volumen y al mismo tiempo que permitieran total libertad de movimiento.

La colección se caracterizó por mezclar prendas de seda con pantalones en capas de globo y la presencia de guantes.

La colección se caracterizó por mezclar prendas de seda con pantalones en capas de globo y la presencia de guantes.

Pierpaolo Piccioli, quien asumió la dirección creativa de la firma en 2025, demostró en su primera colección de alta costura al frente de Balenciaga un absoluto respeto al legado del artista.

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El italiano, al frente de Valentino durante 17 años, hizo todo lo que el español podía haber aplaudido como espectador: jugó con los volúmenes y contrastó la rigidez de las piezas con su ligereza, además de apostar por las siluetas hiperbólicas y orgánicas en colores vibrantes.

Los colores vibrantes son un sello de Piccioli y una muestra de su paso por Valentino, donde trabajó durante 17 años.

Los colores vibrantes son un sello de Piccioli y una muestra de su paso por Valentino, donde trabajó durante 17 años.

Les dio gran protagonismo a los bolsos, combinó texturas y también atuendos entre entallados y voluminosos a la vez. De la colección se destacaron las gabardinas de estilo japonés, las plumas bordadas, las camisas de seda, los pantalones en capas de globo, los guantes y los vestidos de lentejuelas.

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