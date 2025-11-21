Cireneos rinde cuentas y redobla la apuesta por la vivienda digna

La Asociación Civil Cireneos celebró una cena benéfica en la que se hizo una puesta a punto de lo avanzado en el primer año del programa Rancho Cero. La cita fue el lunes 17 en la Sociedad Criolla Elías Regules, ubicada sobre la avenidaBolivia, y asistieron más de 600 personas. Los comensales vivieron una experiencia de concientización: en la entrada se instaló un túnel en el que se podían ver escenas cotidianas de los barrios en los que trabaja Cireneos. Además, hubo una representación de la crucifixión de Cristo.
El director ejecutivo de la fundación, James Mc Cubbin, dijo a Galería que la idea del encuentro fue rendir cuentas de lo realizado en 2025, contar los objetivos para el año entrante y realizar una recaudación de fondos.
“El objetivo para el año que viene es lograr 100 hogares modulares en todo el país”, con el programa Rancho Cero. Con relación a 2025, aseguró que fue un año “superpositivo, de consolidación y crecimiento”. Mc Cubbin hizo hincapié en que, con solo 4 años de trayectoria, la organización duplicó su plantilla: hoy trabajan 30 personas, frente a las 15 del inicio.
“Rancho Cero marca un hito en el propósito de Cireneos. También logramos avanzar mucho en los proyectos de vivienda definitiva. Llegamos a 11 departamentos, cuando en 2024 eran cuatro. Este año se instalaron 27 casas de hogares modulares, dos viviendas definitivas en convenio con el Ministerio de Vivienda en el barrio Rambla Costanera (en la costa este del arroyo Carrasco), y 51 en el barrio Santa Eugenia (Carrasco Norte) con el programa Colmenas”.