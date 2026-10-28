En el primer encuentro de Pensar distinto, Alan Descoins y Estanislao Bachrach conversaron sobre el uso organizacional de las nuevas tecnologías

Las reglas del juego en el mundo cambian constantemente y, hoy en día, lo hacen a un ritmo cada vez más acelerado. En este contexto, el miércoles 21, Claro Empresas presentó su ciclo Pensar Distinto, con una primera jornada que reunió a dos expertos para analizar la relación entre la inteligencia artificial (IA) y la inteligencia emocional, con un énfasis en las preguntas que esto plantea para la toma de decisiones y el liderazgo empresarial.

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Con una vista privilegiada desde el piso 22 del World Trade Center Free Zone y un desayuno de bienvenida, estuvo presente el uruguayo Alan Descoins, CEO de Tryolabs, chief AI officer de Qubika y referente regional en IA reconocido por TIME100 AI en 2025. Durante su intervención, abordó la temática desde una perspectiva tecnológica y destacó los avances y las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. Por su parte, el argentino Estanislao Bachrach, biólogo molecular e investigador destacado en los ámbitos de la neurociencia y la inteligencia emocional, aportó un punto de vista centrado en el factor humano y en las implicancias de la incorporación de esta nueva herramienta en el ámbito laboral.

La conversación estuvo moderada por el director de la comunidad de líderes Vistage Uruguay, Alejandro Laborde, y contó con la asistencia de unos 80 líderes y referentes empresariales. “Este encuentro aporta una mirada diferente para que las empresas puedan reflexionar sobre los cambios que están sucediendo, encontrar nuevas respuestas a los desafíos de siempre y, a partir de eso, tomar mejores decisiones para seguir creciendo”, enfatizó el gerente comercial corporativo de Claro Uruguay, Pedro Sierra.