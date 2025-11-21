¡Hola !

Cireneos rinde cuentas y redobla la apuesta por la vivienda digna

La fundación trabaja instalando hogares definitivos y modulares en 11 departamentos

De Cireneos: director ejecutivo James Mc Cubbin, fundador Juan Andrés Gordo Verde y presidente Juan Manuel Otegui.

De Cireneos: director ejecutivo James Mc Cubbin, fundador Juan Andrés Gordo Verde y presidente Juan Manuel Otegui.

FOTO

Valentina Weikert

FOTO

Valentina Weikert
Santiago Rubio y Alfonso Schaich representaron la crucifixión de Cristo.

Santiago Rubio y Alfonso Schaich representaron la crucifixión de Cristo.

FOTO

Valentina Weikert

FOTO

Valentina Weikert
Pablo Coimbra, nuncio apostólico monseñor Gianfranco Gallone y Sebastián Alcorta.

Pablo Coimbra, nuncio apostólico monseñor Gianfranco Gallone y Sebastián Alcorta.

FOTO

Valentina Weikert

FOTO

Valentina Weikert
Carmen Moure y Manuel Garabato.

Carmen Moure y Manuel Garabato.

FOTO

Valentina Weikert
Yanina Pereyra y Astrid Bava.

Yanina Pereyra y Astrid Bava.

FOTO

Valentina Weikert
Margarita López y Beatriz Corbo.

Margarita López y Beatriz Corbo.

FOTO

Valentina Weikert
Osvaldo Giménez, Javier Manzo, Patricia Di Matteo y William Mc Cubbin.

Osvaldo Giménez, Javier Manzo, Patricia Di Matteo y William Mc Cubbin.

FOTO

Valentina Weikert

FOTO

Valentina Weikert
Agustín Mayer, Juan José Varela y Carolina Campomar.

Agustín Mayer, Juan José Varela y Carolina Campomar.

FOTO

Valentina Weikert

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

La Asociación Civil Cireneos celebró una cena benéfica en la que se hizo una puesta a punto de lo avanzado en el primer año del programa Rancho Cero. La cita fue el lunes 17 en la Sociedad Criolla Elías Regules, ubicada sobre la avenida Bolivia, y asistieron más de 600 personas. Los comensales vivieron una experiencia de concientización: en la entrada se instaló un túnel en el que se podían ver escenas cotidianas de los barrios en los que trabaja Cireneos. Además, hubo una representación de la crucifixión de Cristo.

El director ejecutivo de la fundación, James Mc Cubbin, dijo a Galería que la idea del encuentro fue rendir cuentas de lo realizado en 2025, contar los objetivos para el año entrante y realizar una recaudación de fondos.

“El objetivo para el año que viene es lograr 100 hogares modulares en todo el país”, con el programa Rancho Cero. Con relación a 2025, aseguró que fue un año “superpositivo, de consolidación y crecimiento”. Mc Cubbin hizo hincapié en que, con solo 4 años de trayectoria, la organización duplicó su plantilla: hoy trabajan 30 personas, frente a las 15 del inicio.

“Rancho Cero marca un hito en el propósito de Cireneos. También logramos avanzar mucho en los proyectos de vivienda definitiva. Llegamos a 11 departamentos, cuando en 2024 eran cuatro. Este año se instalaron 27 casas de hogares modulares, dos viviendas definitivas en convenio con el Ministerio de Vivienda en el barrio Rambla Costanera (en la costa este del arroyo Carrasco), y 51 en el barrio Santa Eugenia (Carrasco Norte) con el programa Colmenas”.

