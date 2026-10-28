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Claro Empresas presentó su ciclo 'Pensar distinto'

En el primer encuentro de Pensar distinto, Alan Descoins y Estanislao Bachrach conversaron sobre el uso organizacional de las nuevas tecnologías

Gerente comercial corporativo de Claro Pedro Sierra, Alan Descoins,&nbsp;directora de Claro Verónica Rudolph y Estanislao Bachrach.&nbsp;

Gerente comercial corporativo de Claro Pedro Sierra, Alan Descoins, directora de Claro Verónica Rudolph y Estanislao Bachrach. 

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Lucila Castillo
Jefa de Comunicación de Claro Jorgelina Spinardi, director de Vistage&nbsp;Uruguay Alejandro Laborde y gerenta de Marketing de Claro Marcia Rasner.&nbsp;

Jefa de Comunicación de Claro Jorgelina Spinardi, director de Vistage Uruguay Alejandro Laborde y gerenta de Marketing de Claro Marcia Rasner. 

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Lucila Castillo
De Claro: ejecutiva corporativa Ana Laura Ferrando, gerenta de&nbsp;Legales Sandra Doldan, ejecutiva corporativa Katerine Arrizala y gerenta de Recursos Humanos y Atención al Cliente Andrea Pérsico

De Claro: ejecutiva corporativa Ana Laura Ferrando, gerenta de Legales Sandra Doldan, ejecutiva corporativa Katerine Arrizala y

gerenta de Recursos Humanos y Atención al Cliente Andrea Pérsico

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Lucila Castillo
Lucila Rivero, Victoria Boni y Larissa Barbarian.&nbsp;

Lucila Rivero, Victoria Boni y Larissa Barbarian. 

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Lucila Castillo
Renée Jung y Guillermo Slinger.

Renée Jung y Guillermo Slinger.

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Lucila Castillo
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Las reglas del juego en el mundo cambian constantemente y, hoy en día, lo hacen a un ritmo cada vez más acelerado. En este contexto, el miércoles 21, Claro Empresas presentó su ciclo Pensar Distinto, con una primera jornada que reunió a dos expertos para analizar la relación entre la inteligencia artificial (IA) y la inteligencia emocional, con un énfasis en las preguntas que esto plantea para la toma de decisiones y el liderazgo empresarial.

Con una vista privilegiada desde el piso 22 del World Trade Center Free Zone y un desayuno de bienvenida, estuvo presente el uruguayo Alan Descoins, CEO de Tryolabs, chief AI officer de Qubika y referente regional en IA reconocido por TIME100 AI en 2025. Durante su intervención, abordó la temática desde una perspectiva tecnológica y destacó los avances y las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. Por su parte, el argentino Estanislao Bachrach, biólogo molecular e investigador destacado en los ámbitos de la neurociencia y la inteligencia emocional, aportó un punto de vista centrado en el factor humano y en las implicancias de la incorporación de esta nueva herramienta en el ámbito laboral.

La conversación estuvo moderada por el director de la comunidad de líderes Vistage Uruguay, Alejandro Laborde, y contó con la asistencia de unos 80 líderes y referentes empresariales. “Este encuentro aporta una mirada diferente para que las empresas puedan reflexionar sobre los cambios que están sucediendo, encontrar nuevas respuestas a los desafíos de siempre y, a partir de eso, tomar mejores decisiones para seguir creciendo”, enfatizó el gerente comercial corporativo de Claro Uruguay, Pedro Sierra.

Algo importante a destacar es que la iniciativa se enmarca en una etapa de ampliación de la propuesta corporativa de Claro Empresas mediante su incursión en las soluciones digitales, en un contexto en el que la IA, la ciberseguridad y los servicios de nube adquieren cada vez mayor relevancia para impulsar la transformación de las organizaciones y prepararlas para el futuro.

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